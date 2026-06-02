【情報解禁】ウェイブ、Webマンガ雑誌「なみコミ」を始動！～アニメ・ドラマ化を見据えた新作を続々配信～

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表取締役：関口航太、以下ウェイブ）は、新しいWebマンガ雑誌「なみコミ」プロジェクトを始動いたしました。なお、本サービスは2026年6月16日（火）の提供開始を予定しております。

2010年の設立以来、ウェイブは電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営やウェイブオリジナルコミックを原作としたアニメ製作事業など、数々の挑戦を通じて成長を続けてきました。

特にアニメ化、ドラマ化、海外配信といったメディアミックス展開においては、多くの成功実績を残しています。

これまでの経験とノウハウを活かし、このたび新たな挑戦としてWebマンガ雑誌「なみコミ」を立ち上げ、より多くの素晴らしい作品を読者様にお届けしてまいります。

本媒体を通じて作品の魅力を広く発信し、読者様の応援と共に作品を育てていきます。そしてその先にある未来として、ウェイブが強みとするアニメ化やドラマ化といった多角的なメディア展開へ繋げ、作品のポテンシャルを最大限に引き出すプラットフォームを目指してまいります。

なみコミ立ち上げの背景

これまでウェイブの漫画編集部は、データ重視のアプローチで成長してきました。

一方で、データには現れない漫画家さまの熱量から生まれる「まだ見ぬ面白さ」が、トレンドの波に埋もれてしまうことも少なくありませんでした。

「なみコミ」は、そうした埋もれた面白さをより多くの読者へ届け、新たなトレンドやメディア化へつなげるための挑戦です。データによる分析だけでなく、編集者が貪欲に“面白さ”を追求し、漫画家さまと共に新たな波を生み出していきます。

なみコミの特徴

◆多種多様な6つのマンガレーベルが毎日更新！

少年・青年・少女・女性・ライトBLなど、バラエティ豊かな6つのレーベルが集結。

◆「なみコミ」独自の先行配信新作が最速で手軽に読める！

「なみコミ」でしか読めない、最速先行配信の新作を手軽に楽しめます。

wwwave comicsの人気作も配信予定です。

◆アプリ不要、SNSからそのままスムーズに読める！

徹底的に読者に優しい仕組みを採用し、アプリ不要ですぐに読むことができます。

◆「待てば無料」や「チケット」で気軽に作品に触れられる！

まずは気軽に作品に触れてもらえるよう、「待てば無料」や「チケット」制度を用意しています。

マンガSaaS「コミチ＋」システムを導入

「なみコミ」ではマンガSaaS「コミチ＋」システムを導入いたします。

「コミチ＋」は、30を超える出版社・WebtoonスタジオのWebマンガ媒体に採用されている、信頼性の高いSaaS型マンガサイト構築システムです。

このシステムの導入により、「なみコミ」はスタート直後から、すでに300万人以上の会員がいる「共通ID」を利用可能となりました。他の有名マンガサイトを利用している読者も、そのIDのままスムーズに「なみコミ」をご利用いただけます。

掲載コンテンツと今後の展開について

「なみコミ」では、サービススタート時は24作品の公開を予定しており、ローンチ後も随時作品を追加していく予定です。

曜日ごとに様々な作品が毎日更新され、基本は週間連載（1作品・月3回更新）となります。



今後の展開として、質の高い作品の配信を通してアニメ制作関係者やドラマ・映画プロデューサーの方々にも注目いただける「メディア化有力作品が集まる場所」となることを目指してまいります。

編集長より：設立16年目、私たちが「データ重視」の先に見た新しい挑戦。

ウェイブはこれまで、データ分析に基づき「求められる作品」をいち早く届けることで成長してきました。

しかし、エンターテインメントの最前線に立つ中で、私たちは自問自答を続けてきました。「押し寄せるトレンドの波に乗るだけでいいのか？」と。

データには現れない漫画家さまの純粋な熱量から、全く新しい波を生み出したい。その覚悟から生まれたのが、新Webマンガ雑誌「なみコミ」です。

「波は追いかけるものではなく、自ら生み出すものとする」

私たちはそう決めました。漫画家さまの才能を信じて親身に伴走することが、読者の皆さまへ未知の感動を届ける力になると信じています。

初めは小さなさざ波かもしれません。しかし、本当に面白い漫画は、アニメ、ドラマ、映画へと形を変え、あっという間に世界へ伝播していきます。なみコミから生まれる感動の波で、漫画家さまと読者の皆さまをまだ見ぬ遥か遠くの景色までお連れすることをお約束します。

これこそが、創業16年目を迎えた我々にできる最大の恩返しであり、新たな挑戦です。

株式会社ウェイブ 編集部 編集長 村井辰太郎

株式会社コミチ 会社概要

コミチ（comici）とは、ラテン語で「マンガ」。次世代の「マンガの道」＝プラットフォームを作りたいという思いから2018年3月に創業。マンガSaaS「コミチ＋」、自社アプリ「コミマガ」、海外向けアプリ「comiciMANGA」を運営。Netflixが映像のデジタル体験を、Spotifyが音楽のデジタル体験を良くしたように、マンガのデジタル体験を良くする『マンガのデジタル・トランスフォーメーション』に挑戦しています。

株式会社コミチについて：https://comici.co.jp/about

サービス概要

サービス名：なみコミ

提供開始日：2026年6月16日(火)予定

対応デバイス：スマートフォン、PC

ティザーページ：https://namicomic.jp

公式X：@namicomi_henshu

会社概要

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの制作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ制作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/

本件に関するお問い合わせ

▷なみコミへのお問い合わせ・ご相談などのお申し出窓口

MAIL：namicomi_info@wwwave.jp

▷本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ウェイブ 経営管理部／広報グループ 江口ひかる

MAIL：h-eguchi@wwwave.jp

TEL：03-6915-2672