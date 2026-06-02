機能性グミ市場規模、2026年に2330.05百万米ドルへ拡大予測
機能性グミとは
機能性グミは、ビタミン、DHA、オメガ3、プロバイオティクス、ミネラル、植物エキスなどの機能性成分を配合した咀嚼型サプリメントであり、服用の容易さと嗜好性の高さから急速に普及している。
直近6カ月の市場動向では、北米および欧州において免疫機能強化・睡眠改善・ストレスケアを訴求した新製品の上市が相次いでおり、特に「パーソナライズ栄養（Personalized Nutrition）」領域との融合が進展している。アジア市場ではECチャネルを通じたD2C販売が拡大し、若年層・女性層を中心に需要が伸長している。
本市場はニュートラシューティカル（栄養機能食品）分野において最も成長速度の高いカテゴリーの一つであり、欧州・北米・アジアを中心に需要が急拡大している。特にサプリメントの「錠剤離れ」と「嗜好性重視」の消費転換が、機能性グミ市場の構造的成長を支えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351087/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351087/images/bodyimage2】
図. 機能性グミの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「機能性グミ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、機能性グミの世界市場は、2025年に2138百万米ドルと推定され、2026年には2330.05百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8%で推移し、2032年には4083百万米ドルに拡大すると見込まれています。
需要拡大の背景：健康意識の高度化と摂取体験の変革
機能性グミ市場の成長を支える主要因は、第一に健康意識の構造的上昇である。従来の錠剤・カプセル型サプリメントに比べ、機能性グミは摂取の心理的ハードルが低く、継続率が高い点が評価されている。
第二に、ライフスタイルの変化による「簡便栄養摂取」需要の拡大がある。特に在宅勤務の定着や都市型生活の加速により、手軽に摂取できる栄養補助食品への依存度が上昇している。第三に、機能性食品の規制整備が進み、ビタミン・プロバイオティクス・オメガ3などの科学的エビデンスに基づく製品開発が加速している。
用途別ではビタミン・ミネラルグミが市場の約63.04％を占める最大セグメントであり、安定的な基盤需要を形成している。
市場構造と競争環境：統合型OEMとブランド主導の二極化
機能性グミ市場では、Church & Dwight、Sirio Pharma、SCN BestCo、Catalent、PharmaCareなどが主要プレイヤーとして市場を牽引している。上位10社で世界市場の60％以上を占める寡占構造を形成している点が特徴である。
競争軸は単なる製造能力ではなく、処方設計（Formulation）、風味設計（Flavor Masking）、吸収効率、安定性、そしてブランド共同開発能力へとシフトしている。特にOEM企業とD2Cブランドの協業モデルが増加しており、製造とマーケティングの垂直統合が進行している。
製造技術と品質課題：スターチフリー化とスケーラビリティ
製造プロセスでは、従来のスターチモールド法に加え、近年はスターチフリー製法の採用が拡大している。これは粉塵管理負荷の軽減、クリーンラベル対応、製造効率向上の観点から重要な技術転換である。
ただし課題として、ゼラチンおよび植物由来ゲルの物性制御、機能性成分の安定保持、酸化防止、長期保存安定性の確保が挙げられる。特にプロバイオティクス配合製品では、生菌数維持と味覚バランスの両立が技術的ボトルネックとなっている。
機能性グミは、ビタミン、DHA、オメガ3、プロバイオティクス、ミネラル、植物エキスなどの機能性成分を配合した咀嚼型サプリメントであり、服用の容易さと嗜好性の高さから急速に普及している。
直近6カ月の市場動向では、北米および欧州において免疫機能強化・睡眠改善・ストレスケアを訴求した新製品の上市が相次いでおり、特に「パーソナライズ栄養（Personalized Nutrition）」領域との融合が進展している。アジア市場ではECチャネルを通じたD2C販売が拡大し、若年層・女性層を中心に需要が伸長している。
本市場はニュートラシューティカル（栄養機能食品）分野において最も成長速度の高いカテゴリーの一つであり、欧州・北米・アジアを中心に需要が急拡大している。特にサプリメントの「錠剤離れ」と「嗜好性重視」の消費転換が、機能性グミ市場の構造的成長を支えている。
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図. 機能性グミの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「機能性グミ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、機能性グミの世界市場は、2025年に2138百万米ドルと推定され、2026年には2330.05百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.8%で推移し、2032年には4083百万米ドルに拡大すると見込まれています。
需要拡大の背景：健康意識の高度化と摂取体験の変革
機能性グミ市場の成長を支える主要因は、第一に健康意識の構造的上昇である。従来の錠剤・カプセル型サプリメントに比べ、機能性グミは摂取の心理的ハードルが低く、継続率が高い点が評価されている。
第二に、ライフスタイルの変化による「簡便栄養摂取」需要の拡大がある。特に在宅勤務の定着や都市型生活の加速により、手軽に摂取できる栄養補助食品への依存度が上昇している。第三に、機能性食品の規制整備が進み、ビタミン・プロバイオティクス・オメガ3などの科学的エビデンスに基づく製品開発が加速している。
用途別ではビタミン・ミネラルグミが市場の約63.04％を占める最大セグメントであり、安定的な基盤需要を形成している。
市場構造と競争環境：統合型OEMとブランド主導の二極化
機能性グミ市場では、Church & Dwight、Sirio Pharma、SCN BestCo、Catalent、PharmaCareなどが主要プレイヤーとして市場を牽引している。上位10社で世界市場の60％以上を占める寡占構造を形成している点が特徴である。
競争軸は単なる製造能力ではなく、処方設計（Formulation）、風味設計（Flavor Masking）、吸収効率、安定性、そしてブランド共同開発能力へとシフトしている。特にOEM企業とD2Cブランドの協業モデルが増加しており、製造とマーケティングの垂直統合が進行している。
製造技術と品質課題：スターチフリー化とスケーラビリティ
製造プロセスでは、従来のスターチモールド法に加え、近年はスターチフリー製法の採用が拡大している。これは粉塵管理負荷の軽減、クリーンラベル対応、製造効率向上の観点から重要な技術転換である。
ただし課題として、ゼラチンおよび植物由来ゲルの物性制御、機能性成分の安定保持、酸化防止、長期保存安定性の確保が挙げられる。特にプロバイオティクス配合製品では、生菌数維持と味覚バランスの両立が技術的ボトルネックとなっている。