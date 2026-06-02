SEOAI、日本国内の企業ドメイン約48.8万件・178万ページを対象としたAI検索対応度分析基盤を構築
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351074/images/bodyimage1】
AI検索時代における企業サイトの「見つかりやすさ」を可視化
blocksky株式会社（本社：東京都港区、以下 blocksky）は、AI検索・AIO（AI Optimization）支援サービス「SEOAI」において、日本国内の企業ドメイン約48.8万件、約178万ページを対象とした大規模分析基盤を構築したことをお知らせいたします。
AI検索の普及により「検索順位」だけでは不十分な時代へ
近年、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。
従来は検索結果からWebサイトへ訪問する流れが主流でしたが、現在はAIへ直接質問し、その回答を参考に比較・検討・意思決定を行うケースが急増しています。
その結果、企業にとってはSEO対策だけでなく、
・AIが自社を正しく理解しているか
・AIに引用されやすい状態になっているか
・AIが競合と比較した際にどのように扱っているか
を把握する重要性が高まっています。
日本国内48.8万ドメイン・178万ページを分析
SEOAIでは、日本国内企業サイトを対象に独自クローリングを実施。
現在、
・約48.8万企業ドメイン
・約178万ページ
を対象とした分析データベースを構築しています。
対象には、
・トップページ
・会社概要
・サービス紹介ページ
・製品ページ
・FAQページ
などが含まれています。
分析基盤デモページ
https://seoai.space/demo
（予告なくURLが変更する場合がります）
企業ごとのスコアだけでなく、
・業界平均
・業界中央値
・上位10％企業
との比較も可能です。
SEOAIで分析できる内容
SEOAIでは以下のような分析が可能です。
・AI検索における企業・サービスの可視性分析
・ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity等の比較分析
・業界内でのAI検索対応度ベンチマーク
・AIに引用されやすいコンテンツ構造分析
・FAQ・構造化データ等の整備状況確認
・AI検索時代に必要な改善ポイントの提示
今後の展開
SEOAIでは今後、本分析基盤を活用し、
・SaaS業界
・医療・歯科業界
・不動産業界
・製造業
・EC・D2C業界
などを対象としたAI検索対応度レポートを順次公開予定です。
また、日本企業・日本語Webサイトに特化したAI検索対応データの蓄積を進め、企業がAI検索時代における情報発信を最適化できる環境の提供を目指します。
blocksky株式会社コメント
「これまで企業のWebマーケティングは検索順位やクリック数を中心に評価されてきました。しかしAI検索の普及により、企業がAIにどのように理解・評価されるかが重要な指標になりつつあります。SEOAIでは、日本企業に特化した分析基盤を活用し、AI検索時代に必要な新しい可視性指標を提供してまいります。」
SEOAIについて
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AIに選ばれるための改善アクションまで提案するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内で表示・引用・推薦されているかを可視化します。また、AIが企業やサービスを評価・推薦する際に必要となる情報構造、専門性、実績、料金、FAQ、比較情報、第三者評価などを分析し、AIに選ばれるために改善すべきポイントを提示します。
これにより、企業や広告代理店は、AI検索対策を単なる現状把握で終わらせず、コンテンツ改善、サイト改善、提案資料作成、クライアントへの改善レポートまで実行できるようになります。
公式サイト：
https://seoai.space/
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
AI検索時代における企業サイトの「見つかりやすさ」を可視化
blocksky株式会社（本社：東京都港区、以下 blocksky）は、AI検索・AIO（AI Optimization）支援サービス「SEOAI」において、日本国内の企業ドメイン約48.8万件、約178万ページを対象とした大規模分析基盤を構築したことをお知らせいたします。
AI検索の普及により「検索順位」だけでは不十分な時代へ
近年、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。
従来は検索結果からWebサイトへ訪問する流れが主流でしたが、現在はAIへ直接質問し、その回答を参考に比較・検討・意思決定を行うケースが急増しています。
その結果、企業にとってはSEO対策だけでなく、
・AIが自社を正しく理解しているか
・AIに引用されやすい状態になっているか
・AIが競合と比較した際にどのように扱っているか
を把握する重要性が高まっています。
日本国内48.8万ドメイン・178万ページを分析
SEOAIでは、日本国内企業サイトを対象に独自クローリングを実施。
現在、
・約48.8万企業ドメイン
・約178万ページ
を対象とした分析データベースを構築しています。
対象には、
・トップページ
・会社概要
・サービス紹介ページ
・製品ページ
・FAQページ
などが含まれています。
https://seoai.space/demo
（予告なくURLが変更する場合がります）
企業ごとのスコアだけでなく、
・業界平均
・業界中央値
・上位10％企業
との比較も可能です。
SEOAIで分析できる内容
SEOAIでは以下のような分析が可能です。
・AI検索における企業・サービスの可視性分析
・ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity等の比較分析
・業界内でのAI検索対応度ベンチマーク
・AIに引用されやすいコンテンツ構造分析
・FAQ・構造化データ等の整備状況確認
・AI検索時代に必要な改善ポイントの提示
今後の展開
SEOAIでは今後、本分析基盤を活用し、
・SaaS業界
・医療・歯科業界
・不動産業界
・製造業
・EC・D2C業界
などを対象としたAI検索対応度レポートを順次公開予定です。
また、日本企業・日本語Webサイトに特化したAI検索対応データの蓄積を進め、企業がAI検索時代における情報発信を最適化できる環境の提供を目指します。
blocksky株式会社コメント
「これまで企業のWebマーケティングは検索順位やクリック数を中心に評価されてきました。しかしAI検索の普及により、企業がAIにどのように理解・評価されるかが重要な指標になりつつあります。SEOAIでは、日本企業に特化した分析基盤を活用し、AI検索時代に必要な新しい可視性指標を提供してまいります。」
SEOAIについて
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AIに選ばれるための改善アクションまで提案するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内で表示・引用・推薦されているかを可視化します。また、AIが企業やサービスを評価・推薦する際に必要となる情報構造、専門性、実績、料金、FAQ、比較情報、第三者評価などを分析し、AIに選ばれるために改善すべきポイントを提示します。
これにより、企業や広告代理店は、AI検索対策を単なる現状把握で終わらせず、コンテンツ改善、サイト改善、提案資料作成、クライアントへの改善レポートまで実行できるようになります。
公式サイト：
https://seoai.space/
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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