大食いエンタメ?オーラルケアの新たな取り組み／(株)美健コーポレーションが(株)ＫＮＯＣＫ「喰王 Unlimited -2026夏-日本最強決定戦-」協賛～歯の健康と食生活の大切さを発信～
オーラルケアブランド「パールホワイトプロ」シリーズを展開する株式会社美健コーポレーション（本社：東京都、代表取締役：中島健太郎）は、「食×エンタメ×SNS」を軸にした企画・制作会社である株式会社KNOCK（本社：東京都、代表取締役：加藤芳郎）が展開する大食いエンターテインメント事業および所属クリエイターの活動を応援するとともに、同社が主催する大食いイベント「喰王 Unlimited-2026夏」に協賛いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350967/images/bodyimage1】
近年、大食いコンテンツはYouTubeやSNSを中心に大きな人気を集めており、幅広い世代から支持を得ています。株式会社KNOCKには、総登録者数900万人超を誇る人気YouTuberやインフルエンサーが所属・提携しており、食をテーマにした多彩なコンテンツを発信しています。
美健コーポレーションでは、「食べる楽しさ」と「健康意識」の両立をテーマに、オーラルケア商品を中心とした事業を展開してまいりました。今回の協賛は、“食”を楽しむ文化を応援すると同時に、その基盤となる“歯と口の健康”の重要性を広く発信したいという想いから実現したものです。
また、6月4日から10日は、厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会などが実施する「歯と口の健康週間」です。美健コーポレーションは、株式会社KNOCKおよび所属YouTuberの皆さまとの取り組みを通じて、「おいしく食べること」と「健康な歯・口を維持すること」の大切さを、より多くの方々へ伝えてまいります。
今回協賛する「喰王 Unlimited-2026夏-日本最強決定戦-」は、日本を代表する大食いファイターたちが、“最強・最速・最大”の称号をかけて競い合うフードエンターテインメントイベントです。一方で、規格外野菜の活用などを通じ、フードロス削減にも取り組む社会貢献型イベントとして注目を集めています。
2025年秋開催時には、関連動画の総再生回数は6,000万回以上に達するなど、大きな話題となりました。エンターテインメント性だけでなく、「食を大切にする」という社会的メッセージも兼ね備えたイベントとして、多くの支持を集めています。美健コーポレーションは今後、株式会社KNOCKとの連携を通じて、イベント協賛だけでなく、オーラルケア啓発やSNS施策、コラボレーション企画なども視野に入れながら、「食べる喜び」と「健康寿命」の両立に貢献してまいります。
＜協賛概要＞
イベント名：喰王 Unlimited-2026夏-日本最強決定戦-
開催日：2026年6月20日(土)品川ザ・グランドホール
主催：株式会社KNOCK／協賛：株式会社美健コーポレーション
開催概要・試合ラインナップはこちら
https://gaou.knock.co.jp/news/news20260424
喰王とは：「喰王」は、日本を代表する大食いファイターたちが集結し、「最強」「最速」「最大」の称号をかけて熱戦を繰り広げる、フードエンターテインメントの祭典です。また、大食いとフードロス削減を掛け合わせた、社会貢献型イベントとしての意義もあり、規格外野菜を活用した料理を提供するなど、フードロス削減への取り組みを継続しています。過去開催分を含めた累計削減量は3.1トンに上り、食の楽しさと社会貢献を両立するイベントとして注目を集めています。公式サイトはこちら
https://gaou.knock.co.jp/
【株式会社KNOCKについて】
株式会社KNOCK は、大食い・グルメ領域を中心に、YouTubeクリエイターやインフルエンサーのマネジメント・企画運営を行う企業です。大食いイベント「喰王 -king of bite-」を主催し、フードエンターテインメントを通じた新たな価値創出に取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350967/images/bodyimage1】
近年、大食いコンテンツはYouTubeやSNSを中心に大きな人気を集めており、幅広い世代から支持を得ています。株式会社KNOCKには、総登録者数900万人超を誇る人気YouTuberやインフルエンサーが所属・提携しており、食をテーマにした多彩なコンテンツを発信しています。
美健コーポレーションでは、「食べる楽しさ」と「健康意識」の両立をテーマに、オーラルケア商品を中心とした事業を展開してまいりました。今回の協賛は、“食”を楽しむ文化を応援すると同時に、その基盤となる“歯と口の健康”の重要性を広く発信したいという想いから実現したものです。
また、6月4日から10日は、厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会などが実施する「歯と口の健康週間」です。美健コーポレーションは、株式会社KNOCKおよび所属YouTuberの皆さまとの取り組みを通じて、「おいしく食べること」と「健康な歯・口を維持すること」の大切さを、より多くの方々へ伝えてまいります。
今回協賛する「喰王 Unlimited-2026夏-日本最強決定戦-」は、日本を代表する大食いファイターたちが、“最強・最速・最大”の称号をかけて競い合うフードエンターテインメントイベントです。一方で、規格外野菜の活用などを通じ、フードロス削減にも取り組む社会貢献型イベントとして注目を集めています。
2025年秋開催時には、関連動画の総再生回数は6,000万回以上に達するなど、大きな話題となりました。エンターテインメント性だけでなく、「食を大切にする」という社会的メッセージも兼ね備えたイベントとして、多くの支持を集めています。美健コーポレーションは今後、株式会社KNOCKとの連携を通じて、イベント協賛だけでなく、オーラルケア啓発やSNS施策、コラボレーション企画なども視野に入れながら、「食べる喜び」と「健康寿命」の両立に貢献してまいります。
＜協賛概要＞
イベント名：喰王 Unlimited-2026夏-日本最強決定戦-
開催日：2026年6月20日(土)品川ザ・グランドホール
主催：株式会社KNOCK／協賛：株式会社美健コーポレーション
開催概要・試合ラインナップはこちら
https://gaou.knock.co.jp/news/news20260424
喰王とは：「喰王」は、日本を代表する大食いファイターたちが集結し、「最強」「最速」「最大」の称号をかけて熱戦を繰り広げる、フードエンターテインメントの祭典です。また、大食いとフードロス削減を掛け合わせた、社会貢献型イベントとしての意義もあり、規格外野菜を活用した料理を提供するなど、フードロス削減への取り組みを継続しています。過去開催分を含めた累計削減量は3.1トンに上り、食の楽しさと社会貢献を両立するイベントとして注目を集めています。公式サイトはこちら
https://gaou.knock.co.jp/
【株式会社KNOCKについて】
株式会社KNOCK は、大食い・グルメ領域を中心に、YouTubeクリエイターやインフルエンサーのマネジメント・企画運営を行う企業です。大食いイベント「喰王 -king of bite-」を主催し、フードエンターテインメントを通じた新たな価値創出に取り組んでいます。