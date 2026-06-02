【TACマンション管理士・管理業務主任者講座】これから学習を始める35歳以下の方を応援！オトクなU35割引キャンペーン開始！9/30まで
TAC株式会社
■コース・料金一覧
実際の受講生と同じ受講環境で第１回目の講義をライブ配信で体験！
マンション管理士・管理業務主任者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年（令和8年）の合格を目指す方に向けて、U35割引キャンペーンを2026年6月1日より開始します。
キャンペーン概要
■キャンペーン期間
2026年6月1日(月)～2026年9月30日(水)
■対象者
対象コースの申込時点で35歳以下の方
■対象コース
W合格本科生/マンション管理士本科生/管理業務主任者本科生/管理業務主任者速修本科生
■キャンペーンの詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_rsn_waribiki.html#06
■コース・料金一覧
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri.html
オンラインイベントご予約受付中！
実際の受講生と同じ受講環境で第１回目の講義をライブ配信で体験！
■講義内容
基本講義 民法・区分 第１回
■実施日時
2026年6月7日 14時開始
■講師
小澤 良輔
■ご予約はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_m-kanri/m-kanri_gd_gd.html#zoom1
会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/
《資格の学校TACマンション管理士・管理業務主任者講座 公式SNS情報》
■YouTube URL： https://www.youtube.com/@tac_Mankan/