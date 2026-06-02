【KDDI×スカイファーム共催】商業施設の人流データ×モバイルオーダー活用ウェビナー｜6/17(水)開催

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也、以下「スカイファーム」）は、KDDI株式会社（本社：東京都港区、以下「KDDI」）の協力のもと、商業施設運営における人流データ活用をテーマとしたオンラインセミナーを開催いたします。

開催背景

商業施設の運営現場では、来館者の行動を「点」ではなく「線」で捉えたいというニーズが高まっています。一方で、「来館者がどこから来ているのか」「館内で何を選び、いくら使っているのか」という前後の情報は、別々のシステムや部門に分散しているのが実情です。販促企画やテナント提案の根拠が、担当者の経験則に依存してしまうという声も、不動産デベロッパーや施設運営会社のご担当者様から多くいただいております。

本ウェビナーでは、KDDIが提供する位置情報・人流分析サービス「KDDI Location Analyzer」を活用した商業施設運営の打ち手を、KDDI様よりご紹介いただきます。あわせて、施設特化型モバイルオーダー「NEW PORT」を提供するスカイファームの視点から、人流データの分析結果を施設運営の現場にどう活かしていくか――実際の活用シーンを想定したトークセッションをお届けします。

ウェビナー概要

来館者の“動き”と“買い物”をひとつなぎに見る ～人流データ × モバイルオーダーで描く商業施設の運営戦略～

日時：2026年6月17日（水）13:00-14:00

会場：オンライン・Zoom配信

※お申し込みいただいた方へ視聴URLをご案内いたします

費用：無料

主催：スカイファーム株式会社

共催：KDDI株式会社

お申し込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bWg1vWuuSQ-usv63aMHwEg#/registration)

こんな方におすすめ- 商業施設・複合施設の販促、リーシング、運営を担当されている方- 来館者データ・購買データを活用した施設運営に課題を感じている方- 施設の開業・リニューアルに向けて、データドリブンなDX施策を検討されている方- 不動産デベロッパー・ゼネコン、施設管理運営会社、自治体・公共団体のご担当者様講演内容

パート１. 施設の現場で、いま起きていること

施設特化型モバイルオーダー「NEW PORT」や「有料座席予約サービス」を通じて、私たちが商業施設の現場で見てきた変化と課題、そして「KDDI Location Analyzer」に注目した理由をお話しします。

パート２. 商業施設の"人の動き"を、データで読み解く

KDDI様より、GPS位置情報ビッグデータを活用した分析サービス「KDDI Location Analyzer」をご紹介いただきます。来館者はどこから来ているのか／競合施設とどう行き来しているのか／時間帯ごとの来館パターンはどうか――商業施設の運営判断に直結する読み解き方と、具体的な打ち手をご説明いただきます。

パート３. データを"次の一手"に変える――人の動きが見えたら、施設運営はどう変わるか（トークセッション）

滞在人口・施設詳細・来訪者属性――「KDDI Location Analyzer」で見えた人の動きを、「NEW PORT」のモバイルオーダー運用や販促施策にどうつなげていくか。具体的なシーンを想定しながら、両社でディスカッションします。

皆様のご参加をお待ちしております！

無料申込はこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bWg1vWuuSQ-usv63aMHwEg#/registration

■スカイファーム株式会社

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

■NEWPORT

「NEW PORT」はデリバリー、テイクアウト、テーブルオーダー、OMOを備えた施設特化型モバイルオーダーシステムです。独自スクラッチ開発を要せずスピーディーかつフレキシブルに、施設独自のサービス展開を実現いたします。

https://www.new-port.jp/

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/