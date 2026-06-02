スウィートなリボンモチーフが集結 ″LOVE BY e.m.″ を【e.m.福岡岩田屋店】にて期間限定取り扱い

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド【e.m.】を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、2026年6月10日(水)～6月30日(火)の期間中、e.m.福岡岩田屋店にて【LOVE BY e.m.】を期間限定でお取り扱いいたします。

LOVE BY e.m. ブランド概要

LOVE BY e.m.

人それぞれの

LOVE なもの ひと 風景 言葉

答えはない 無限に広がる LOVE の世界

LOVE BY e.m はデザイナーがそのとき感じる LOVE をカタチにします

あなたにとっての「 LOVE 」は何ですか

2026 S/S COLLECTION

2025-2026 A/W COLLECTION

2024-2025 A/W COLLECTION

2023 S/S COLLECTION

真鍮やポリエステルレジンなどの素材を中心に、デザイナーがそのとき感じるLOVE をカタチにするブランド。

ジュエリーに留まらず、他企業との協業でファッション雑貨の製造を行うなど多岐にわたるクリエーションを展開しています。

展開アイテム

左から リボンレースアップアーマーリング(シルバー)\35,200、リボンリング(ゴールド)\23,100、ミニリボンイヤーカフ(レッド)\13,200、リボンピアス(ピンクゴールド)\18,700、レースアップリボンイヤーカフ(ゴールド)\23,100※素材はすべて真鍮+メッキ/コーティング すべて税込

リボンがくるりと翻る様子や滑らかなカーブなど、リアルさにこだわった造形で大人にも取り入れやすい品の良さが魅力。

レースアップのように指や耳全体を覆うアーマーリングとイヤーカフは、ブランドらしいギミックとスウィートなモチーフが融合したオリジナリティ溢れるアイテム。

リング、ピアス、ネックレス、イヤーカフなど、幅広いアイテム展開でご用意します。

人気のレースアップアーマーリングシリーズは、３連リボンバージョンも展開。リボン本体だけでなく、レースアップの部分もリアルなディティールで表現したデザイナーこだわりのアイテム。

レッドカラーはサテンリボンのような高級感のある光沢をイメージし、キュートになり過ぎずレディライクに着用できます。

3連リボンレースアップアーマーリング レッド\41,800、シルバー\37,400 ※素材はすべて真鍮+メッキ/コーティング すべて税込

その他、これからの季節のスタイルを彩るアイテムを幅広く取りそろえます。

開催スケジュール

e.m.福岡岩田屋店(https://www.instagram.com/em_iwataya/)

6月10日(水)～6月30日(火)

〒810-8680

福岡県福岡市中央区天神2-5-35

岩田屋本店本館3階

TEL：092-741-4954

ブランドについて

e.m.デザイナー 仲谷英二郎/飛田眞義

公式Instagram：e.m.__official(https://www.instagram.com/e.m.__official/)

カンパニーサイト：https://em-grp-company.com/

ブランドサイト：https://www.em-grp.com/

1996年、仲谷英二郎、飛田眞義によって設立されたジュエリーブランド 『e.m.』。

「“想像（Imagination）”と“創造（Creation）”で世界中をHAPPYにする」というビジョンのもと

企業理念にはブランド設立から変わらず“みんながよろこぶモノづくり”“ありそでなさそなモノづくり”を掲げています。

ジュエリーは形のあるモノですが、それを手に入れることで得られる「気持ち」は形のないモノ。

形ある最高のモノを作りながら、形にはならない「あなたのよろこび」も作りたい。

それが、e.m.の考えるモノづくりです。日本のクリエーターブランドとして 永続的に存在することで、時代、世代を超え目標とされるブランドとして日本のモノづくりに貢献し、世界中に幸せの象徴を提供し続けます。