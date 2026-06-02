人混みも熱中症も心配なし。「神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン」発売！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『2026 神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/hanabi/

ホテルニューオータニ（東京）では、2026年8月8日（土）に開催される夏の風物詩「2026 神宮外苑花火大会」にあわせ、お部屋から快適に花火が鑑賞できる『2026 神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン』を6月9日（火）14:00より販売します。例年約100万人もの観客が訪れる大人気イベントを、混雑や暑さを気にせずゆったり鑑賞できる贅沢な一夜をお届けします。

今年で45回目を迎える東京最大級の花火──10,000発の大輪をお部屋で独占！

東京を代表する夏の風物詩「神宮外苑花火大会」が、今年は2026年8月8日（土）に開催されます。1980年より続く本大会は、今年で第45回目。都内最大級となる約10,000発の花火が夜空を彩り、例年約100万人の観客を魅了しています。

■「2026 神宮外苑花火大会」概要

[期日]2026年8月8日（土） ※雨天決行。荒天の場合は9日（日）に順延。

[打ち上げ時間]19:30～20:30（予定）

[打ち上げ数]10,000発

[打ち上げ会場]神宮軟式野球球場

2026 神宮花火大会 :https://www.jinguhanabi.com/about.html

毎年多くの人々で賑わう人気イベントに付き物である人混みや、猛暑を避けて快適な空間で過ごせるのが『2026 神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン』です。

涼しいお部屋でゆったりと──ホテルで味わう、快適＆極上の花火鑑賞。

本プランでは、涼しく快適に整えられたホテルの客室から、人混みを気にすることなく大迫力の花火をご鑑賞いただけます。プランは客室の正面から花火を望める「フロントビュー」と、リーズナブルに花火大会の雰囲気を愉しめる「ポイントビュー」の2種類をご用意しています。

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）ガーデンタワー スタンダードルーム（27.3平方メートル ）ガーデンタワー スイート（74.7平方メートル ）エグゼクティブハウス 禅 デラックスルーム（50平方メートル ）

カップルにもおすすめな夜景も愉しめるお部屋や、家族での利用に最適な最大4名さままでご宿泊可能なタイプもご用意。バリエーション豊かな客室の中から、ご利用シーンにあわせてお選びいただけます。大切な方との夏の思い出に、ホテルで過ごす特別なひとときをお過ごしください。

一夜限りの限定メニューをご用意。客室で愉しむ“花火のお供”に最適なホテルグルメ！

※画像はイメージです

花火鑑賞中にお部屋で愉しむテイクアウトフードをご用意します。「2026 神宮花火大会」開催日限定のグルメが、館内直営のレストランから続々登場。花火の絶景とともに「食のニューオータニ」が贈るホテルグルメを心ゆくまでお愉しみください。

※テイクアウトのご利用は事前予約制となります。詳細は公式ウェブサイトにてご確認ください。

9時からチェックイン可能で、プールにお祭り、ホテルニューオータニを堪能できる！

「GARDEN POOL」

本プランでは、通常15:00のチェックイン時間のところ、9:00からチェックインが可能。一般のチェックイン時間での混雑が避けられるほか、より長くホテルステイをお愉しみいただけます。本期間にご宿泊のお客さまは、広大な日本庭園に囲まれたリゾートプール「GARDEN POOL」を滞在中無料で利用できるため、プールに花火、夏の風物詩を1日で満喫できます。

さらに、8月8日（土）・9日（日）は、ホテル館内の宴会場で『おーたに夏祭り 2026』を開催。伝統的な日本文化体験と、お祭り気分を盛り上げる華やかな縁日。そんな日本の夏の風物詩を、ホテルの快適で上質な空間で贅沢に愉しむ、夏のひとときをお届けします。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『2026 神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン』

[宿泊日]

2026年8月8日（土）

[料金]

フロントビュー・SATSUKI『新・最強の朝食』も選べる朝食付

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \130,000

ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）

1室2名さま \156,000

エグゼクティブハウス 禅 スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \181,000

ガーデンタワー スイート（74.7平方メートル ～）

1室2名さま \285,000

※料金には、1泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※1～4名さまの料金もございます。詳しくはお問い合わせください。

※デラックスルーム、スイートのご予約はお電話にて承ります。

ポイントビュー・選べる朝食付

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \115,000

ザ・メイン クオリティ ダブル（26平方メートル ）

1室1名さま \76,000

※料金には、1泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

[予約開始日]

2026年6月9日（火）14：00より

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ]

TEL: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/hanabi/