暗号資産レンディングサービスの「Lendee」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入

Lendee株式会社

Lendee株式会社（本社：東京都港区北青山3-6-7 パラシオタワー11階、代表取締役社長：兼元 謙任、以下「Lendee」）は、この度、運営する暗号資産レンディングサービス「Lendee」において、ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）が提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入します。これにより口座開設時の本人確認業務を効率化し、審査時間を短縮することが可能となります。またユーザーが本人確認書類などを撮影する際に、画像処理技術を活用した撮影サポートを行うことで、手続き途中の離脱を防止します。

■暗号資産レンディングサービス「Lendee」について

「Lendee」は、主要銘柄の暗号資産を預け入れることで、保有資産を効率的に活用できるサービスです。独自システム「Lendee Crypto Engine（LCE）」が市場環境や流動性を精緻に分析し、安定した貸借料の提供を目指します。ロックアップ期間や解約手数料はなく、期間に応じて利率が段階的に上昇する「Lendee Growth Yield」を採用しています。貸借料は毎日デポジットアカウントへ付与され、ユーザーの利便性と透明性を重視した設計となっています。

Webサイト：https://lendee.co.jp

■「LIQUID eKYC」導入について

暗号資産サービスにおける本人確認は、犯罪収益移転防止法をはじめとする法令対応の根幹をなす重要なプロセスです。Lendeeは、利用者保護と法令遵守を経営の最優先事項と位置づけており、今回の「LIQUID eKYC」導入はその具体的な取り組みの一環です。

本導入により、本人確認プロセスの効率化と審査時間の短縮を実現するとともに、なりすまし防止・不正口座開設の抑止といったセキュリティ強化を図ります。AI・生体認証技術を活用した高精度な本人確認により、ユーザーが安心してサービスをご利用いただける環境を整備します。引き続きコンプライアンス体制の継続的な強化に努め、健全なサービス運営を推進してまいります。

■オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」 について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や公的個人認証（JPKI / スマホJPKI）を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までストレスなく完結できる体験を実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は1.5億件、累計契約数は700社を超えています。

Webサイト： https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」 https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」 https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」 https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

■Lendee株式会社について

企業ミッション：「あなたと共にワクワクした未来を創る！」

Lendeeは、ユーザーとともに新しい価値の循環を育むサービスを目指します。

所在地：東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

代表者：代表取締役社長 兼元 謙任

設立：2025年11月25日

事業内容：暗号資産レンディングサービス「Lendee」の運営、コンサルティング事業、開発事業、フィンテックサービス事業

サービスサイト： https://www.lendee.co.jp/

コーポレートサイト：https://www.lendee.co.jp/company/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Lendee株式会社 広報担当：藤井 謙治

お問い合わせ窓口

E-mail：info@lendee.jp

URL：https://lendee.co.jp