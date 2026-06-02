シェニール編機市場分析レポート：2026年28.20百万米ドル規模、成長率5.4%推移
シェニール編機とは
シェニール編機（Chenille Machine）は、コアヤーン供給、エフェクトヤーン巻付、パイルカット、撚糸、成形、巻取りといった複合工程を一体化したファンシーヤーン専用の繊維機械である。シェニール刺繍機や単純カッティング機とは明確に区別される。
近年の技術焦点は、単なる機械的再現から繊維機械の自動化制御と品質均一性の高度化へ移行している。特にサーボドライブ、PLC制御、電子テンション制御の導入により、糸切れ率低減とパイル均一性の安定化が進展している点が重要である。
最新の業界調査（2025年上半期）では、電子制御型設備の導入比率が主要生産拠点で約60%を超え、従来機械式は更新置換フェーズへ移行しつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351097/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351097/images/bodyimage2】
図. シェニール編機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シェニール編機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シェニール編機の世界市場は、2025年に26.40百万米ドルと推定され、2026年には28.20百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で推移し、2032年には38.68百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と更新需要中心の成長モデル
2025年の市場規模は約520台の生産能力に対し、実販売は約367台、平均価格は約72,000米ドル/台、粗利率は24～34%で安定推移している。
需要構造は拡張型ではなくリプレースメント主導型市場である点が特徴であり、以下3要因が主要ドライバーとなる。
?老朽設備の更新需要
?ホームテキスタイルの品質高度化
?サーボ制御・省エネ化による工程改善投資
特に欧州では安定稼働と糸品質均一性への要求が強く、中国・トルコ・インドではコスト効率と納期対応力が投資判断の中心となる。
産業構造とサプライチェーンの地域分布
シェニール編機産業は、鋼材・鋳造部品・刃物・ベアリング・サーボモーター・PLC・インバーター・センサーなどの高度機械要素に依存する中工程集約型産業である。
供給側は中国・イタリア・トルコに集中しており、競争構造は単純価格競争ではなく以下の総合性能評価へ移行している。
?パイルカット精度
?糸切れ率
?稼働安定性（MTBF）
?エネルギー効率
?アフターサービス体制
中国メーカーはコストと納期で優位性を持ち、欧州メーカーは長期稼働信頼性と自動化精度で差別化している。トルコは地域繊維クラスターとの連動により安定需要を確保している。
下流需要とホームテキスタイル産業の影響
下流市場はホームテキスタイル、椅子張り生地、カーテン、装飾衣料用ファンシーヤーン工場で構成される。特に住宅装飾・不動産関連投資の回復は設備需要に直接影響する。
シェニールヤーンは柔らかい質感と装飾性が特徴であり、近年は「高付加価値ホームファブリック」への需要シフトが顕著である。
また、輸出向けテキスタイル受注の変動が設備投資サイクルを左右するため、景気循環への感応度は依然として高い。
技術進化トレンドと競争軸の変化
シェニール編機（Chenille Machine）は、コアヤーン供給、エフェクトヤーン巻付、パイルカット、撚糸、成形、巻取りといった複合工程を一体化したファンシーヤーン専用の繊維機械である。シェニール刺繍機や単純カッティング機とは明確に区別される。
近年の技術焦点は、単なる機械的再現から繊維機械の自動化制御と品質均一性の高度化へ移行している。特にサーボドライブ、PLC制御、電子テンション制御の導入により、糸切れ率低減とパイル均一性の安定化が進展している点が重要である。
最新の業界調査（2025年上半期）では、電子制御型設備の導入比率が主要生産拠点で約60%を超え、従来機械式は更新置換フェーズへ移行しつつある。
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図. シェニール編機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シェニール編機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シェニール編機の世界市場は、2025年に26.40百万米ドルと推定され、2026年には28.20百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で推移し、2032年には38.68百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と更新需要中心の成長モデル
2025年の市場規模は約520台の生産能力に対し、実販売は約367台、平均価格は約72,000米ドル/台、粗利率は24～34%で安定推移している。
需要構造は拡張型ではなくリプレースメント主導型市場である点が特徴であり、以下3要因が主要ドライバーとなる。
?老朽設備の更新需要
?ホームテキスタイルの品質高度化
?サーボ制御・省エネ化による工程改善投資
特に欧州では安定稼働と糸品質均一性への要求が強く、中国・トルコ・インドではコスト効率と納期対応力が投資判断の中心となる。
産業構造とサプライチェーンの地域分布
シェニール編機産業は、鋼材・鋳造部品・刃物・ベアリング・サーボモーター・PLC・インバーター・センサーなどの高度機械要素に依存する中工程集約型産業である。
供給側は中国・イタリア・トルコに集中しており、競争構造は単純価格競争ではなく以下の総合性能評価へ移行している。
?パイルカット精度
?糸切れ率
?稼働安定性（MTBF）
?エネルギー効率
?アフターサービス体制
中国メーカーはコストと納期で優位性を持ち、欧州メーカーは長期稼働信頼性と自動化精度で差別化している。トルコは地域繊維クラスターとの連動により安定需要を確保している。
下流需要とホームテキスタイル産業の影響
下流市場はホームテキスタイル、椅子張り生地、カーテン、装飾衣料用ファンシーヤーン工場で構成される。特に住宅装飾・不動産関連投資の回復は設備需要に直接影響する。
シェニールヤーンは柔らかい質感と装飾性が特徴であり、近年は「高付加価値ホームファブリック」への需要シフトが顕著である。
また、輸出向けテキスタイル受注の変動が設備投資サイクルを左右するため、景気循環への感応度は依然として高い。
技術進化トレンドと競争軸の変化