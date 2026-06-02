「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味」 2026年6月15日(月)新発売

こってり！がっつり！さっぱり！夏の食欲を刺激する、レモン香る塩焼そば！

一平ちゃんで「塩だれ×レモン×豚肉」の “間違いない組み合わせ” のたれが楽しめる

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味」を2026年6月15日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味」を、2026年6月15日(月)に全国で新発売します。

豚の旨みとレモン※が効いた、一平ちゃんの夏メニュー

こってり、でも爽やかなうまさが食欲をかき立てる!







「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

今回、一平ちゃんの夏向けメニューとして「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味」を新発売します。カップ焼そば市場では、ソース味に比べて塩味の商品が暑い時期に支持される傾向があります。また、気温の上昇とともに、さっぱりとした味わいへのニーズが高まることから、“塩×レモン”の味わいはさまざまなメニューで親しまれています。

本商品では、“塩×レモン” の爽やかな味わいに、一平ちゃんらしいこってり感を演出するため、外食チェーンやレシピサイトでも見られる、レモン風味の塩だれと豚肉を組み合わせたメニューを参考に、豚の旨みを取り入れることで一平ちゃんならではの夏に食べたくなる味わいを目指しました。今回、豚の旨みをベースに、ごま油やブラックペッパーでアクセントを加えた塩だれに、ガーリックマヨネーズを合わせることで、こってりとした食べ応えのある味わいに仕上げました。さらに、大盛サイズならではの130gの麺で満足感を高めつつ、レモンの香り※で爽やかさを添え、最後まで飽きずにお召し上がりいただけます。

季節感満載、夏ならではの一平ちゃんをぜひお楽しみください。

※レモン香料使用

■商品特長

麺 : 適度な弾力があり、食べ応えのある麺。

たれ : 豚の旨みをベースにごま油やブラックペッパーで特徴をつけ、レモン香料でアクセントをつけた食欲をそそる香ばしい塩だれ。

別添 : ガーリックマヨネーズ。

ふりかけ : ごま、ペッパー、チャイブ。

具材 : チャーシューチップ、キャベツ。

■商品概要