株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）が運営するWEB小説投稿プラットフォーム「ネオページ」は、総登録者数や読了率をはじめとする熱狂的な支持を集めたコンテスト「第1回 逆転ヒロイン大賞」の入選作品紹介・第3弾を公開いたします。 すでに本コンテスト全体の受賞作（大賞～佳作）は発表され大きな反響を呼んでおりますが、今回はエントリー総数の中から編集部が「現代の読者が最も共感し、カタルシスを覚える」として厳選した入選12作品の中から、さらに煌めきを放つ3作品をピックアップしてご紹介します。 「第1回 逆転ヒロイン大賞」 入選作品中間発表ページ： https://www.neopage.com/announcements/1045084672459427840

■ 「第1回 逆転ヒロイン大賞」入選作品・第3弾のご紹介

①『歩く15億の花嫁～契約婚約から始まるオフィス・シンデレラ～』（作家：YOR）

★ヒロイン自身の価値が、物語を通じて 『負債』から『至宝』へと逆転していくカタルシス

作品URL： https://neopage.co/GxP5A5 公式note紹介： https://note.com/neopage/n/na9f539307394 【なぜ、この作品が選ばれたのか？】 「借金肩代わりと引き換えの契約婚」という一文で伝わる強い導入と、タイトル通りのキャッチーさが光る一作です。恋愛・財閥といった人気要素を整理して積んでいる点に加え、圧倒的に不利な状況でも思考停止せず、場の支配構造を冷静に捉え直すヒロインの知的な強さが、多くの読者の応援を誘いました。

②『正体を隠して社内潜伏中の若社長に拾われたのでドS上司は消えてくださって結構です』（作家：柳アトム）

https://www.neopage.com/book/32949408522918400

★才能を搾取するダメ上司に自ら決別！正体を隠した若社長に才能を見出される、圧倒的カタルシスのお仕事逆転劇。

作品URL： https://neopage.co/7v4unf 公式note紹介： https://note.com/neopage/n/n5400d6e4ca70 【なぜ、この作品が選ばれたのか？】 「搾取される才能あるヒロイン」の救済劇として非常にフックが強く、正体隠しの大物男性といったジャンルの強みが凝縮されています。中盤のドラマチックな展開や、読者の緊張を絶妙にコントロールする構成力が評価され、読者を飽きさせないエンターテインメント作品として選出されました。

③『皆様、地獄でどうぞお幸せに。』（作家：白亜一華）※佳作受賞作

https://www.neopage.com/book/34863728312237300

★理不尽な裏切りを鮮やかに跳ね返す！圧倒的な爽快感とスピード感で読者を魅了する、怒涛の大逆転エンターテインメント。

作品URL： https://neopage.co/Z8pR1J 公式note紹介： https://note.com/neopage/n/n8d71feda6afe 【なぜ、この作品が選ばれたのか？】 第1話の衝撃的な導入から、「即感情爆発」ではなく静かに証拠を押さえるヒロインのキャラクター造形に説得力があります。研究者としての才能を持ち、周囲に流されず、傷ついても考える力を失わない彼女の強さは、タイトル通りの痛快な復讐劇へ繋がる空気感を見事に醸成しており、見事「佳作」に輝きました。

■ さらなる熱狂へ！「第2回 逆転ヒロイン大賞」コンテストも開催中

https://www.neopage.com/book/35355587928993100

大盛況のまま第1回が幕を閉じ、現在は「第2回 逆転ヒロイン大賞」のコンテスト（シチュエーションアイデア募集）を熱く開催中です。「次は自分がヒロインの運命を塗り替える。」そんなあなたのあふれるアイデアを、ネオページは心よりお待ちしております。 「第2回 逆転ヒロイン大賞」詳細ページ： https://www.neopage.com/announcements/1057402538965749760

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