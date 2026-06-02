【TACマンション管理士・管理業務主任者講座】これから学習を始める35歳以下の方を応援！オトクなU35割引キャンペーン開始！9/30まで

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TAC株式会社


マンション管理士・管理業務主任者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、U35割引キャンペーンを2026年6月1日より開始します。


キャンペーン概要

■キャンペーン期間


　2026年6月1日(月)～2026年9月30日(水)



■対象者


　対象コースの申込時点で35歳以下の方



■対象コース


　W合格本科生/マンション管理士本科生/管理業務主任者本科生/管理業務主任者速修本科生



■キャンペーンの詳細


　https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_rsn_waribiki.html#06



■コース・料金一覧
　https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri.html


オンラインイベントご予約受付中！


実際の受講生と同じ受講環境で第１回目の講義をライブ配信で体験！

■講義内容


　基本講義　民法・区分　第１回



■実施日時


　2026年6月7日 14時開始



■講師


　小澤 良輔



■ご予約はこちら


　https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1


会社概要

会社名：TAC株式会社


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/



《資格の学校TACマンション管理士・管理業務主任者講座　公式SNS情報》


■YouTube URL： https://www.youtube.com/@tac_Mankan/