スマート修繕、資金調達・新規事業・子会社設立を経て、新宿住友ビルへ本社移転。第二創業期として成長を加速

株式会社スマート修繕

マンションやビルなど大型建物の修繕工事の見積、工事支援サービスを展開する株式会社スマート修繕（本社：東京都新宿区）は事業及び組織の拡大に伴い、2026年6月1日より東京本社を東京都港区赤坂から東京都新宿区西新宿の「新宿住友ビル（通称 三角ビル）」に移転したことをお知らせいたします。

本年1月に実施した資金調達、多角的な新事業（内装リノベーション・コストダウンコンサルティング）の開始、および高速エレベーターに特化したコンサルティングを行う子会社（株式会社高速エレベーター）設立を経て、今回の本社移転を「第二創業期」の本格的な幕開けと位置付けます。強固になった経営基盤と新たな拠点を武器に、当社の根幹であるミッション「建物再生における公正なる取引の実現を通して、より良い暮らしに貢献する」の実現に向け全社一丸となって邁進してまいります。

◆本社移転の背景

スマート修繕は、建物修繕・維持管理市場における不透明な取引構造を解消し、誰もが安心して適切な維持管理を行える社会を目指して、透明性の高いプラットフォームとコンサルティング事業を展開してまいりました。

本年1月以降、主力事業の更なる拡大と建物維持管理における包括的なプラットフォームへの進化を目指し、資金調達を実施。同時に、市場の多様なニーズに誠実に応えるべく、「内装リノベーション事業」や「コストダウンコンサルティング事業」などの新事業開始、および子会社の設立、レーベンコミュニティ様との業務提携、全国でのサテライトオフィスの設立を順次発表。5月には地上波でのテレビCMも実施、今後についても新たな取り組みを予定しております。

これら多角的な事業展開に伴い、組織および事業規模も飛躍的に拡大し、人員数は前年同期比 260％超、見積進行額も昨年同期比170%超を記録しており、さらなる人員増加への対応と、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境構築を目的とし、先進的なスタートアップが集い、柔軟な働き方を支える「新宿住友ビル(通称 三角ビル）」への本社移転を決定いたしました。

◆新オフィス概要

所在地：〒163-0290 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18F

アクセス：都営大江戸線 「都庁前駅」 A6出口直結

丸ノ内線 「西新宿駅」 2番出口 徒歩4分

山手線 中央線快速 中央・総武線 埼京線 湘南新宿ライン 丸ノ内線 都営新宿線

都営大江戸線 小田急線 京王線 京王新線 「新宿駅」 西口 徒歩8分

なお、誠に勝手ながら祝電・祝花等につきましては、お気遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきます。

◆組織拡大フェーズに伴い、採用強化中

株式会社スマート修繕では事業拡大および新規事業開始に向け、採用を強化しています。

多くのイノベーションの余地が残されている修繕市場において、「修繕工事のあたりまえを変えていく」という想いを共有できる方と、これからのチャレンジを共に成長させる仲間を探しています。

カジュアル面談も行っております。ぜひお気軽にご連絡ください。

＜募集中の求人例＞

- マンション向け営業- 不動産ファンド向け営業- インサイドセールス- 品質検査- コーポレート- マーケティング

<スマート修繕の求人詳細>

https://smart-shuzen.jp/company/recruitment

◆「スマート修繕」の概要

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス。プロが独自の見積データベースを活用した見積査定を行うことで、修繕工事のコストダウンをかなえます。また、専門コンサルタントが劣化診断から工事会社のご紹介、工事支援まで徹底伴走し、一貫したサポートを提供。お客様に代わって各種の調整を実施することでお客様の手間を省きつつ、専門的な内容も分かりやすくご説明します。お客様にとっては契約や費用が発生しないため、すでに他社による見積がある状態でも、負担なくセカンドオピニオンとしてご活用いただけます。

サービスサイト：https://smart-shuzen.jp

YouTube「修繕TV」：https://www.youtube.com/@スマート修繕(https://www.youtube.com/@%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BF%AE%E7%B9%95)

オウンドメディア：https://smart-shuzen.jp/media

◆株式会社スマート修繕について

マンションやビルなど大型建物の大規模修繕など共用部工事の見積、工事支援サービス「スマート修繕」のほか、マンションの建替バリューを見える化する「スマート建替（ベータ版）」、大型建物の修繕工事の見積金額の査定を行う「スマート修繕顧問」、管理組合向けの金融商品の共同開発等、建物再生領域における事業を展開しています。専門知識のないマンション管理組合や不動産オーナーなどが、業界の事情に左右されることなく、フェアに取引できることを目指しています。

◆会社概要

◆お問い合わせ

- 商号：株式会社スマート修繕- 代表：豊田 賢治郎- 資本金：8億4,996万0,994円（準備金含む）- 入会団体：一般社団法人日本経済団体連合会（経団連） 企業会員- 事務所登録：一級建築士事務所（東京都知事登録 第66294号）- 事業内容：- - 大型建物の共用部工事の見積もり、選定支援、工事支援サービス- - 大型建物の修繕工事の見積金額の査定サービス- - マンション建替の経済性、負担度可視化サービス（β版）- 本社所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18F- サテライトオフィス：北海道・宮城・神奈川・愛知・大阪・兵庫・広島・福岡- 企業URL：https://smart-shuzen.jp/company

取材のお申込み、サービスのご利用お申込み、工事会社登録のご相談、各種提携のご相談などは、以下よりお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://smart-shuzen.jp/#contact

電話番号：0120-14-3704