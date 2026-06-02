おやじ京都?みトークイベント「おやじに乾杯！2026」が2026年6月21日に京都で開催決定！チケットぴあにて絶賛販売中
角野卓造と近藤芳正によるおやじ京都?みトークに加え、今回もゲストに居酒屋探訪家の太田和彦さんを迎えて、おやじ3人でお酒にまつわる味わい深いトークを繰り広げます。さらに、イベント参加者は日本酒とおつまみをお楽しみいただけるほか、物販も実施します。
※本イベントは20歳未満の方はご参加できません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351040/images/bodyimage1】
【開催日時】
2026年6月21日(日) 14:00開場/14:30開演
【会場】
KBSホール(京都市上京区烏丸上長者町)
【イベント詳細】
https://www.kbs-kyoto.co.jp/info/event/event_145830.htm
※外部サイト（KBS京都）に移動します
【チケット】
販売期間：2026年5月18日(月) 10:00 ～ 6月18日(木) 23:59
https://w.pia.jp/t/oyaji-kyoto-nomi/
※外部サイト（チケットぴあ）に移動します
【主催】
KBS京都、日本BS放送、元気な事務所
【問い合わせ先】
TEL:075-431-7364（KBS京都テレビ営業部）
日本酒とおつまみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351040/images/bodyimage2】
山本本家
純米大吟醸 松の翆(まつのみどり) 180ml
表千家而妙斎宗匠御銘(おもてせんけじみょうさいそうしょうごめい)お好みのお酒で、お茶事での懐石料理の際に使われる格調高い逸品です。含み香のあるしっかりとした味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351040/images/bodyimage3】
聖護院八ッ橋
わさび 霜の橋 小袋80g
定番の八ッ橋の上に、わさび風味の砂糖で霜がかかっています。わさびと砂糖の甘辛さに、ニッキの風味が広がります。甘さとピリっとした辛さに、ついつい手がのびてしまう八ッ橋です。
配信元企業：日本BS放送株式会社
※本イベントは20歳未満の方はご参加できません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351040/images/bodyimage1】
【開催日時】
2026年6月21日(日) 14:00開場/14:30開演
【会場】
KBSホール(京都市上京区烏丸上長者町)
【イベント詳細】
https://www.kbs-kyoto.co.jp/info/event/event_145830.htm
※外部サイト（KBS京都）に移動します
【チケット】
販売期間：2026年5月18日(月) 10:00 ～ 6月18日(木) 23:59
https://w.pia.jp/t/oyaji-kyoto-nomi/
※外部サイト（チケットぴあ）に移動します
【主催】
KBS京都、日本BS放送、元気な事務所
【問い合わせ先】
TEL:075-431-7364（KBS京都テレビ営業部）
日本酒とおつまみ
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山本本家
純米大吟醸 松の翆(まつのみどり) 180ml
表千家而妙斎宗匠御銘(おもてせんけじみょうさいそうしょうごめい)お好みのお酒で、お茶事での懐石料理の際に使われる格調高い逸品です。含み香のあるしっかりとした味わいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351040/images/bodyimage3】
聖護院八ッ橋
わさび 霜の橋 小袋80g
定番の八ッ橋の上に、わさび風味の砂糖で霜がかかっています。わさびと砂糖の甘辛さに、ニッキの風味が広がります。甘さとピリっとした辛さに、ついつい手がのびてしまう八ッ橋です。
配信元企業：日本BS放送株式会社
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