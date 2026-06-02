QommonsAI活用研修を愛知県稲沢市（いなざわし）で実施--「情報収集の負担が激減」と評価、全庁的な業務効率化と標準化へ期待高まる

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年4月30日、愛知県稲沢市（いなざわし）の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地およびオンライン（公開研修）にて実施いたしました。現地94名、オンライン120名の計214名が参加し、自治体DX推進に対する高い熱量が示される研修となりました。

生成AIを「実務を支える重要なツール」と位置づける職員が多く、情報収集の効率化や答弁作成の標準化など、具体的な活用イメージを深める場となりました。

■ 研修実施概要

研修の様子

実施自治体：愛知県稲沢市（いなざわし）

研修カリキュラム：初級編

参加者数：現地94名、オンライン120名（計214名）

参加者の特徴：利用経験者は約7割。情報収集や文章作成など、実務への適用に高い関心を持つ層が中心

■ 実務直結の活用術に高い関心--「効率化と標準化」の期待

研修では、情報収集の負担軽減や議会対応、資料作成の標準化など、自治体が抱える具体的な課題に対し、QommonsAIがどう寄与するかが重点的に解説されました。

参加者からは、「他市の状況を調べる手間がなくなるのは非常に大きい」「経験値に左右されず一定水準のアウトプットが出せる」と、業務の標準化に対する大きな期待が寄せられました。

また、研修内容や運営に対して「ポイントを押さえたテンポ良くわかりやすい研修でした」「とても分かりやすい説明ありがとうございました」等、好意的な感想が複数寄せられました。

■ 担当者よりコメント（担当：楠）

研修の様子

受講者の皆様からは、「実務でこのように活用したい」といった具体的かつ前向きな提案を数多くいただきました。生成AIを単なるツールではなく、自身の業務をアップデートするためのパートナーとして捉えていただいていると実感しています。今後はフォローアップ研修などを通じ、稲沢市の皆様の業務変革をより一層強力にバックアップしてまいります。

■ 稲沢市の皆様から寄せられた温かい声

研修終了後には、職員の方々より以下のような激励のお言葉を頂戴しました。

「素晴らしいプロダクトだと思います。こうした企業理念が益々全国の自治体に広がることを祈念しております。進化を続けてください。」

皆様の期待に応えられるよう、今後もアジャイル開発による機能強化を加速させてまいります。

■ QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■ QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年5月時点で全国800以上の自治体・約30万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/