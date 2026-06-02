SEO経験者でもLLMO・AIOを説明できるのはわずか22%【自主調査】

ECマーケティング株式会社

ECマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表：中山高志）は、企業のマーケティング支援で15年以上の実績を持つwebコンサルティング会社として、SEO担当者208名を対象に自主調査を実施しました。

全ての調査結果はこちら :https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/6084_nya?prtimes

調査概要

調査回答者：国内20代～60代の有職者（SEO業務経験者）

有効回答数：208名

調査期間：2026/4/6～2026/4/7

調査機関：ECマーケティング株式会社 調査方法：インターネット調査

本調査の回答者属性補足

年齢層は30代～50代が中心で、現場実務と意思決定の両方に関わる層が多く含まれている点が特徴です。SEO歴については「1～3年未満」が最多であり、比較的新しい世代のWeb担当者が多い一方、一定数の中堅・ベテラン層も存在しているため、現場実務感と中長期視点が混在した回答傾向となっています。

回答者属性：年齢回答者属性：業種回答者属性：従業員規模

調査の背景と目的

生成AIの普及により、従来の検索エンジン経由の情報接触だけでなく、ChatGPT・Gemini・PerplexityなどAIエージェントを介した情報探索行動が急速に一般化しています。

その結果、Webマーケティング領域では「検索順位を上げるSEO」だけではなく、「AIに正しく理解・引用・推薦されるためのサイト設計」が新たな論点として浮上しています。

一方で、LLMO・AIOという概念自体はまだ定義やベストプラクティスが発展途上であり、現場では「何をやればよいかわからない」「SEOと何が違うのか整理できていない」「効果測定方法が定まっていない」といった混乱も発生しています。

今回の調査では、Web担当者が現在どの程度AI対応を認識しているのか、またSEO・UIUX・コンテンツ戦略との関係をどう捉えているのかを明らかにすることで、今後のWebマーケティングの変化方向を把握することを目的としています。

関連記事：

人間とAI両者に選ばれるサイトユーザビリティ・UI/UX設計 -AI-UXという新しい設計思想(https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/6078_nya?prtimes)

本調査のエグゼクティブ・サマリー

監修者コメント

今回の調査で、SEO業務経験者（n=208人）でもLLMO・AIOをよく知っていて説明できる、と回答したのはわずか22%で、知識不足で打ち手がわからない、と回答したのも46%と約半数をしめていました。

日々トレンドが変わり、本来いちばん情報の早いポジションであるSEO担当者ですら情報をキャッチアップできていないという現状が浮き彫りになりました。

これは、現場担当者であればあるほど、日々の業務に追われ、新しいトレンドを追うことができないという側面があるため、今回のようにとくに変化の激しい場面で起こり得ることです。

対応策としては、現場任せにするのはなく、管理部門のトップレベルあるいは経営層から、トップダウンで、時代を先読みして、情報をキャッチアップするための予算を確保し、外部の専門家を適切に選ぶなどの対応が求められます。一方で、外部の専門家であっても、適格な情報をキャッチアップできてない事業者が多いことも事実なので、選定については、一定のケーススタディを保有し、トレンドの先読みがあると考えられる専門家にアプローチすることが求められます。

(ECマーケティング株式会社 執行役員 伊藤肇)

設問：あなたが業務でSEOに携わったトータルの期間を教えてください。

通算SEO歴

SEO業務経験は「1～3年未満」が49.7％で最多となり、次いで「3～5年未満」が25.7％でした。回答者は初級～中堅層が中心で、現場で学びながら対応している層が多いと考えられます。

一方で、AI対応は経験則だけで解決しづらいため、従来SEO経験の長短を問わず再学習が必要になる可能性があります。

設問：あなたは、LLMO・AIOという考え方をどの程度知っていますか。

LLMO/AIO理解度

LLMO・AIOを「よく知っていて説明できる」「ある程度知っている」と答えた層は合計63.9％でした。一方で「説明できる」レベルはSEO経験者であってもわずか２割程度にとどまっており、概念認知先行型の市場であることがうかがえます。

設問：従来のSEOと比較して、LLMO・AIOは難易度がどう変化すると感じますか。

LLMO・AIO難易度

LLMO・AIOについて「かなり難しくなる」「やや難しくなる」と感じる回答は68.7％でした。AI対応は重要だと認識されつつも、実務上は従来SEOより複雑な領域として捉えられています。

設問： AIの普及により、SEO(クローラビリティ)とUIUX(ユーザビリティ)の境界線は曖昧になってきたと感じますか。

SEOとUIUXの境界線

SEOとUI/UXの境界線が曖昧になってきたと感じる回答は78.8％でした。検索対策だけでなく、情報の分かりやすさや使いやすさもAI時代の評価要素として意識されています。

設問：LLMO・AIOに取り組むうえで、現在の課題は何ですか。 (複数回答)

LLMO/AIO取組課題

課題は「知識不足」46.4％が最多で、「予算不足」35.8％、「優先順位が低い」31.3％が続きました。関心はあるものの、社内で実行に移すための理解・体制・予算が不足しています。

設問： 今後1～3年で、LLMO・AIOは企業のWebマーケティングにどの程度影響を与えると考えますか。

LLMO/AIO影響度

今後1～3年でLLMO・AIOがWebマーケティングに影響すると考える回答は79.9％でした。短期的な流行ではなく、企業サイト運用に影響するテーマとして受け止められています。

設問：今後1～3年で、SEO担当者に求められる役割はどの方向に広がると考えますか。(複数回答)

SEO担当に求められる役割

SEO担当者の役割は「UIUX改善まで広がる」48.0％、「AI活用推進まで広がる」46.9％が上位でした。SEO担当者には、集客だけでなく体験設計やAI対応の推進役が期待されています。

設問： 現在、お勤め先のWebサイトのLLMO・AIO対応として実施していることはありますか？(複数回答)

実施施策

実施施策は「ページ情報の明示性・具体性の改善」46.4％、「見出し階層・コンテンツ構造の見直し」44.7％が上位でした。まずは既存コンテンツの整理・明確化が中心です。

設問：AIエージェント（ChatGPT・Gemini・Perplexity等）があなたの会社名、サービス・製品などを推薦・言及しているか確認したことはありますか？

自社言及確認

AIによる会社名・サービス名の言及確認は、複数AI・異なる質問で定期確認する回答が44.6％でした。AI上での見え方をモニタリングする動きは一部で始まっています。

設問：どのような支援があればLLMO・AIOに取り組みやすくなると思いますか。(複数回答)

取り組みやすくなる支援

必要な支援は「実践ガイドライン」54.2％が最多でした。成功事例やKPI設計よりも、まず何をどう進めるべきかを整理した実務的な手順へのニーズが高いと考えられます。

調査の続きは下記よりご覧ください。

全ての調査結果はこちら :https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/6084_nya?prtimes

関連サービス

生成AI対策／LLMO弱点あぶり出し調査サービス(https://ecmarketing.co.jp/service/promotion/llmo_research/?prtimes)

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(同業社様は対象外とさせていただきます)

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ECマーケティング株式会社(https://ecmarketing.co.jp/?prtimes)

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