AI電話サービス「SmartCall(スマートコール)」を提供するマイルストーン株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役CEO：松本 剛徹)は、同サービスの予約システム連携技術について、2026年5月に特許を取得しました。

近年、医療機関では人手不足が深刻化し、電話対応によって診療業務が中断されることが課題となっています。こうした中、「SmartCall」には地方の歯科医院からの問い合わせが急増しており、問い合わせの約7割を歯科医院が占めています。





「受付スタッフを少しでも楽にしたかった」





【「ちょっと電話に出ます」で止まる診療】

医療機関では慢性的な人手不足が続いています。特に地方の医院では、スタッフ一人で受付・会計・患者対応・電話対応などの業務を兼務することも珍しくありません。こうした人手不足の影響は、電話対応にも及んでいます。患者対応の途中でも電話に出なければならず、受付人材がいない医院では、アシスタントが電話対応で抜けることでドクターの治療がストップしてしまうこともあります。





近年はネット予約が普及していますが、予約変更や急な相談は電話に集中する傾向があります。特に高齢者を中心に電話予約を利用する人は今なお多く、ネット上に書かれていない内容を直接確認したい患者も少なくありません。患者からの連絡を受けながらも、診療や患者対応を止めない仕組みが求められています。人手不足が進む中、電話対応の負担を減らし、本来の医療業務へ集中できる環境づくりが課題となっています。









【高齢者も、診療中の医院も助けるAI電話】

こうした背景の中、AI電話サービス「SmartCall(スマートコール)」に医療機関からの問い合わせが急増しています。その約7割を歯科医院が占めており、特に人手不足に悩む地方の医院からの相談が目立っています。2026年1月のサービス開始以来、導入数は100社を超えました。同サービスは単なる機械的な自動音声サービスではありません。AIが患者と自然な会話をしながら予約を受け付け、予約システムと自動連携して登録まで完結します。また、この予約システム連携技術は2026年5月に特許を取得しました(特許第7862054号)。





「歯が痛いのに電話をかけても通話中でつながらない。」

「営業時間外で予約変更ができない。」

同サービスは24時間365日対応し、患者が必要な時に連絡できる環境づくりを支援しています。ネット予約が苦手な高齢者でも、普段通り電話をかけるだけで予約や変更が可能です。ナビダイヤルで番号を選ぶ煩わしさもなく、電話という身近な手段を残しながら利用しやすい予約環境を実現しています。電話対応をAIが担うことで、医療機関の受付業務が効率化し、診療や患者対応の手を止めることなく全体的な流れがスムーズになります。その結果、医療機関は本来業務に集中しやすくなり、患者は必要な時に予約や相談ができる環境が整います。





「今、電話に出られない」をAI電話が解決





【医療従事者が患者と向き合う時間を増やすために】

代表の松本は過去に歯科医院と通販会社を経営していました。その中で「電話がつながらない」「人材確保が難しい」といった課題を長年感じていたことから開発を開始しました。周囲の雑音対策や名前の聞き取り精度、予約システムとの連携などに苦労しながら、半年間かけて会話のキャッチボールができるAI電話を実用化しました。





利用した患者からは「なめらかな口調で、まるで人間と話しているようだ」「電話が必ず繋がり通話中がなくなった」「診療時間外でも予約変更ができて助かる」といった声が寄せられています。SmartCallを導入した歯科医院では、「治療中に電話対応で手を止める回数が減った」「受付スタッフの負担が軽減された」といった効果を実感しています。本来の診療業務に集中しやすくなったという声も寄せられています。





代表の松本は「人手不足が進む中でも、医療従事者が患者と向き合う時間を増やしたい」と話します。今後は美容室や飲食店など電話対応が業務負担となっている業界への展開も進めながら、電話対応によって本来業務が止まる社会の解消を目指します。





代表取締役CEO 松本 剛徹





【SmartCall(スマートコール) サービス概要】

■主な特徴

・予約システムと自動連携・AIが利用者と自然な会話で対応・24時間365日稼働

・FAQ自動回答機能・院内転送機能・営業電話ブロック機能など





■主な導入先

歯科医院、クリニック、美容室、飲食店など





■料金

月額15,000円(税別)／1回線、AI通話料：50円(税別)／件

※初期費用無料(下記URLからの申込で月額費用も2週間無料キャンペーン実施中)





■サービスサイト

https://smartcall.jp/dental/









【会社概要】

会社名 ： マイルストーン株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 松本 剛徹

本社 ： 〒106-6116 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

事業内容： AIプロダクト開発事業

URL ： https://milestone-corporation.jp/