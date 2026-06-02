“採用のど真ん中”から、日本のタレントアクイジションを科学する―「Talent Acquisition Conference 2026」開催決定

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、国内最高峰のタレントアクイジション特化型イベント「Talent Acquisition Conference 2026」を、2026年7月2日（木）に開催いたします。

1年365日の折り返し地点となる7月2日。当社はこの日を単なる経過点ではなく、1年の前半の成果を振り返り後半の戦略を導き出す“採用のど真ん中”、すなわち組織の未来を再定義する戦略的転換点と位置づけています。

本カンファレンスでは、採用界を牽引するトップリーダーが一堂に会し、採用を「人材確保の業務」から、企業価値を高める「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）」へ昇華させるための最先端知見を共有します。

（カンファレンスの申込・詳細はこちら：https://mytalent.jp/taconference2026/）

■開催背景：“採用のど真ん中”に示す、1,000社以上の実績を基にした「タレントアクイジション」の最前線

労働人口減少という構造的課題に加え、人的資本経営への要請が強まる2026年。今、人事部門に求められているのは、目先の欠員を埋める「掛け捨て型」の採用から、経営戦略と直結した「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）」への転換です。

採用のパラダイムシフトが加速する中、国内累計1,000社以上のご支援を通じて「タレントアクイジション」の本質を追求してきた当社は、この「採用のど真ん中」の日に、日本企業が次世代の採用戦略へと舵を切るためのイベントを開催いたします。

本カンファレンスのテーマは、当社が次世代の採用モデルとして提唱する「AIネイティブ採用」です。AIが事務作業やデータ解析を自律的に担うことで、人事は候補者との関係構築や採用判断、組織の未来を左右する戦略設計といった高付加価値業務に専念できます。この「テクノロジーと人間の融合」こそが、これからの採用のスタンダードとなります。本カンファレンスでは、業界を代表するトップリーダーとともに、採用が「経営の要」となる新しい採用のあり方を紐解いていきます。

■開催概要

イベント名：Talent Acquisition Conference 2026

形式 ：オンラインライブ配信

対象 ：企業・団体の経営者、人事責任者・担当者等

参加費 ：無料（事前登録制）

開催日時 ：2026年7月2日（木）14:00～17:00

申込方法 ：下記サイトのお申し込みフォームよりお申し込みください

URL ：https://mytalent.jp/taconference2026/

主催 ：株式会社TalentX

■プログラム ※登壇内容は変更になる可能性があります

本カンファレンスでは業界のトップランナーが集い、3つのセッション形式で「タレントアクイジション」の最前線をお届けします。

【Opening Session】2026年、日本経済の命運を握る「AIネイティブ採用」――人的資本を「資産」に変える経営戦略

労働人口減少という構造的課題に対し、今備えるべきAIネイティブな採用基盤の重要性を提言。経営戦略としての「タレントアクイジション」の未来と、戦略ロードマップを提示します。

登壇者：鈴木 貴史（株式会社TalentX 代表取締役社長CEO）

【Lightning Talk（全3本）】

「タレントアクイジション」に先進的に取り組む企業の人事担当者・人事責任者をゲストに迎え、「タレントアクイジション」の実践知やリアルをお届けします。

- オウンドメディアを通じた「ブランド資産」の構築で「選ばれる理由」の創出- 過去候補者を「資産」に変え、コスト削減を実現した再現性のあるデータベース運用術- 自社採用力を引き上げ、人的資本経営に連動させる「リファラル採用」の真髄【Special Session】「世界標準のTA」と「日本流TA」を語る～AIネイティブ時代におけるTA組織の設計図と次世代HRリーダーの明日～

HR業界のトップランナー2名を迎え、サイバーエージェント流の「日本版TA」と、「世界標準の採用」を融合。「タレントアクイジション」実現に向けたAIネイティブ時代の人事のあり方と、経営に資するTA組織に向けたロードマップを導き出します。

登壇者：曽山 哲人氏（株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括）× 小野 壮彦氏（株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター）× モデレーター：鈴木 貴史（TalentX CEO）

■主催企業紹介：株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業の「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）」をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」サービスサイト：https://mytalent.jp