グリーン水素への投資が世界的なエネルギー移行を加速させる中、水素エネルギー貯蔵市場は2033年までに310億米ドルを突破へ

グリーン水素への投資が世界的なエネルギー移行を加速させる中、水素エネルギー貯蔵市場は2033年までに310億米ドルを突破へ