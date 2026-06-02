亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、しっかりとした噛み応えと濃厚な味わいが特長の『技のこだ割り』ブランドから、本わさびの爽やかな辛みをきかせた『30g 技のこだ割り 本わさび醤油だれ』（以下：『技のこだ割り 本わさび醤油だれ』）を、6月8日（月）より7月末頃までの期間限定で全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■技のこだ割りならではの濃厚な味わいと、本わさびの爽やかな辛みが広がる

『技のこだ割り 本わさび醤油だれ』は、本わさびならではのツーンとした辛みと爽やかな風味を生かした特製の「本わさび醤油だれ」を、あえて割った堅焼き煎餅の断面からしみ込ませ、さらに贅沢に二度づけすることで、濃厚な味わいに仕上げました。口に入れた瞬間に本わさびの爽やかな風味が広がり、噛むほどにわさびのツーンとした辛さと醤油の旨みが調和した深みのある味わいをお楽しみいただけます。こだわりを詰め込んだ、期間限定の濃厚なおいしさをぜひご堪能ください。

【商品概要】

1. 商品名 30g 技のこだ割り 本わさび醤油だれ 2. 発売日 2026年6月8日（月）～7月末頃まで 3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後/ 149円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア ※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。