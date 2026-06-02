YOSHIKIが「Global Citizen LIVE: Tokyo」のヘッドライナーとして出演決定

YOSHIKI PR事務局

子どもたちの教育と世界の健康を支援するために、Global Citizenアプリ(https://www.globalcitizen.org/ja/app/download/)でアクションを起こそう

貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するGlobal Citizen（以下、グローバル・シチズン）（本部：米国ニュー ヨーク）は、2026年6月18日に東京国際フォーラムで開催する日本初の音楽イベント「Global Citizen Live: Tokyo(https://www.globalcitizen.org/ja/events-broadcasts/tokyo/)」 に、YOSHIKIがヘッドライナーとして出演することを新たに発表しました。すでに出演が決定している&TEAM、AI、千葉 雄喜に加わり、貧困を終わらせるための世界的なムーブメントを盛り上げます。MCはクリス・ペプラーが務めま す。

YOSHIKIは、次のように語っています。

「グローバル・シチズンにとって日本初となる今回のイベントに出演できることを大変嬉しく思います。音楽と社会貢 献を結びつけるというミッションには、私自身の思いと深く通じ合うものを感じています 」

「Global Citizen Live: Tokyo」の最終チケットは5月30日（土）からeplus(https://eplus.jp/sf/detail/4507820001-P0030001?P6=127&P1=0402&P59=1)、チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2612851)、ローチケ(https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=781288)で購入できます。「 Global Citizen Live: Tokyo」のチケット収益は、2026年のFIFAワールドカップまでに160億円を調達し、日本を含む 150カ国以上で少なくとも10万人の子どもたちに質の高い教育を提供することを目的としたFIFA Global Citizen教育 基金(https://www.globalcitizen.org/ja/projects/fifa-global-citizen-education-fund/)に寄付されます。本基金は、質の高い教育やスポーツへのアクセスが限定的な地域の子どもたちの機会を拡 大する活動を推進するため、世界10カ国の27団体に、それぞれ5万米ドルから25万米ドルの助成金を授与します。 日本からはUBUNTU FSプロモーションとSDGs・プロミス・ジャパンが選出されました。

UBUNTU FSプロモーション(https://sports.banklives.com/borkbullet_kitakyushu)は北九州市に本部を置く地域密着型の団体で、スポーツ、文化、社会参画の力を通じて、 誰も取り残さない活気ある持続可能な地域発展の促進に尽力しています。同団体は、コミュニティ構築、青少年の育 成、社会的包摂の中心的なプラットフォームとしてスポーツを活用しています。SDGs・プロミス・ジャパン(https://sdgspromise.org/)は東京を拠 点とする非営利団体で、アフリカをはじめとする支援を必要とする地域において、持続可能な開発と貧困削減に取り組んでいます。教育、経済的自立の支援、および能力開発を地域主導の取り組みに組み込むことで、その活動を支援しています。

なお、Global Citizenアプリ(https://www.globalcitizen.org/ja/app/download/)で極度の貧困を撲滅するためのアクションを起こすことで、「Global Citizen LIVE: Tokyo」 の無料チケットを抽選で手に入れることができます。毎年500万人近くの子どもたちが、本来であれば予防・治療が 可能な病気で5歳の誕生日を迎える前に命を落としています。しかしグローバル・シチズンのプラットフォームに参加することで、社会的に困難な状況に置かれている女性や子どもたちの健康と福祉を改善する取り組みを直接支援す ることができます。アプリでアクションを起こすたびにポイントが貯まり、そのポイントを使って無料チケットの抽選に 応募したり、他の特典と交換したりすることができます。詳細はglobalcitizen.org/ja(https://www.globalcitizen.org/ja/)をご覧ください。

YOSHIKIは、作詞家、作曲家、X JAPANおよびTHE LAST ROCKSTARSのリーダーとして、ピアノ、ドラムを担当して おり、米Consequence誌では「日本の歴史上最も影響力のあるミュージシャン、作曲家の一人」に選ばれ、米ビル ボード誌では「音楽の革新者」と評されています。米を代表する国際ニュース誌「TIME」による2025年「TIME100（世 界で最も影響力のある100人）」に選出され、日本人ミュージシャンとして史上初の快挙を遂げました。全公演ソール ドアウトの東京でのステージに続き、7月16日と17日には、米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ ディズニー・コンサートホールでクラシックコンサートを開催予定です。詳細はwww.yoshiki.net(https://www.yoshiki.net/)をご覧ください。

「Global Citizen Live: Tokyo」は、Action Networkとのパートナーシップのもと、主要パートナーであるメットライフ生 命の支援を受けて実施します。

2008年の設立以来、グローバル・シチズンは極度の貧困を撲滅するための世界最大のムーブメントへと成長しまし た。グローバル・シチズンのプラットフォームを通じて発表された8兆円近くの誓約が実行され、13億人もの人々の生 活に影響を与えています。これまで世界中で開催されたグローバル・シチズンの音楽イベントには、ビヨンセ、コール ドプレイ、BTS、ブラックピンク、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、ストレイキッズ、ビリー・アイリッシュ、 レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くの著名なアーティストが出演しています。詳細は、Global Citizenアプリ(https://www.globalcitizen.org/ja/app/download/)を ダウンロードし、Instagramで@glblctznjapan(https://www.instagram.com/glblctznjapan)をフォローしてご確認ください。

Global Citizen について

グローバル・シチズンは、極度の貧困を撲滅することを目指す世界最大のアドボカシープラットフォームを提供してい ます。私たちの活動は、声を上げ、行動を起こす世界中の人々のコミュニティによって支えられています。音楽やエ ンターテインメント、公共政策、メディア、慈善活動、民間セクターのリーダーたちが一堂に会するキャンペーンやイ ベントを通じて、活動の輪を世界中に広げています。これまでにグローバル・シチズンのプラットフォームで発表され た支援額は500億ドル（約8兆円）以上にのぼり、13億人の生活に役立てられています。2008年にオーストラリアで 設立されて以来、グローバル・シチズンは、米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、ブラジル、カナダ、オー ストラリア、南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、ルワンダ、UAE、そしてアジア全域へと活動を広げています。

globalcitizen.org(https://www.globalcitizen.org/ja/)でムーブメントに参加し、Global Citizen app(https://www.globalcitizen.org/ja/app/download/?utm_source=referral_pressrelease&utm_medium=traditional_media&utm_campaign=global_powerourplanet_sitesignup&utm_content=ctasignup_link)をダウンロードし、TikTok(https://www.tiktok.com/@glblctzn)、Instagram(https://www.instagram.com/glblctzn/)、 YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCg3_C7BwcV0kBlJbBFHTPJQ)、 Facebook(https://www.facebook.com/GLBLCTZN)、X(https://x.com/GlblCtzn)、 LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/globalcitizen)でグローバル・シチズンをフォローしてください。