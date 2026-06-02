パーツクラブ夏のコンテスト開催！ハンドメイドアクセサリーの作品を募集中です。受賞作品には店舗で使える商品券をプレゼント！

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表：代表取締役 蕭(しょう)易風(えきふう)）が運営する「PARTS CLUB (パーツクラブ)」 https://endlessmode.jp/partsclub/のお客様ご自身の作品の写真を投稿＆閲覧ができる「パーツクラブファンコレクション」、略して「ファンコレ！」にて、「パーツクラブ夏のコンテスト」を開催いたします。

- パーツクラブ夏のコンテスト開催

今年より応募方法をリニューアルし、お客様ご自身の作品写真を投稿・閲覧できるオンラインコミュニティ「パーツクラブファンコレクション（通称：ファンコレ！）」からご応募いただく形式へ変更いたしました。

公式オンラインページまたは店頭設置のQRコードから「ファンコレ！」へご登録のうえ、作品をご投稿いただくだけでご応募いただけます。

パーツクラブの商品を使用したオリジナルアクセサリー作品を広く募集しております。皆様のご応募を心よりお待ちしております。

期間中に「ファンコレ！」へ作品をご投稿いただくことで、どなたでもご参加いただけます。すでに「ファンコレ！」をご利用中の方は、期間内の投稿がそのまま応募対象となります。

- 応募方法

STEP 1：「ファンコレ！」のアカウントを作成し申請します

STEP 2：専用アプリをダウンロード

STEP 3：パーツクラブ商品を使用した作品を投稿

👑受賞者様には店舗で使える商品券をプレゼント！

さらに受賞作品の中から、レシピ掲載作品や店頭サンプル作品としてご紹介させていただく場合がございます。

期間中は何度でもご応募いただけます。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【応募期間】

2026.6/1（月）～6/30（日）

【結果発表】

受賞者様へ個別にご連絡いたします。

パーツクラブコンテスト応募約款およびファンコレ！ご案内

▼詳細はこちらをご確認ください。

https://endlessmode.jp/ext/partsclub/free/contest_info.html

https://endlessmode.jp/ext/partsclub/free/partsclub_fan_collection.html



※パーツクラブのパーツを使用した作品に限ります。

※商業目的の投稿はご遠慮願います。

※パーツクラブオンラインに掲載されているコンテスト応募約款およびファンコレ！ご案内を良くお読みの上、ご応募ください。

ご応募いただいた場合、同意いただいたものとさせていただきます。

- PARTS CLUBについて

ビーズ＆アクセサリーパーツショップのPARTS CLUBでは「アクセサリーをつくる楽しさと身に着ける喜びを世界中の方に届けたい」というスローガンのもと、ビーズ＆アクセサリーパーツ、キットを展開・販売しています。



全国に約60店舗を展開するPARTS CLUB店内の手作りスペースでは、アクセサリー製作の技術を持つスタッフが講師を務める「手作り教室」や、アクセサリー作家講師を招いた「講習会」を定期的に開催中。



ハンドメイド作家さまの他、お子様からご年配の方まで、老若男女幅広い層のお客様がご来店されるのも『PARTS CLUB』の特徴です。

■PARTS CLUB ショップリスト

https://endlessmode.jp/store_list.html

◆PARTS CLUB online（公式通販サイト）

https://endlessmode.jp/partsclub/

◆PARTS CLUB Instagram（@partsclub_official）

https://www.instagram.com/partsclub_official/



◆PARTS CLUB X（Twitter）（@partsclubonline）

https://x.com/partsclubonline



◆Youtube PARTS CLUB チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9_xzZKN5fdXd4B6nfGc82

- 会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

この件に関するお問合せ先

株式会社 エンドレス

TEL:0120-468-290（フリーダイヤル）

(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））

URL：https://endlessmode.jp/