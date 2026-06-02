AIペット「Fuzozo」、Makuake公開初日に1位獲得。3日で支援総額3,500万円突破

株式会社Fuzozo

AIペット「Fuzozo（フゾゾ）」

株式会社Fuzozoは、AIペット「Fuzozo（フゾゾ）」について、2026年5月29日より応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを開始し、公開初日にMakuake「今日のランキング」で1位を獲得、公開3日間で支援総額3,500万円を突破したことをお知らせいたします。

Fuzozoは、「気づけば、うちの子に。」をコンセプトにした、手のひらサイズのAIペットです。話しかけると会話し、ふれると反応し、日々のやり取りを通じて少しずつ個性が育っていきます。

Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/fuzozo1/

■ 公開初日にMakuake「今日のランキング」1位を獲得

公開初日にMakuake「今日のランキング」1位を獲得、3日で支援総額3,500万円を突破



Fuzozoは、2026年5月29日にMakuakeでのプロジェクトを開始しました。

公開初日から多くの方にご支援いただき、同日、Makuake「今日のランキング」で1位を獲得。その後も支援は伸び続け、公開3日間で支援総額3,500万円を突破しました。

AIとの会話を楽しめるだけでなく、ふれあいによるリアクション、日々の接し方によって個性が育っていく体験などが注目され、親子で楽しみたい方、キャラクターが好きな方、日常に癒しを求める方など、幅広い層から反響をいただいています。

■ Fuzozoとは

話しかけると会話し、ふれると反応。日常の中で一緒に過ごせるAIペット

Fuzozoは、会話・ふれあい・成長体験を組み合わせた、手のひらサイズのAIペットです。

話しかけると日常の会話を自然に楽しむことができ、額やあごにふれると声や動きでリアクションします。毎日の会話や接し方に応じて、Fuzozoの反応や個性が少しずつ変化していくため、単なるガジェットではなく、“うちの子”のように育っていく体験を楽しめます。

また、専用アプリでは、Fuzozoとの日々のやり取りをもとにした日記や、成長の様子の確認、Fuzozo同士の友だち機能なども楽しめます。

■ Fuzozoの主な特徴

1. 触れて、話せるAIペット

額やあごへのタッチなど、ぬいぐるみらしいふれあいにも反応

Fuzozoは、音声会話に加えて、額やあごへのタッチなど、ぬいぐるみらしいふれあいに反応します。画面の中だけでなく、実際にそばにいる存在としてAIとのやり取りを楽しめます。

2. 自然な日本語の会話

Fuzozoは、日本を代表する声優事務所「青二プロダクション」監修のもと、思わず話しかけたくなるような、自然で親しみやすい日本語の会話体験にこだわりました。子どもから大人まで直感的に楽しめるAIペットを目指しています。

3. 接し方によって個性が育つ

毎日の会話やふれあいを通じて、Fuzozoの個性が少しずつ育っていきます。同じFuzozoでも、ユーザーとの関係性によって異なる反応を見せるため、自分だけのAIペットとして愛着を感じやすい体験を目指しています。

4. 専用アプリで成長を見守れる

専用アプリでは、日々の会話やふれあいを通じた成長の様子を確認できます。日記や友だち機能などを通じて、Fuzozoとの関係性が少しずつ深まっていく体験を提供します。

専用アプリで、日々のやり取りや成長の様子を確認何気ない日々も、大切な宝物

5. 手のひらサイズで、持ち運べるデザイン

Fuzozoは手のひらサイズで、日常に自然になじむデザインも特徴です。自宅で一緒に過ごすだけでなく、バッグなどに付けて外出先に連れていくこともでき、さまざまな生活シーンで楽しめます。

6. 国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD」を受賞

Fuzozoは、国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD」を受賞しています。手のひらサイズで日常に自然になじむデザインや、ぬいぐるみらしい親しみやすさとAIペットとしての機能性を両立した点が評価されました。

国際的なデザイン賞「iF DESIGN AWARD」を受賞自宅でも、外出先でも。いつもあなたのそばに

7. 4G LTE・Wi-Fi対応、カメラ非搭載

Fuzozoは4G LTEとWi-Fiに対応しており、自宅でも外出先でも通信環境に応じて会話を楽しめます。また、カメラは搭載していないため、日常の中で安心してそばに置きやすい設計です。

個性豊かなFuzozoたち。お気に入りの“うちの子”を選べます