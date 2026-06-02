スマートコーズ、生成AI eラーニングを順次刷新　最新Gemini／ChatGPT／Claude対応版を20万円で提供開始

株式会社スマートコーズ

株式会社スマートコーズ（本社：東京都港区、代表取締役：岡田 聡志 以下「スマートコーズ」）は、企業向け生成AI eラーニングプログラムについて、最新の生成AI環境に対応した順次刷新を実施し、2026年7月以降、順次リニューアル版プログラムの提供を開始することをお知らせいたします。

今回の刷新では、急速に進化する生成AI市場に対応するため、教材内容・動画・カリキュラムを順次的に見直し、最新のGemini／ChatGPT／Claude環境に対応した実践型プログラムへアップデートいたします。

また、AI技術の活用による教材制作効率化や運営フローの最適化により、従来40万円で提供していた価格体系を見直し、新価格20万円（半年利用）で提供いたします。

■ 背景

近年、ChatGPT、Gemini、Claudeをはじめとした生成AIの急速な普及により、多くの企業でAI活用が進みつつあります。

一方で、

・AIリテラシー不足

・AI人材不足

・実務での活用ノウハウ不足

・教育コストの高さ

などを背景に、AI導入が十分に進んでいない企業も多く存在しています。

特に、生成AIは進化スピードが非常に速く、数か月単位でUI・機能・活用方法が変化するため、従来型の研修コンテンツでは実務との乖離が生じやすい状況となっています。

こうした課題を受け、スマートコーズでは、最新の生成AI環境に対応したeラーニングプログラムの順次刷新を実施いたします。

■ リニューアル内容

2026年7月以降、以下の内容を順次反映したリニューアル版プログラムを提供開始予定です。

・最新Gemini／ChatGPT／Claude環境への対応

最新AIモデル・UI・機能に対応し、現在の実務環境に即した内容へアップデート。

・主要生成AIサービスの実践活用強化

Gemini、ChatGPT、Claudeそれぞれの特徴や使い分け、業務別活用方法を実践形式で学べる内容へ強化。

・動画・台本の順次再制作

最新AI活用シーンに対応するため、動画・教材を順次的に再制作。

・実務特化型カリキュラムへの再設計

営業・企画・管理部門・エンジニア向けなど、職種別の実践活用を重視した内容へ再設計。

■ 提供スケジュール

2026年7月以降、各プログラムを順次刷新し、リニューアル版として提供開始いたします。

刷新対象には、

・AIツール活用マスター講座

・プログラマーのためのAI活用術

・Claude活用実践講座

などを含みます。

■ 価格改定について

今回のリニューアルでは、AIを活用した教材制作工程の効率化、LMS運営の最適化、コンテンツ制作フローの標準化を進めたことで、従来より低コストでの提供が可能となりました。

これにより、従来「40万円／半年」で提供していた価格体系を見直し、「20万円／半年」で提供いたします。

本価格改定は、より多くの企業にAI教育を導入いただくことを目的とした価格体系の見直しとなります。

■ 今後について

スマートコーズでは、今後も生成AI市場の進化に合わせ、継続的なコンテンツ更新を実施し、企業のAIリテラシー向上および業務生産性向上を支援してまいります。

また、中小企業を含む幅広い企業がAI教育を導入しやすい環境づくりを推進し、日本企業全体のAI活用推進に貢献してまいります。

■ 人材開発支援助成金について

本サービスは、厚生労働省「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の対象となる可能性があります。

申請に必要な資料準備等についてもサポートを行っております。

※助成金の受給可否は、申請企業様ごとの要件・審査状況により異なります。

■ 会社概要

会社名：株式会社スマートコーズ

所在地：東京都港区芝3-2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 1F

URL：https://smartcodes.jp

事業内容：AI教育事業 / DX人材育成 / 企業向け研修サービス

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スマートコーズ

eラーニング販売担当

TEL：03-6450-6042

MAIL：sales@smartcodes.jp