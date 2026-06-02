動物保健分野における人工知能（AI）市場、獣医診断DXの進展を追い風に2035年100億3,721万米ドル到達、CAGR 21.80％

動物保健分野における人工知能（AI）市場、獣医診断DXの進展を追い風に2035年100億3,721万米ドル到達、CAGR 21.80％