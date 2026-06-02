暗号資産レンディングプラットフォーム「Lendee」正式ローンチのお知らせ

Lendee株式会社

■ リリース概要

Lendee株式会社（代表取締役社長：兼元 謙任（かねもと かねとう）、以下「当社」）は、2026年６月２日、暗号資産レンディングプラットフォーム「Lendee」を正式ローンチいたします。「Lendee」は、ビットコイン（BTC）・イーサリアム（ETH）・リップル（XRP）・USDコイン（USDC）・テザーUSD（USDT）の主要5銘柄に対応し、ロックアップ期間・解約手数料なし、最大年率12%の貸借料、毎日デポジットアカウントへの付与という設計で、保有しているだけでは眠っていた暗号資産に確かな価値を提供します。

■ サービス概要

「Lendee」は、ユーザーが保有する暗号資産を預け入れ・貸し出すことで貸借料を受け取ることができる暗号資産レンディングプラットフォームです。複雑なトレーディングや専門的な運用知識がなくても、BTCやETHなどの暗号資産を活用した資産運用が可能です。

サービスの中核を担う独自システム「Lendee Crypto Engine（LCE）」は、市場環境や流動性を精緻に分析し、お預かりした暗号資産を最適な運用に充てることで安定した貸借料を提供します。資産と時間を結びつけることで、保有しているだけでは眠っていた暗号資産に新しい収益機会を創出します。

【対応銘柄】

・BTC（ビットコイン）、ETH（イーサリアム）、XRP（リップル）、USDC（USDコイン）、USDT（テザーUSD）

■ 主な特徴

１. 時間に応じて段階的に利率が成長

独自レンディングプラン「Lendee Growth Yield（LGY）」は、レンディング期間の経過に応じて利率が段階的に上昇する設計です。資産を長く貸し出すほど利率が高くなるため、短期的な価格変動に左右されない長期的な資産形成をサポートします。レンディング開始からの経過期間に応じてステップアップし、最大年率12%の利回りを実現します。

２. シンプルな資産管理設計

暗号資産をデポジットアカウントへ送付するだけで、Lendee Crypto Engine へのアセット接続が完了し、レンディングを開始できます。

デポジットアカウントには送付数量の制限がないため、複数のウォレットや取引所に分散している暗号資産をひとつにまとめてレンディングすることが可能です。貸借料は毎日デポジットアカウントへ付与され、そのまま再レンディングまたは返還申請も可能です。

３. 柔軟な利用条件

資産のロック期間はなく、解約手数料も完全無料。返還申請から10営業日以内にお受け取りいただける透明性の高い設計で、資産の流動性を犠牲にすることなくレンディング運用を継続できます。

■ ローンチ記念キャンペーン

サービスリリースキャンペーン 2026年8月31日まで実施中

当サービスのローンチを記念し、2026年8月31日までにレンディングを開始したユーザーを対象に、通常レートから年率1%上乗せするキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ「Lendee」をご体験ください。

■ キャンペーン概要

・対象：2026年8月31日までにレンディングを開始したユーザー

・特典：適用レートに年率1%を上乗せ

※詳細は公式サイトをご確認ください。

■ 代表取締役社長コメント

「私が前職のOKWAVEを立ち上げた2000年から変わらない想い、それは'人が人の役に立つ社会をつくりたい'ということです。Lendeeは、その理念をフィンテックの世界で実現する挑戦です。暗号資産という新しい価値の形を通じて、”感謝が循環する共助の経済圏 “を築いていきたい。ロックアップなし、毎日付与、最大年率12%というユーザーファーストの設計は、その想いの表れです。不透明さや不安の多い時代だからこそ、安心して資産を育てられるインフラを提供し続けることが私たちの使命です。」

Lendee株式会社 代表取締役社長 兼元 謙任（かねもと かねとう）

■ミッション

「あなたと共にワクワクした未来を創る！」

Lendeeは、新しい価値の循環を創造します。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184016/table/1_1_064a011b8b957770df11f7290869ab5a.jpg?v=202606020151 ]

※暗号資産は価格変動リスクを伴います。投資判断はご自身の責任においてお願いいたします。

■ 本件に関するお問い合わせ

Lendee株式会社 広報担当：藤井 謙治

E-mail：info@lendee.jp

URL：https://lendee.co.jp