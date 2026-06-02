醸造酵母市場調査レポート：成長要因と投資機会分析2026
2026年6月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界醸造酵母市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球醸造酵母市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、醸造酵母市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Dry Yeast、 Liquid Yeast
用途別セグメンテーション：Beer、 Wine、 Cider、 Seltzers、 Others
主な参加者は以下の通りです：Lesaffre、 Lallemand、 Angel Yeast、 Novonesis、 AEB Group、 White Labs、 AB Mauri
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界醸造酵母市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/601175/brewing-yeast）によれば、2025年の16.10億米ドルから2032年には25.86億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351013/images/bodyimage1】
醸造酵母レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、醸造酵母レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
醸造酵母レポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界の醸造酵母市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（Dry Yeast、 Liquid Yeast別）と応用分野（Beer、 Wine、 Cider、 Seltzers、 Othersなど）の2つの次元を通じて、醸造酵母市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
醸造酵母市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。醸造酵母市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。
四、地域別市場履歴分析（第4～8章）
アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカという四大地域および主要国ごとに、醸造酵母市場の歴史的な販売データを詳細に分析。各地域における製品および用途別の売上高を調査し、地理的な視点から、醸造酵母市場の分布特性、成長の地域差、地域別の嗜好を明らかにすることで、市場参入に向けた指針を提供する。
本レポートでは、醸造酵母市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Dry Yeast、 Liquid Yeast
用途別セグメンテーション：Beer、 Wine、 Cider、 Seltzers、 Others
主な参加者は以下の通りです：Lesaffre、 Lallemand、 Angel Yeast、 Novonesis、 AEB Group、 White Labs、 AB Mauri
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界醸造酵母市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/601175/brewing-yeast）によれば、2025年の16.10億米ドルから2032年には25.86億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は7.1％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351013/images/bodyimage1】
醸造酵母レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、醸造酵母レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
醸造酵母レポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界の醸造酵母市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（Dry Yeast、 Liquid Yeast別）と応用分野（Beer、 Wine、 Cider、 Seltzers、 Othersなど）の2つの次元を通じて、醸造酵母市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
醸造酵母市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。醸造酵母市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。
四、地域別市場履歴分析（第4～8章）
アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカという四大地域および主要国ごとに、醸造酵母市場の歴史的な販売データを詳細に分析。各地域における製品および用途別の売上高を調査し、地理的な視点から、醸造酵母市場の分布特性、成長の地域差、地域別の嗜好を明らかにすることで、市場参入に向けた指針を提供する。