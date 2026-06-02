世界的な脱炭素戦略の加速に伴い、ブルー水素市場は2050年までに2,123億9,000万米ドルを突破する見通し

世界的な脱炭素戦略の加速に伴い、ブルー水素市場は2050年までに2,123億9,000万米ドルを突破する見通し