レクシスネクシス・ジャパン、第3回「コンプライアンス イノベーション アワード - ASONE(R) ベストユースケース」を7月8日に開催

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

レクシスネクシス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：パスカル ロズィエ、以下「当社」）は、2026年7月8日（水）に、第3回「コンプライアンス イノベーション アワード - ASONE(R) ベストユースケース」を開催いたします。当社は、「法務・コンプライアンス業務を変革する」を掲げ、世界150カ国以上で培った法令情報データベースとテクノロジーを組み合わせ、「ASONE(R)」「Lexis+ with Protege(TM)」などのリーガルSaaSプロダクトを提供しています。

本イベントは、ASONE(R)をご利用いただいているお客様に、日頃の活用方法や導入事例を共有いただくことで、企業におけるリーガルオペレーションズおよびコンプライアンス業務の高度化を促進することを目的としています。企業コンプライアンス活動における業務効率化、リスク低減、ベストプラクティスなど、さまざまな観点からASONE(R)の活用事例をご紹介します。参加者の皆様には、製品の多様な活用方法を知ることで、コンプライアンス業務のさらなる効率化につなげていただくとともに、異業種間での交流や情報交換の機会としてもご活用いただけます。

LexisNexis Compliance Innovation Award 2026

当社は、本イベントを通じて、さまざまな業種のお客様による導入事例の共有を促進し、法令遵守意識の醸成と透明性の高いコンプライアンス体制の構築を支援してまいります。また、お客様のビジネス成長および企業価値向上に貢献してまいります。

開催概要

日時: 2026年7月8日(水) 15:00 - 18:30 予定 (開場 14:45)

場所: レクシスネクシス・ジャパン株式会社 [ アクセス ]

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

プログラム

15:00-15:10 ご挨拶

15:10-15:20 表彰式

15:20-16:00 コンプライアンス イノベーション パネルディスカッション

受賞企業様による 企業コンプライアンス対策 事例紹介

16:10-17:00 ASONEご紹介、開発計画について

17:00-18:30 デモ、Q&A & ネットワーキング

※本イベントは約3時間程度を予定しています。

※ネットワーキングでは軽食・ドリンク(アルコール含む) をご提供いたします。

※プログラムは、事前の予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

参加対象

法務部門、コンプライアンス部門、経営企画部門、海外事業部門の責任者・ご担当者、役員、経営層の方など

受賞エントリー審査基準

コンプライアンス イノベーションを体現するASONE活用事例を持っていること、また、下記３点のいずれかを共有できること

- コンプライアンスへの影響 コンプライアンス・プロセスを大幅に改善し、リスクを低減し、規制遵守の強化に寄与していること。- 創造性と独創性 既存の手法とは一線を画し、コンプライアンス上の課題を解決するための独自性あるアプローチ、または将来的な発展可能性を示していること。- 拡張性と適応性 さまざまな規制環境や業種に適応可能であり、幅広い適用性と長期的な持続可能性を備えていること。本イベントの詳細、受賞エントリー、イベント参加お申し込みについて

下記URLから、詳細をご確認の上、ご応募、お申し込みください。

www.lexisnexis.com/blogs/jp/b/event-and-seminar/posts/compliance-innovation-award-2026 (https://www.lexisnexis.com/blogs/jp/b/event-and-seminar/posts/compliance-innovation-award-2026)

ASONE(R)について

高度なコンプライアンス対策で、新たなリスクマネジメント 法規制改正情報の効率的な収集や、コンプライアンスチェック体制の構築はもちろん、社内規程整備や法務教育など、自社のリスクマネジメントに必要なシステムが複数のモジュールで構成された、法務・コンプライアンスのオンラインツールです。 www.lexisnexis.com/ja-jp/products/lexis-asone (https://www.lexisnexis.com/ja-jp/products/lexis-asone)



会社概要

社 名 ：レクシスネクシス・ジャパン株式会社

所在地 ：東京都中央区八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

代表者 ：パスカル・ロズィエ

設 立 ：1999年 2月 16日

事業内容 ：

- 企業、法律事務所、大学、官公庁等に対するコンプライアンス- 法令、行政基準、判例、知財、企業情報等の専門的データベースや支援ツール- コンサルティングサービスの提供コーポレートサイト ：www.lexisnexis.com/ja-jp (https://www.lexisnexis.com/ja-jp)