ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、ガラスと同じ硬度9Hで割れに強い「EX-GUARD」タイプと業界最高クラスの透明度を誇る「III」タイプの液晶保護フィルムに、SONY α7R VI専用の2製品を発売いたします。

■SONY α7R VI / α7 V / α1 II / α9 III / α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム

【傷が付きにくいエクストラハードコート(高硬度9H)】 エクストラハードコートによりガラス並みの高硬度9Hを実現。鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保ちます。

【曲げに強く割れにくい】 曲げに強く割れにくいため貼りやすく、安心してご使用いただけます。

【気泡が消えるバブルレスタイプ(特殊吸着シリコン層)】 貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させません。※ゴミなどが入っている場合は、気泡は抜けません。

【指紋や水をはじくフッ素コート】 油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができます。

【指紋が付きにくい防指紋加工】 指紋防止加工により指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくくなっています。

【貼りやすい自己吸着性】 シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつくため貼り付けが簡単です。

【失敗しても貼り直し可能】 シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼りなおすことができます。

【ぴったり専用サイズ】 各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能です。

希望小売価格 ：3,080円（税込） 発売開始日 ：発売中 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1331 ※本製品は「SONY α9 III 専用」のパッケージリニューアル版です。

■SONY α7R VI / α7 V / α1 II / α9 III / α7R V 専用 液晶保護フィルムIII

【超低反射・高透明】 反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用し、貼る前よりも高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

【指紋や水をはじくフッ素コート】 撥水・防汚効果のあるフッ素コートにより、指紋が付きにくく、指紋が付いても簡単に拭き取ることができます。

【埃を寄せ付けない帯電防止性】 帯電防止効果により静電気の発生を抑え、液晶画面に埃や塵を寄せ付けません。

【傷に強いハードコート処理(表面硬度 3H)】 フィルム表面の「すり傷」や「爪あと」などが残りにくい表面硬度と保護力で液晶画面を美しい状態のまま保ちます。※人の爪の硬さは2H程度です。

【気泡が消える】 シリコン粘着層により、貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えます。微細な埃であればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させません。※ゴミなどが入っている場合は、気泡は抜けません。

【置くだけで貼り付く】 シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付くため貼り付けが簡単です。

【失敗しても貼り直し可能】 シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができます。

【ぴったり専用サイズ】 各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能です。 ※貼りやすさを考慮し、液晶画面に対してほんの僅かに小さく設計されています。

【超極細繊維液晶クリーナー付き】 三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しています。フィルムを貼り付ける前に、油膜や埃、指紋などの汚れをキレイに拭き取ることができます。

【安心の日本製】 高品質な日本製のフィルムを採用し、国内工場の高い加工技術と品質管理により生産されており、安心してご使用いただけます。

希望小売価格 ：1,970円（税込） 発売開始日 ：発売中 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1331 ※本製品は「SONY α7 V 専用」のパッケージリニューアル版です。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp