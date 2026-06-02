動物保健分野における人工知能（AI）市場、獣医診断DXの進展を追い風に2035年100億3,721万米ドル到達、CAGR 21.80％
動物保健分野における人工知能（AI）市場は、獣医療、家畜管理、ペットケア産業におけるデジタル変革を背景に、急速な成長軌道へ突入しています。市場規模は2025年の15億152万米ドルから、2035年には100億3,721万米ドルへ到達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は21.80％に達する見込みです。従来、動物医療は人材不足や診断精度、遠隔地域への医療アクセスなど多くの課題を抱えていました。しかし、AI技術の導入によって、診断スピードの高速化、疾病予測の高度化、リアルタイムモニタリングの実現が可能となり、動物医療の在り方そのものが大きく変わり始めています。特にペットの家族化が進む先進国では、単なる治療ではなく「予防」「継続管理」「個別化ケア」への需要が急増しており、AIベースの動物保健ソリューションへの期待が一段と高まっています。
ペットテックとスマート畜産が市場成長を強力に後押し
近年、動物保健分野における人工知能（AI）市場の成長を支えている最大の要因の一つが、ペットテックとスマート畜産分野への投資拡大です。ウェアラブルデバイス、AIカメラ、IoTセンサー、クラウド型診断プラットフォームなどの普及により、動物の行動データ、睡眠パターン、体温、活動量、摂食状況などをリアルタイムで分析できる環境が整いつつあります。これにより、病気の兆候を早期に発見できるだけでなく、ストレス状態や異常行動の検知も可能になりました。特に畜産業界では、AIによる牛・豚・鶏の健康管理や生産効率向上が進んでおり、感染症リスク低減や飼育コスト削減への期待が高まっています。また、ペットオーナーの間では、AIを活用した健康管理アプリや遠隔獣医相談サービスへの関心も拡大しており、コンパニオンアニマル向け市場が急速に拡大しています。これらの技術革新は、動物保健分野におけるデータ主導型医療への移行を加速させています。
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AI診断技術の進歩が獣医療現場の意思決定を高度化
AI技術は現在、動物医療における診断支援システムとして極めて重要な役割を果たしています。機械学習やディープラーニングを活用した画像解析技術は、X線、MRI、CT、超音波画像などから異常を検出し、獣医師の診断精度を大幅に向上させています。特に腫瘍、関節疾患、心疾患、呼吸器疾患などの早期発見においてAIは大きな力を発揮しており、治療開始までの時間短縮にも貢献しています。さらに、AIは過去の症例データや遺伝情報、治療履歴を分析することで、個々の動物に最適化された治療プランの提案も可能にしています。こうした個別化医療の進展は、ペットオーナーの満足度向上だけでなく、医療費削減や治療成功率向上にもつながっています。2024年にはMars Science & DiagnosticsがMicrosoft Azure AIと連携し、AI駆動型診断ツール「RapidRead」を発表したことで、市場ではAI画像診断への注目がさらに高まりました。今後は獣医療現場において、AIが診断補助ではなく“不可欠な医療インフラ”として定着していく可能性があります。
遠隔モニタリングとテレヘルスが地方・農場医療を変革
遠隔モニタリングとテレヘルスの普及は、動物保健AI市場に新たな成長機会をもたらしています。従来、地方農場や遠隔地では獣医師不足が深刻な問題となっていましたが、AI搭載プラットフォームを活用することで、離れた場所からでも動物の健康状態を監視できる環境が整備され始めています。ウェアラブルセンサーやクラウド型監視システムを通じて、獣医師はリアルタイムにデータを取得し、異常兆候を即座に把握することが可能になりました。特に酪農・養豚・養鶏業界では、感染症拡大を防ぐための予測分析や自動アラート機能への需要が高まっています。また、ペット市場でもオンライン診療やAIチャットボットによる健康相談サービスが拡大しており、診療アクセスの改善につながっています。これらのソリューションは、移動コストや診療時間の削減だけでなく、動物福祉向上や生産性改善にも寄与しています。今後は5G通信やクラウドAIの進展により、リアルタイム獣医療サービスがさらに高度化すると予測されています。
ペットテックとスマート畜産が市場成長を強力に後押し
近年、動物保健分野における人工知能（AI）市場の成長を支えている最大の要因の一つが、ペットテックとスマート畜産分野への投資拡大です。ウェアラブルデバイス、AIカメラ、IoTセンサー、クラウド型診断プラットフォームなどの普及により、動物の行動データ、睡眠パターン、体温、活動量、摂食状況などをリアルタイムで分析できる環境が整いつつあります。これにより、病気の兆候を早期に発見できるだけでなく、ストレス状態や異常行動の検知も可能になりました。特に畜産業界では、AIによる牛・豚・鶏の健康管理や生産効率向上が進んでおり、感染症リスク低減や飼育コスト削減への期待が高まっています。また、ペットオーナーの間では、AIを活用した健康管理アプリや遠隔獣医相談サービスへの関心も拡大しており、コンパニオンアニマル向け市場が急速に拡大しています。これらの技術革新は、動物保健分野におけるデータ主導型医療への移行を加速させています。
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AI診断技術の進歩が獣医療現場の意思決定を高度化
AI技術は現在、動物医療における診断支援システムとして極めて重要な役割を果たしています。機械学習やディープラーニングを活用した画像解析技術は、X線、MRI、CT、超音波画像などから異常を検出し、獣医師の診断精度を大幅に向上させています。特に腫瘍、関節疾患、心疾患、呼吸器疾患などの早期発見においてAIは大きな力を発揮しており、治療開始までの時間短縮にも貢献しています。さらに、AIは過去の症例データや遺伝情報、治療履歴を分析することで、個々の動物に最適化された治療プランの提案も可能にしています。こうした個別化医療の進展は、ペットオーナーの満足度向上だけでなく、医療費削減や治療成功率向上にもつながっています。2024年にはMars Science & DiagnosticsがMicrosoft Azure AIと連携し、AI駆動型診断ツール「RapidRead」を発表したことで、市場ではAI画像診断への注目がさらに高まりました。今後は獣医療現場において、AIが診断補助ではなく“不可欠な医療インフラ”として定着していく可能性があります。
遠隔モニタリングとテレヘルスが地方・農場医療を変革
遠隔モニタリングとテレヘルスの普及は、動物保健AI市場に新たな成長機会をもたらしています。従来、地方農場や遠隔地では獣医師不足が深刻な問題となっていましたが、AI搭載プラットフォームを活用することで、離れた場所からでも動物の健康状態を監視できる環境が整備され始めています。ウェアラブルセンサーやクラウド型監視システムを通じて、獣医師はリアルタイムにデータを取得し、異常兆候を即座に把握することが可能になりました。特に酪農・養豚・養鶏業界では、感染症拡大を防ぐための予測分析や自動アラート機能への需要が高まっています。また、ペット市場でもオンライン診療やAIチャットボットによる健康相談サービスが拡大しており、診療アクセスの改善につながっています。これらのソリューションは、移動コストや診療時間の削減だけでなく、動物福祉向上や生産性改善にも寄与しています。今後は5G通信やクラウドAIの進展により、リアルタイム獣医療サービスがさらに高度化すると予測されています。