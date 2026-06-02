ペリオセラピア株式会社

ペリオセラピア株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：田原 栄治、以下 「ペリオセラピア」）は、2026年5月26日、三菱UFJキャピタル株式会社を無限責任組合員とする 「三菱UFJライフサイエンス2号投資事業有限責任組合」および有限会社テクノサイエンス」を引受先とするJ-KISS型新株予約権の発行、および金融機関からの融資により、総額5億75百万円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

さらに、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」において、当社は最大10.8億円の補助金採択を受けており、本ラウンドの調達額5.75億円と合わせると、今回確保した総資金は16億円を超える規模となります。また、AMED補助金および融資を除くエクイティによる累計調達額は、本調達により24億円を超えました。

ペリオセラピアは「難治性疾患の治療薬を開発し、難病で苦しむ患者様にいち早く我々の薬を届けたい」というビジョンのもと、大阪大学発の創薬ベンチャーとして、病的ペリオスチンを標的とする革新的な抗体医薬品の研究開発を推進しております。

今回の資金調達は、投資家からの出資（エクイティ）および金融機関からの融資（デット）を組み合わせることで財務基盤の安定性を高めつつ、(1)国内で進行中のPhase1/2a試験の推進および北米におけるPhase1/2a試験の開始、(2)将来の成長を見据えたパイプラインの拡充、(3)臨床開発の進展を支える組織体制の強化および事業成長を支える運転資金の確保を目的としています。

ペリオセラピア代表取締役である田原栄治は次のように述べています。

「今回の資金調達により、当社候補医薬品PT0101を用いた転移・再発HER2陰性乳がんを対象とするヒト臨床試験を通じて、腫瘍微小環境の改善による薬剤治療抵抗性の克服を実証してまいります。

また、AMEDからの補助金採択を含め、今回確保した約16億円超の資金を最大限に活用し、北米を含むグローバルな臨床開発を加速してまいります。今回の調達を次なる成長ステージへの重要な一歩と捉え、難治性疾患に苦しむ方々に一日も早く新たな治療選択肢を届けるべく、これからも開発を力強く推進してまいります。」

本ラウンドのリード投資家である三菱UFJキャピタル株式会社ライフサイエンス部副部長の篠崎幹彦氏は次のように述べています。

「関係各位のご尽力により無事今回のクロージングを迎えられたことをうれしく思います。弊社はシリーズAより当社が開発する病的ペリオスチンを標的とする抗体医薬品の価値を高く評価し、資金面・事業面での伴走を続けてまいりました。引き続きAMEDの創薬ベンチャーエコシステム強化事業を活用しつつ、一日も早く本医薬品ががんで苦しむ患者さんのお手元に届けられるよう、当社の取り組みをより強力に支えてまいります。」

今後は、本資金を活用し、国内外における臨床開発を着実に推進するとともに、パイプラインの拡充および開発体制の強化を図ってまいります。当社が標的とする病的ペリオスチンは、治療抵抗性乳がんをはじめ、これまで有効な治療標的が限られていた難治性疾患において、新たな作用機序に基づく治療アプローチを可能とする有望なターゲットであり、当社は本領域における先駆的ポジションを確立しています。

引き続き、病的ペリオスチンを標的とした独自技術の価値最大化を通じて、難治性疾患に対する新たな治療選択肢の創出を目指します。

<ペリオセラピアについて>

ペリオセラピア株式会社は大阪大学医学部 先端分子治療学講座 特任教授である谷山義明 取締役が2017年10月に設立した阪大発の創薬ベンチャー企業です。細胞外マトリックスタンパク質として心臓弁形成や創傷治癒等に関与しているペリオスチンにおいて、余分な蛋白質が付加された病的なペリオスチン変異体（以下「病的ペリオスチン」）が乳がん、糖尿病性網膜症、心筋梗塞など様々な難治性疾患に関与することを解明し、それらをターゲットとして医薬品の開発に取り組んでいます。

<会社概要>

社 名：ペリオセラピア株式会社 (Periotherapia Co., Ltd.)

本社所在地：大阪府吹田市山田丘2-8

代表者：田原 栄治(代表取締役社長）

設 立：2017年10月2日

事業内容：抗体医薬品の研究・開発

ウェブサイト：https://periotherapia.co.jp/

<本件に関するお問い合わせ先>

ペリオセラピア株式会社 広報担当 川口 卓彦 E-mail:periotherapia@outlook.com

以上