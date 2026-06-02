SPinno、全国スーパーマーケット協会の賛助会員に。販促業務DXを起点に、販促施策の企画からツール制作・調達、店舗展開まで一気通貫で支援

株式会社SPinno

株式会社SPinno（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：松原 秀樹、以下「SPinno」）は、一般社団法人全国スーパーマーケット協会（以下、「全国スーパーマーケット協会」）の賛助会員となりました。

あわせて、同協会が発行する機関誌「セルフサービス」2026年6月号にて、賛助会員紹介記事として当社の取り組みが掲載されることをお知らせいたします。

SPinnoは、これまで小売流通・FMCGメーカー企業などを中心とし、店頭販促物の制作・デザイン依頼、発注・出荷、在庫管理・データ管理などをクラウド上で一元化する販促クラウド「SPinno」を提供し、企業の販促業務効率化を支援してまいりました。

今回の賛助会員加入を機に、食品スーパー業界の動向や現場課題への理解をさらに深め、販促物管理DXを起点とした店頭販促の安定運用支援を強化してまいります。

■全国スーパーマーケット協会賛助会員加入の背景

スーパーマーケットをはじめとする小売業界において、店頭販促活動は、生活者に商品の魅力や必要な情報を届け、売上向上に寄与する重要な活動です。季節行事や地域の暮らしに寄り添った施策展開、新商品、キャンペーン訴求など、多様な販促活動が日々行われています。

一方で、物価上昇による生活者の購買行動の変化、人手不足による店舗現場の負担増、印刷物・販促資材を取り巻く価格や供給の不安定化など、複数の要因が重なり、店頭販促活動にも新たな対応が求められています。

特に、POP、ポスター、什器、のぼり、棚まわりの販促ツールなどは、仕様・数量、制作進行や在庫の管理といった一連の業務が複雑になりやすく、制作・調達・管理にかかる負担が大きい領域です。

加えて、昨今ではインクやプラスチックをはじめとする資材環境の変化を背景に、価格改定への対応、仕様や発注量の見直し、納期を踏まえたサプライヤー選定など、従来の手配業務にとどまらない判断が求められる場面も増えています。

こうした状況を受け、限られた人員・コスト・資材を有効に活用しながら、店頭販促を安定的に運用できる仕組みづくりの重要性が高まっています。SPinnoは、スーパーマーケットが直面するこれらの課題に向き合い、販促DXを起点に店頭販促を支えていくため、全国スーパーマーケット協会の賛助会員として参画しました。

■SPinnoが提供する店頭販促支援

販促クラウド「SPinno」は、チェーン本部・店舗・サプライヤーをクラウド上でつなぎ、販促物の発注、制作・修正依頼、在庫管理、データ管理などを一元化することで、販促業務の効率化を支援しています。

また、販促物の企画・制作事業で培った400社以上におよぶサプライヤーネットワークと、デザイン制作から店舗展開までを管理する進行管理ノウハウを活かし、店頭販促に関わる実務面も一気通貫でサポートしています。企業ごとの体制や課題に応じて、販促施策の企画・デザイン、調達・サプライヤー選定、在庫管理・出荷といった各領域において、必要な業務を柔軟に支援します。

なお、全国スーパーマーケット協会が発行する機関誌『セルフサービス』の賛助会員紹介記事では、当社の販促クラウド「SPinno」による販促物管理DXをはじめ、店頭活性化につながる販促ソリューションや、両事業を掛け合わせた「販促BPO」の取り組みが掲載されています。

■一般社団法人全国スーパーマーケット協会について

一般社団法人全国スーパーマーケット協会は、スーパーマーケット業界の発展と、商業の近代化・流通機構の合理化を目的に活動する業界団体です。スーパーマーケットに関する調査・研究、相談・指導、機関誌等出版物の刊行、展示会「スーパーマーケット・トレードショー」、「お弁当・お惣菜大賞」の主催などを通じて、業界活性化に取り組んでいます。

全国スーパーマーケット協会ホームページ：

https://www.super.or.jp/

■会社概要

株式会社SPinno（スピーノ）

～Sales Promotionにinnovationを～

私たちは2009年にセールスプロモーション会社として発足し、のべ1,000社を超える企業様の販売促進・プロモーション活動をご支援させていただいてきた、「販促」のプロフェッショナルです。店頭販促のノウハウを活かした就活・採用ブース装飾も大変ご好評いただいており、これまでに18,000件のブース装飾を手がけてまいりました。

また、販促業務のノウハウを活かして自社開発したクラウドシステム、販促クラウド「SPinno」事業も行っております。メーカー、小売・流通企業様などを中心に、月間100社以上にご利用いただいています。



所在地：〒103-0022

東京都中央区日本橋室町1丁目13番5号 日本橋貝新ＮＹビル ４階

設立：2009年4月

代表者：代表取締役CEO 松原 秀樹

資本金：2億8,458万円

-コーポレートサイト

https://www.spinno.co.jp/

-販促クラウド「SPinno」サービスサイト

https://www.spinno.com/

-販促・SP ツールの総合カタログ（Web 版）

https://www.spinno.com/SP-innovation10/