世界中からトレーナー約171万人が東京に集結！過去最高の参加人数に！『ポケモン GO』10周年を飾る「Pokemon GO Fest 2026：東京」開催

株式会社ナイアンティック

株式会社ナイアンティック（以下、ナイアンティック）は、10周年を迎える『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokemon GO Fest （ポケモン ゴー フェスト）2026：東京」を5月29日（金）～6月1日（月）に東京臨海副都心（台場・青海地区）をメイン会場に開催し、4日間で過去最高となる約11万5,000人が参加しました。また、東京都全域（島嶼部を除く）で5月25日（月）より先行開催した「街中ゲームプレイ」参加者も含めたトレーナー（プレイヤー）の総数は約171万人。これらトレーナーたちが東京都内を歩いた総距離は約3,161万kmに達し、地球およそ790周分、地球と月を約41往復できる距離となり、また、捕まえたポケモンの総数は約4億3,900万匹にのぼりました。いずれも過去の記録*を大きく上回る結果となり、『ポケモン GO』が生み出す現実世界での探索と交流の広がりを象徴する結果となりました。

*ナイアンティック主催の過去のリアルイベントとの比較



世界10億以上のダウンロードを誇るスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』の祭典「Pokemon GO Fest」は今年、東京を皮切りに、アメリカ・シカゴ、デンマーク・コペンハーゲンの世界3都市で開催されます。東京はお台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、潮風公園（品川区）の3つの公園をメイン会場に、エリアの特長を活かした4つのゾーンで展開。世界中からトレーナー（プレイヤー）が集結し、ステージやブースイベントを楽しんだり、広大なエリアを探索しながら、めずらしいポケモンが手に入るタイムチャレンジや特別なゲームプレイに挑戦いただきました。

公園会場は「ピカチュウ」の巨大バルーンをシンボルに、さまざまなポケモンのフォトスポットやリアル「ポケストップ」等の装飾で彩られる中、ゲームプレイだけでなく、世界中から集まったトレーナー同士でポケモンを交換しあったり、フォトスポットやポケモンとのグリーティングで一緒に写真を撮ったりと、『ポケモン GO』ならではの「人とつながる」ことができる交流を満喫していました。

シンボルプロムナード公園にはモンスターボールの巨大オブジェがデザインされた櫓（やぐら）が登場。「ピカチュウ」たちによる「ピカチュウ音頭」を披露するなど、各公園にはチケットがなくても楽しめるコンテンツが充実。ポケモンがARで飛び出るフォトブースやダンスステージ、フードコーナーなど、ポケモンファンだけでなく観光客も含めた多くの来場者で賑わいました。

「公園会場でのゲームプレイ」（各日午前・午後／計8回）の目玉として、1,000人規模のトレーナーが力をあわせて挑戦する「スーパーメガレイド」が初実装され、ポケモン「メガミュウツーＸ」と「メガミュウツーＹ」が登場。デバイスを頭上に掲げるとエネルギーが溜まる新システムも導入され、このサプライズ仕様に歓声が上がりました。夜景が煌めく中、数千人のトレーナーがスマートフォンを天高く掲げる姿は壮観で、会場はリアルイベントならではの一体感に包まれました。

今回、東京3区（港区・江東区・品川区）の名所と連動し、それぞれ1つずつ、合計3つの「GOスタンプラリー」を大阪・長崎に続いて実装しました。ゲーム内のポケストップでスタンプを押すことができ、集めた数に応じて3区のランドマークが含まれるロケーション背景が付いたポケモンを捕まえることができます。この「GOスタンプラリー」は、地域活性に貢献したいという思いから、「Pokemon GO Fest」終了後も継続されます。「ポケふたスタンプラリー」と合わせて東京都内の“まち探検”をお楽しみください。

1年に1度、世界各地域で行われる「Pokemon GO Fest」は2018年にアメリカ・シカゴで初開催し、日本は2019年の横浜開催から今年で6回目、東京は初となります。今年は『ポケモン GO』の10周年を祝う特別な年として、東京都全域（島嶼部を除く）で楽しめる「街中ゲームプレイ」を展開。虎ノ門／六本木ヒルズでの特別フォトブースやアート展示、商店街での限定ノベルティ配布など、街全体で『ポケモン GO』の世界観を楽しむ企画が多数登場。街回遊型イベントとして東京全体の賑わい創出につながり、東京開催はプレイエリアや参加人数、期間など「Pokemon GO Fest」史上最大規模となりました。

＜主催からのコメント＞

株式会社ナイアンティック シニアディレクター 河村 悠生（かわむら ゆうき）

「Pokemon GO Fest 2026：東京」を、多くのトレーナーの皆さまとともに安全に、そして大盛況のうちに終えることができ、とても嬉しく思っています。お台場を中心とする公園会場や東京都内各地で、仲間や家族と交流しながらゲームを楽しむ皆さまの笑顔を見ることができ、私たちにとっても忘れられないイベントとなりました。期間中に対象エリアとなる東京都内全域で約171万人の皆さまにご参加いただきました。『ポケモン GO』は今年10周年を迎えますが、これからもトレーナーの皆さまに長く愛されるゲームであり続けられるよう、新たな体験づくりに挑戦してまいります。

＜トレーナーインタビュー映像＞

「お祭りみたいで楽しい」「イベントのコンテンツを全部楽しみたい」というトレーナーの生の声や「『ポケモン GO』イベントの初の東京開催にワクワクしています！」という海外からの参加者。「『ポケモン GO』で出会って結婚しました」というご縁を語っていただいたファミリー、

「ひとりでは出かける機会が少ないけれど、夫婦一緒に遊べるので外に出るきっかけになる」「お台場はラプラスをとりにきた思い出の場所」というご夫婦など、トレーナーインタビューを各種ご紹介しています。



インタビュー動画はこちら(https://drive.google.com/file/d/13dToMnsustq-c30_lFZBZ9RMsSktWUc4/view?usp=sharing)

■「Pokemon GO Fest」とは

「Pokemon GO Fest」は1年に1度、世界各地域（アジア太平洋地域／ヨーロッパ／アメリカ）から選ばれた3都市に世界中のトレーナーが集結し、ともに探索を楽しむ『ポケモン GO』の最大のリアルイベントです。2018年にアメリカ・シカゴで初めて開催されて以来、これまでに世界各国の主要都市で実施され、数多くのトレーナーが国境を越えて旅をしながら参加する、唯一無二のコミュニティ体験を提供してきました。2026年は日本・東京＜5月29日（金）～ 6月1日（月）＞を皮切りに、アメリカ・シカゴ＜6月5日（金）～ 7日（日）＞、デンマーク・コペンハーゲン＜6月12日（金）～ 14日（日）＞で開催。

また、7月11日（土）12日（日）には『ポケモン GO』の10周年を祝し、全トレーナー対象に無料でご提供する「Pokemon GO Fest 2026：グローバル」を開催。この期間は東京以外の都市でも「Pokemon GO Fest」をお楽しみいただけます。さらに、地域のコミュニティと交流できるイベント「コミュニティセレブレーション」を世界の26ヶ所で実施します。『ポケモン GO』一色となった会場で、ワクワクする現地ならではのアクティビティや特別なプレゼントをご用意。地域のコミュニティを見つけて「メガミュウツー」のバトルに挑んだり、多くのポケモンとの出会いをお楽しみください。

日本では以下の日程で開催予定です。

【開催日】

・東京：2026年7月11日（土）10:00～19:00

・宮城：2026年7月12日（日）10:00～19:00

■『ポケモン GO』とは

『ポケモン GO』はスマートフォンの位置情報を活用し、現実世界そのものを舞台としてプレイする位置情報ゲームアプリです。プレイヤーは“トレーナー”となり、実際に外に出て歩くことで、移動に合わせて現れる「ポケモン」を捕まえたり、他のトレーナーとバトルを繰り広げたりすることができます。

2016年7月にサービスを開始した『ポケモン GO』は、2026年で10周年という大きな節目を迎えます。配信開始直後から世界的な社会現象を巻き起こし、現在もAR（拡張現実）技術を通じて、日常生活の中に新たな発見と交流を生み出すコンテンツとして、現時点で累計10億ダウンロードを超え、世界中のトレーナーにコンテンツとして親しまれています。

■『ポケモン GO』 日本公式チャンネル

最新情報につきましては『ポケモン GO』公式WEBサイト、SNSをご確認ください。

公式WEBサイト：https://pokemongo.com/ja

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