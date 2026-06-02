頑張る人にエールを！噛めば噛むほど、気持ちも“PLUS ULTRA”『タフグミ』×『僕のヒーローアカデミア』コラボパッケージ　2026年6 月8日（月）より全国で順次発売

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』（以下『ヒロアカ』）とコラボした特別なパッケージの『タフグミ』、『タフグミ グレーピーパンチ』を6月8日(月)より全国で順次発売します。またコラボグッズが抽選で当たる「『タフグミ』×『僕のヒーローアカデミア』コラボキャンペーン」を6月23日（火）から開催しますので、お知らせします。

『タフグミ』ブランドは、“噛むほどウマい、この弾力。”という新しいブランドコピーが表す通り、「噛みごこちの良い高弾力食感」「大粒」「サワーパウダーの刺激」が生み出す唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”を多くのお客様に支持していただき、成長を続ける日本のグミ市場において確固たるポジションを築いています。2025年度の『タフグミ』ブランド年間売上高は、当社の製品ブランドとして初めて100億円を突破したことに加え、同ブランドの主力製品『タフグミ』は、3年連続でグミ市場単品売上金額ナンバーワン※1の称号を獲得しました。

『タフグミ』ブランドは、もうひと踏ん張りしたい瞬間を後押しする“相棒”的な存在を目指し、ユーザーの前向きな気持ちをサポートしています。

※1:インテージ SRI＋ グミ市場累計販売金額 単品ランキング（2023年4月-2026年3月）

『タフグミ』ブランドが持つ噛み続けたくなる“弾むウマさ”という“個性”と『ヒロアカ』が持つ熱い

メッセージを掛け合わせ、「弾むウマさを、君の力に。」というキーメッセージとともに、日々挑戦し続ける人たちの頑張りを後押しします。

全4種類のコラボパッケージでは、『ヒロアカ』のキャラクターたちを通じて、『タフグミ』ブランドの“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”を表現しました。より多くの頑張る人が噛めば噛むほど、気持ちを“PLUS ULTRA” ※2させ、背中を押す力となります。

※2:“ヒロアカ”に登場する雄英高校の校訓にもなっている言葉で、「更に向こうへ」を意味します

＜『僕のヒーローアカデミア』コラボパッケージについて＞

"弾むウマさを、君の力に。"をテーマにした４種類の限定コラボパッケージを展開

◆『タフグミ』（2デザイン）

『タフグミ』では、緑谷出久・爆豪勝己・オールマイトデザインと、轟焦凍・エンデヴァーデザインの全2種を展開します。

『タフグミ』ならではの「コーラ・エナジードリンク・ソーダ」の3種アソートの味わいを、キャラクターたちの“個性”や力強さと重ね合わせて表現しています。

（左）爆豪勝己・オールマイト・緑谷出久 （右）エンデヴァー・轟焦凍

◆『タフグミ グレーピーパンチ』（2デザイン）

『タフグミ グレーピーパンチ』では、相澤消太・心操人使デザインと、峰田実デザインの全2種を展開します。

ヒーローを目指して努力を重ねる心操と、その成長を 支える相澤のコンビが登場。また、グレープ味を象徴する存在として、“もぎもぎ”の“個性”を持つヒーローネーム「グレープジュース」こと峰田実が登場します。

＜『タフグミ』×『僕のヒーローアカデミア』コラボキャンペーンについて＞

（左）相澤消太・心操人使（右）峰田実

（1）応募期間 2026年6月23日（火）12時～2026年8月31日（月）23時59分

（2）対象商品 『タフグミ』ブランド シリーズ全製品

（3）キャンペーンサイト： https://www.kabaya.co.jp/products/catalog/tough/heroaca/

（4）応募方法 対象製品の購入レシートを撮影した画像をキャンペーンサイトにアップロードして応募

＊キャンペーンサイトの応募ボタンを押すと、カバヤ食品キャンペーン 公式LINEアカウントへ遷移します。

＊応募サイトの公開は、2026年6月23日（火）12:00からとなります。

＊キャンペーン参加に際しては、サイト内の応募規約をよくお読みになってからご応募ください。

（5）レシート有効期間 2026年6月9日（火）～2026年8月31日（月）

（6）賞品と当選者数

＊画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

A賞:タフグミ×ヒロアカ コラボパッケージキーホルダー 対象商品を300円（税込）以上購入 抽選で500名様B賞:タフグミ×ヒロアカ コラボバスタオル 対象商品を600円（税込）以上購入 抽選で100名様

【アニメ『僕のヒーローアカデミア』】

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作とした アニメ『僕のヒーローアカデミア』。

舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯

罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！ 2016年4月スタートの第1期を皮切りに、2025年のＦＩＮＡＬ ＳＥＡＳＯＮまでに計8期・全170話が放送され、劇場版も4作公開。現在、各動画配信プラットフォームで配信中！

＜参考：『タフグミ』ブランド 製品ラインアップ詳細＞ ★全製品価格は「オープン」

◆『タフグミ』シリーズ

（左から）タフグミ、タフグミ グレーピーパンチ、同グレフルフィーバー*期間限定、同クールクランチ*期間限定、同MEGA

【製品特長と概要】

・高弾力で厚みのあるキューブ型による食べごたえ、食べ始めに感じるサワーパウダーのパンチと程よい甘みをアソートで楽しめる、やみつきのウマさ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30852/table/108_1_e49c84d5699d1745a7b0e43797b5933e.jpg?v=202606021152 ]

◆『タフグミ mini』シリーズ

タフグミ mini レモン＆ソーダデュオ

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、食べやすい小粒サイズ

・ジューシーでパンチの効いたレモンとソーダの2種アソート

種類別名称・内容量：グミキャンディ・80g

販売エリア・業態：

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

◆『タフグミ PRO』シリーズ

タフグミ PRO カフェイン ジンジャーレモン

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、原料設計の工夫により、口に入れた時の刺激性は通常の『タフグミ』の約2倍※3

※3：『タフグミ』に入っているソーダ味との比較

種類別名称・内容量：グミキャンディ・100g

販売エリア・業態：

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

◆『タフグミ BAR』シリーズ

（上）タフグミ BAR コーラ&ソーダ（下）タフグミ BAR グレープ&マスカット

【製品特長と概要】

・『タフグミ』のウマさの秘訣はそのままに、“噛みちぎる”感覚を味わえるバー形状のグミ

・グミ1本の重量は40g（１製品あたり１本入り）。ガツンと腹を満たす食べごたえ

・最後まで飽きずに食べられる、1本に2つのフレーバーの“2in1製法”

種類別名称・内容量：グミキャンディ・1本

販売エリア・業態：全国の一部コンビニエンスストア

『タフグミ』ブランドページ :https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/『タフグミ』公式Xアカウント :https://x.com/kabaya_tough