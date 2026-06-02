航空機用防氷装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式除氷装置、電気パルス式防氷装置、液体式防氷装置、熱風式防氷装置、電熱式防氷装置）・分析レポートを発表
2026年6月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「航空機用防氷装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、航空機用防氷装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の航空機用防氷装置市場について説明しています。2024年の市場規模は38億500万米ドルと評価されており、2031年には60億1400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.8％とされており、航空需要の増加や安全基準強化を背景に市場拡大が続く見通しです。また、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、競争環境や供給網への影響が検討されています。
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製品概要では、航空機用防氷装置の役割と重要性について解説しています。航空機の翼前縁部、尾翼、プロペラ、吸気口、操縦席風防などに氷が付着すると、揚力低下や抗力増加を引き起こし、飛行制御が不安定になる危険性があります。
そのため、防氷装置は氷結を防止するだけでなく、着氷後に迅速に氷を除去する役割も担っています。航空機の安全運航に不可欠な装備であり、特に悪天候下での飛行安全性を確保するうえで極めて重要な技術として位置付けられています。
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市場分析では、世界市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
また、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場動向が細かく分類されており、需要変化や供給構造、競争状況について包括的な分析が行われています。市場では航空機生産の増加や新型航空機への搭載需要が拡大要因となる一方で、原材料価格の変動や厳格な航空認証基準への対応が課題となっています。
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市場区分では、製品タイプ別に5種類へ分類されています。具体的には、機械式除氷装置、電気パルス式防氷装置、液体式防氷装置、熱風式防氷装置、電熱式防氷装置が挙げられています。機械式は構造が比較的単純で信頼性が高く、熱風式や電熱式は大型航空機向けとして需要が高まっています。
また、電気パルス式は軽量化や省エネルギー化への対応が期待されています。用途別では、民間航空機、戦闘機、消防航空機、その他に分類されており、特に民間航空機市場が最大需要分野となっています。
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競争環境では、主要企業の市場シェア、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、CAV Aerospace Limited、Cox & Company, Inc.、Safran、GKN AEROSPACE、HUTCHINSON、Ice Shield De-icing Systems、ITT INC、Liebherr、McCauley Propeller Systems、MESIT、THERMOCOAX、UTC Aerospace Systems、Ultra Electronics Controls、UBIQ Aerospace、TDG Aerospaceなどが紹介されています。
これらの企業は高性能化や軽量化、耐久性向上に向けた技術開発を進めており、航空機メーカーとの連携強化を通じて競争優位性を確保しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は航空宇宙産業の集積と防衛需要の高さにより最大市場となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「航空機用防氷装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、航空機用防氷装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の航空機用防氷装置市場について説明しています。2024年の市場規模は38億500万米ドルと評価されており、2031年には60億1400万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は6.8％とされており、航空需要の増加や安全基準強化を背景に市場拡大が続く見通しです。また、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、競争環境や供給網への影響が検討されています。
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製品概要では、航空機用防氷装置の役割と重要性について解説しています。航空機の翼前縁部、尾翼、プロペラ、吸気口、操縦席風防などに氷が付着すると、揚力低下や抗力増加を引き起こし、飛行制御が不安定になる危険性があります。
そのため、防氷装置は氷結を防止するだけでなく、着氷後に迅速に氷を除去する役割も担っています。航空機の安全運航に不可欠な装備であり、特に悪天候下での飛行安全性を確保するうえで極めて重要な技術として位置付けられています。
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市場分析では、世界市場について定量分析と定性分析の両面から詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準に分析され、2020年から2031年までの予測データが提供されています。
また、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場動向が細かく分類されており、需要変化や供給構造、競争状況について包括的な分析が行われています。市場では航空機生産の増加や新型航空機への搭載需要が拡大要因となる一方で、原材料価格の変動や厳格な航空認証基準への対応が課題となっています。
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市場区分では、製品タイプ別に5種類へ分類されています。具体的には、機械式除氷装置、電気パルス式防氷装置、液体式防氷装置、熱風式防氷装置、電熱式防氷装置が挙げられています。機械式は構造が比較的単純で信頼性が高く、熱風式や電熱式は大型航空機向けとして需要が高まっています。
また、電気パルス式は軽量化や省エネルギー化への対応が期待されています。用途別では、民間航空機、戦闘機、消防航空機、その他に分類されており、特に民間航空機市場が最大需要分野となっています。
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競争環境では、主要企業の市場シェア、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。
主要企業として、CAV Aerospace Limited、Cox & Company, Inc.、Safran、GKN AEROSPACE、HUTCHINSON、Ice Shield De-icing Systems、ITT INC、Liebherr、McCauley Propeller Systems、MESIT、THERMOCOAX、UTC Aerospace Systems、Ultra Electronics Controls、UBIQ Aerospace、TDG Aerospaceなどが紹介されています。
これらの企業は高性能化や軽量化、耐久性向上に向けた技術開発を進めており、航空機メーカーとの連携強化を通じて競争優位性を確保しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は航空宇宙産業の集積と防衛需要の高さにより最大市場となっています。