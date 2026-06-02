ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社

東京- 2026年6月2日 - ブラックストーン（ニューヨーク証券取引所BX、以下「ブラックストーン」）は本日、ブラックストーン・キャピタル・パートナーズ・アジアIII（以下「BCPアジアIII」）の資金調達を131億ドルで完了したと発表しました。BCPアジアIIIは、調達目標であった100億ドルを上回り、アジア太平洋地域におけるブラックストーン史上最大のプライベート・エクイティ・ファンドとなります。第1号および第2号ファンドにおける堅調な運用実績により、ハードキャップに到達した本ファンドの調達額は、前号ファンド比で2倍以上に拡大しました。

ブラックストーン企業投資戦略部門のグローバル責任者を務めるジョセフ・バラッタは、次のように述べています。

「投資家の皆さまには、ブラックストーンおよびそのアジア太平洋地域におけるプライベート・エクイティ・プラットフォームに対し、変わらぬご信頼をお寄せいただき、大変光栄に思います。今回の資金調達の成功は、ブラックストーンの強固なプラットフォームおよび、市場サイクルを通じた実行力を裏付けるものです。世界で最も成長著しい地域であるアジア太平洋地域には、ブラックストーンが確信を持って注力する投資テーマにおいて、大規模で魅力的な投資機会が存在しており、投資家の皆さまへの価値提供につながるものと考えています。」

ブラックストーン企業投資部門のアジア責任者を務めるアミット・ディクシットは、次のように述べています。

「ブラックストーンはこれまで20年間にわたり、投資先企業の支援を通じて市場をけん引する存在へと成長させるとともに、投資家の皆さまへの価値創出に尽力してきました。ブラックストーンの強みは、その規模、アジア太平洋地域の主要市場にまたがる内製チーム、堅調な運用実績、そして企業変革まで深く支援するブラックストーンの戦略にあると考えています。投資家の皆さまからのご支援とパートナーシップに、心より感謝申し上げます。」

ブラックストーンは、過去24カ月間にわたり、アジア太平洋地域において積極投資を行ってきた世界有数の投資会社であり、インドおよび日本市場での投資に注力してきました。ブラックストーンは、12件の投資案件を通じて同地域に総額70億ドル超を投資しており、主な案件は以下の通りです。

- 急成長を遂げているインドのAIクラウド・プラットフォーム企業であるNeysa- 日本最大手の技術系人材サービス企業であるテクノプロ- 韓国を代表するヘアサロンチェーンであるジュノ

また、ブラックストーンは同期間において、以下をはじめとする計15件のエグジットおよび投資回収を実現してきました。

- 世界最大手のダイヤモンド認証機関であるIGI（インターナショナル・ジェモロジカル・インスティテュート）の上場- インド最大手のアフォーダブル住宅金融事業を展開するAadhar Housing Financeの上場- 日本を代表するコンシューマー・ヘルスケア企業へと変革し、アリナミン製薬を譲渡

ブラックストーンについて

ブラックストーンは世界最大級のオルタナティブ資産運用会社であり、投資先企業の成長に貢献することで機関投資家及び個人投資家に優れたリターンをもたらすことを目指しています。1兆3,000億米ドルを超える運用資産には、不動産、プライベート・エクイティ、クレジット、インフラ、ライフ・サイエンス、グロース・エクイティ、セカンダリー・ファンド、並びにヘッジファンドが含まれ、グローバルベースで運用されています。詳細については、https://www.blackstone.com/jp/ をご覧ください。LinkedIn、X(Twitter)、Instagramで@blackstoneをフォローしてください。