【目標金額1200％超を達成】これからの酷暑＆災害に備える～ミスト冷風×20,000mAh大容量バッテリー搭載の「ポータブル電源扇風機」がMakuakeにて好評先行販売中

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、ミスト冷風・大容量バッテリー・ライト・スマホ充電・ソーラー充電・吊り下げ設置など、8つの機能を備えた「ポータブル 8in1 扇風機」の先行予約販売を、2026年5月18日より応援購入サービス・Makuakeにて開始しています。

開始後またたく間に目標金額を達成し、2026年6月1日現在で目標金額の1242%を超える支援を得ています。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/flick01/

※プロジェクトは「2026年6月17日」までの限定販売となります。

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これからの季節を快適に過ごせる秘訣

猛暑・停電・車中泊…あらゆる"電源がない場面"の悩みを1台で解決

ポータブル8in1扇風機は、扇風機・ミスト・ライト・モバイルバッテリー・ソーラー充電・高さ調整・吊り下げ設置・リモコン操作の8つの機能をこの1台に凝縮。

複数のアイテムを別々に購入・管理する手間をまるごと解消します。

商品の主な特徴

１.手動で上下180度角度調整可能、左右自動首振り可能

２.水を入れてミストで涼しさ倍増・冬場の湿度対策にも

３.周囲を明るくつけるライト完備

４.携帯バッテリー搭載20000mahで携帯充電も可能

５.携帯バッテリーはTypeCで充電＆ソーラーパネル充電

６.3段階の高さ調節

⓻逆さに吊るして自由度アップ

８.遠隔操作も自由自在・リモコン付き

【酷暑対策に】ミスト付き扇風機で涼しさがアップ

見た目も涼やかな微細ミストを噴霧し、風とミストの相乗効果で肌にひんやり感じる本格クール体験をお届けします。左右自動首振り機能（90°）と手動上下角度調整（180°）を併用することで、リビング程度の広い空間でもムラなく風を届けます。

冬場は加湿サーキュレーターとして暖房効率の向上や乾燥対策にも活躍します。

【停電・車中泊中も連続稼働】長持ちバッテリー＆スマホ充電対応

合計20,000mAhの超大容量スタミナバッテリーを内蔵。弱モードなら最長約38時間、強モードでも約16時間の連続稼働が可能です。1日5時間程度の使用であれば約7日間はコンセントなしで稼働します。

USB-Aポートを備えているため、外出先や停電時でもスマートフォンやノートPCを複数回充電できる持ち運べる電源としても機能します。

【暗い場所でも快適】ダブルライトで屋外キャンプでも活躍

ファンの周囲（ヘッド部分）と足元の土台部分の両方にLEDライトを搭載。白色と暖色の2色切替×3段階調光に対応し、合計6種類の点灯パターンからシーンに合わせた最適な明かりを演出します。

首振りと連動して光も一緒に広がるため、夜間のキャンプや停電時でも周囲をやさしくワイドに照らし、ランタン代わりに役立ちます。

【電源がなくても充電可能】USB＆ソーラーのダブル充電機能

通常のUSB Type-Cによる本体充電に加え、3つの脚部それぞれにソーラーパネルを搭載。晴れた屋外に設置しておくだけで、太陽光による自然充電（ながら充電）が行われます。

コンセントのないキャンプ場などでも昼間に太陽光で電力を蓄え、夜間に扇風機やライトを動かすといったサステナブルな運用が可能です。

【家族でシェアできる】広範囲をカバーする柔軟ヘッド

上下180°×左右90°に自在に動く首振りヘッドにより、欲しい場所へダイレクトに風と光を届けます。エアコンの風向きに合わせて空気を効率よく循環させるサーキュレーターとしても優秀です。

【設置場所、自由自在】卓上・床置き・逆さ吊り。高さ75cmの「伸びる首」が死角をゼロに。

首を引き伸ばすことで最大約75cmまで高さ調整が可能。さらに、背面に格納された頑丈なフックをサッと引き出せば、テントの天井やバーに逆さ吊りにして設置することもできます。

コードレスだからこそ、卓上、床置き、吊り下げなど、場所を選ばず死角なしで快適な涼しさを提供します。

【寝ながら操作可能】遠隔でも便利なリモコン付き

付属のリモコンにより、最大約6m離れた場所からでも風量調節、ライト点灯、首振り、タイマー設定などの遠隔操作が可能です。ソファに座ったままでも、テント内のシュラフ（寝袋）に横になったままでも、動かずにラクに調整できます。

使用後のリモコンは本体背面にスッキリ収納できるため、紛失の心配もありません。

製品スペック気になるオトクなリターン

Makuake限定のお買い得リターンが用意されています。

人気リターンは数に限りがあるため終了している場合があります。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【極上の涼しさ】ミスト冷風×最大7日稼働でヒンヤリが長続き！ポータブル電源扇風機

【期間】：2026年5月18日～2026年6月17日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/flick01/

【早期予約特典】：最大40%オフなど、販売ページ内にて先行者割引特典が用意されています。

LeaguEについて

LeaguEは、小売・卸事業、販売代行事業、コンサルティング事業を展開する会社です。クラウドファンディング事業にも力を入れており、クライアント企業のプロジェクトを含め、これまでに100件以上のプロジェクトを主導・支援してきました。

会社名：株式会社LeaguE

代表者：代表取締役 武智 翔太郎

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目9番10号

設立：2020年4月

事業内容：小売・卸事業、販売代行業、コンサルティング業

URL：https://league-jp.com/