社名変更・資金調達を経た「株式会社WAKA」、ブランドリニューアルと体制強化を実施

株式会社WAKA

次世代エンタメ産業「Roblox」上で日本のブランド・IPと熱中をつなぐ熱中コンテンツスタジオを展開する株式会社WAKA（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野田 慶多、以下「WAKA」）は、コーポレートロゴ・コーポレートサイト・ブランドメッセージを刷新し、あわせてボードメンバーの紹介と体制強化についてお知らせします。

ブランドリニューアル概要

このたびの社名変更・ブランドリニューアルに合わせ、コーポレートロゴおよびコーポレートサイト、ブランドメッセージを全面刷新しました。



(1) 新ロゴ

蜂が花から花へと受粉するように、人と人、企業と熱中をつなぐ存在でありたいという想いを込めています。

(2) 新コーポレートサイト

事業内容・実績・チーム・採用情報を、WAKAの世界観のもとで再構成しています。

新コーポレートサイト：https://waka-studio.com/

(3) 新ブランドメッセージ

「熱を知り わかき手こそが 熱つくる」

次世代の「熱中」を誰よりも深く理解し、世界に通じるコンテンツと価値を生み出す。そのプロフェッショナル集団としての想いを込めたメッセージです。

代表取締役社長 野田 慶多 コメント

EbuActionから、WAKAへ。

社名・ロゴ・サイト、すべてを新しくしました。

形だけの話ではなく、次世代エンタメ産業「Roblox」というフィールドで、日本のIPとブランドを世界に持ち出す存在になる――その覚悟を、社内外に対して改めて宣言する意味でのリニューアルです。

ありがたいことに、ゲーム・エンタメ・IP・コーポレートの各領域で結果を出してきた先輩方が、WAKAの船に乗ってくれています。

一方でまだまだメンバーが足りません！少しでも興味お持ちいただけたらFacebook / X のDMまでお願いします！

詳細はnoteに書きました。 https://note.com/noda_fn/n/n3d54e8532612

ボードメンバー紹介

WAKAは、19歳の代表 野田を中心に、ゲーム・エンタメ・IP・コーポレートの各領域でトップキャリアを歩んできたメンバーが結集する体制を構築しています。

野田 慶多（代表取締役社長）

2007年生まれの19歳。栄光学園を中学2年生で中退。15歳で起業して 資金調達後、2度のピボットを経て現在の事業を立ち上げ。

神初 忠宏（取締役 / 管理本部長）

新卒でJAFCOに入社後、その後ゲーム系ベンチャーでの取締役を約10年 歴任後、トリドリ 管理部長 兼 上場準備責任者として上場に導く。2024年、WAKA（旧 EbuAction）社外取締役として参画。2026年3月の資金調達を機に、週2~3 出社の非常勤取締役として社内に参画。融資調達 / 管理部門を統括。

佐野 優人（ブランデッドエンターテインメント事業本部 営業部門 責任者）

ANYCOLORでインターン後、Clusterに創業期から5年間 営業部門の立ち上げに従事した後、プロダクトマーケティングを担当。2025年、WAKA（旧 EbuAction）入社。営業部門を統括。

原口 雄樹（コンテンツプロデュース本部 ライセンスストラテジスト）

KADOKAWA・電通G等の権利側で 大人気アニメ作品 の権利元としてライセンス許諾を担当。前職の電通アニメソリューションズではゲームライセンスの責任者を歴任。2026年、WAKA（旧 EbuAction）入社。ライセンスを統括。

クリエイター E（CCO / Chief Content Officer）

Robloxクリエイター。4人で売上 40億円規模のRobloxゲームを創出後、売却経験あり。日本のアニメ / 文化を愛している。2026年、WAKA（旧 EbuAction）参画。グローバルソーシング 及び コンテンツを統括。

■ 株式会社WAKAについて

社名 株式会社WAKA（旧 株式会社EbuAction）

代表者 代表取締役社長 野田 慶多

設立 2023年1月

所在地 東京都品川区上大崎2丁目10番34号

資本金 2億7,685万円（資本準備金含む）

従業員 15名（業務委託含む）

URL https://waka-studio.com/

■ 採用情報

WAKAでは、各ポジションで積極採用を実施中です。

採用サイト：https://speakerdeck.com/waka0220/waka-hui-she-shuo-ming-zi-liao