世界的な脱炭素戦略の加速に伴い、ブルー水素市場は2050年までに2,123億9,000万米ドルを突破する見通し
低炭素水素への需要の高まりにより、ブルー水素は世界のエネルギー転換における重要な架け橋として位置づけられています。
世界のブルー水素市場は、2024年に257億8,000万米ドルと評価され、2050年には2,123億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.50%という驚異的な伸びを示しています。各国政府、エネルギー生産者、産業界が、エネルギー安全保障と産業競争力を維持しながらネットゼロ目標達成を支援するため、低炭素水素ソリューションへの投資を拡大していることから、市場はかつてない勢いで成長しています。
天然ガスを原料とし、水蒸気メタン改質（SMR）または自己熱改質（ATR）と二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）を組み合わせたブルー水素は、脱炭素化に向けた実用的かつ拡張性の高い道筋として注目されています。産業界が既存インフラの全面的な改修を必要とせずに排出量を即座に削減しようとする中で、ブルー水素は世界のエネルギーシステムにおける有力な移行ソリューションとして台頭しています。
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産業脱炭素化が市場拡大を牽引
市場成長を促進する最も重要な要因の一つは、排出削減が困難な産業に対する炭素排出量削減圧力の高まりです。精製、化学、鉄鋼製造、セメント製造、大型輸送などの分野では、環境規制や持続可能性目標の達成を目指し、水素ベースの技術の導入が急速に進んでいます。
ブルー水素は、既存の天然ガスインフラとサプライチェーンを活用しながら、産業界に低炭素な代替手段を提供します。この利点により、企業はグリーン水素製造に伴う高コストや拡張性の課題に直面することなく、脱炭素化戦略を加速させることができます。
北米、欧州、アジア太平洋、中東の主要工業国は、水素ロードマップ、炭素価格メカニズム、クリーンエネルギーインセンティブを導入しており、ブルー水素プロジェクトの商業的実現可能性をさらに高めています。
炭素回収技術が市場の可能性を強化
炭素回収・利用・貯蔵技術の急速な進歩は、ブルー水素製造の経済性と環境性能を大幅に向上させています。最新のCCUSシステムは、水素製造過程で発生する二酸化炭素排出量の相当部分を回収できるため、ブルー水素はますます魅力的な低炭素燃料の選択肢となっています。
各国政府および民間セクターの関係者は、炭素輸送ネットワークや地質貯留施設など、大規模なCCUSインフラに多額の投資を行っています。こうした開発は、ブルー水素の長期的な導入を支え、バリューチェーン全体にわたる投資家の信頼を高める強固なエコシステムを構築しています。
炭素回収効率の向上と運用コストの低下に伴い、ブルー水素は、安定したエネルギー供給を確保しながら、地球規模の気候目標達成においてますます重要な役割を果たすと期待されています。
エネルギー安全保障への懸念が水素投資を促進
エネルギー自給とサプライチェーンの強靭性への関心の高まりも、ブルー水素導入を促進する大きな要因となっています。地政学的な不確実性、化石燃料価格の変動、そしてエネルギー安全保障への懸念から、各国は水素開発イニシアチブを通じてエネルギーポートフォリオの多様化を図っています。
世界のブルー水素市場は、2024年に257億8,000万米ドルと評価され、2050年には2,123億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.50%という驚異的な伸びを示しています。各国政府、エネルギー生産者、産業界が、エネルギー安全保障と産業競争力を維持しながらネットゼロ目標達成を支援するため、低炭素水素ソリューションへの投資を拡大していることから、市場はかつてない勢いで成長しています。
天然ガスを原料とし、水蒸気メタン改質（SMR）または自己熱改質（ATR）と二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）を組み合わせたブルー水素は、脱炭素化に向けた実用的かつ拡張性の高い道筋として注目されています。産業界が既存インフラの全面的な改修を必要とせずに排出量を即座に削減しようとする中で、ブルー水素は世界のエネルギーシステムにおける有力な移行ソリューションとして台頭しています。
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産業脱炭素化が市場拡大を牽引
市場成長を促進する最も重要な要因の一つは、排出削減が困難な産業に対する炭素排出量削減圧力の高まりです。精製、化学、鉄鋼製造、セメント製造、大型輸送などの分野では、環境規制や持続可能性目標の達成を目指し、水素ベースの技術の導入が急速に進んでいます。
ブルー水素は、既存の天然ガスインフラとサプライチェーンを活用しながら、産業界に低炭素な代替手段を提供します。この利点により、企業はグリーン水素製造に伴う高コストや拡張性の課題に直面することなく、脱炭素化戦略を加速させることができます。
北米、欧州、アジア太平洋、中東の主要工業国は、水素ロードマップ、炭素価格メカニズム、クリーンエネルギーインセンティブを導入しており、ブルー水素プロジェクトの商業的実現可能性をさらに高めています。
炭素回収技術が市場の可能性を強化
炭素回収・利用・貯蔵技術の急速な進歩は、ブルー水素製造の経済性と環境性能を大幅に向上させています。最新のCCUSシステムは、水素製造過程で発生する二酸化炭素排出量の相当部分を回収できるため、ブルー水素はますます魅力的な低炭素燃料の選択肢となっています。
各国政府および民間セクターの関係者は、炭素輸送ネットワークや地質貯留施設など、大規模なCCUSインフラに多額の投資を行っています。こうした開発は、ブルー水素の長期的な導入を支え、バリューチェーン全体にわたる投資家の信頼を高める強固なエコシステムを構築しています。
炭素回収効率の向上と運用コストの低下に伴い、ブルー水素は、安定したエネルギー供給を確保しながら、地球規模の気候目標達成においてますます重要な役割を果たすと期待されています。
エネルギー安全保障への懸念が水素投資を促進
エネルギー自給とサプライチェーンの強靭性への関心の高まりも、ブルー水素導入を促進する大きな要因となっています。地政学的な不確実性、化石燃料価格の変動、そしてエネルギー安全保障への懸念から、各国は水素開発イニシアチブを通じてエネルギーポートフォリオの多様化を図っています。