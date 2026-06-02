27 ウィタカケンタ選手 退団のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

この度、#27 ウィタカケンタ選手との選手契約が満了となり、退団することになりましたのでご報告いたします。

ウィタカケンタ

生年月日 ：1997年12月15日

身長 ：202cm

体重 ：106kg

ポジション：PF/C

出身地 ：東京都

出身校 ：青山学院大学

主な経歴 ：

2019-20 熊本ヴォルターズ(特別指定選手)

2020-22 熊本ヴォルターズ

2022-23 長崎ヴェルカ

2023-24 鹿児島レブナイズ

2024-26 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

ウィタカ選手は、練習生としてキングスに加入して以来、プロ選手契約後も、日々の練習から自身の成長とチームの勝利のために努力を続け、どんな役割にも真摯に向き合ってくれました。

日々の練習においても高い向上心を持って取り組み、英語が話せるバイリンガルであることから、外国籍選手と日本人選手とのコミュニケーター役も務め、チームに良い影響を与えてくれました。常に前向きに努力を重ねながらチームを支えてくれたことに感謝しています。

ウィタカ選手のこれまでの貢献に心から感謝するとともに、新たなステージでのさらなるご活躍を心より願っております。

▽本人コメント

今シーズンをもって琉球ゴールデンキングスを退団することとなりました。怪我をして所属チームがない中で手を差し伸べていただき、初めてB1の舞台に立ち、2度のファイナルやEASLなどを経験させていただけたこの2年間には、感謝の気持ちしかありません。このチャンスをくださった球団関係者の皆さん、本当にありがとうございます。

大変なこともたくさんあった2シーズンでしたが、振り返ってみると思いつくのは楽しい思い出ばかりでとても幸せな時間でした！

沖縄の人、自然、食べ物、文化、全てが自分にとって大好きなものとなりました。大人になってからこんなにも人との繋がりが生まれ、温かく迎え入れてくれる場所は、そうそうないと思っています。この場所を離れるのはとても寂しいですが、また成長して帰ってこられるのを楽しみにしています。

最後になりますが、怪我で辛い時も、初めて沖縄サントリーアリーナで出場した時も、どんな時でも声援を送り続けてくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました！皆さんは世界一のファンです！

にふぇーでーびたん！

またやーさい！