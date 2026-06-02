GOLVI MEMBERSHIP 公式サイト OPEN

株式会社ビヨンドプロパティーズ

株式会社ビヨンドプロパティーズは、このたび会員専用プラットフォーム

「GOLVI MEMBERSHIP」 を正式オープンいたしました。

GOLVI MEMBERSHIPは、単なる会員制度ではありません。

ゴルフを愛する皆さまへ、より上質で、より特別な体験をお届けするための

“新しいメンバーシップサービス”です。

✦ 1年間の実績で決まる「4つの会員ランク」とメンバー限定の洗練された特典

「GOLVI MEMBERSHIP」では、1年間のご購入金額（税別）に応じて、翌年のステージが決定するランクシステムとステージに応じた極上の割引サービスを導入いたしました。

※１年間＝１月１日から１２月３１日まで。

✦年間ご購入金額が一定の基準を超えた場合は、「達成した翌日」から即座にランクアップ

その輝かしいステータスは、翌年の12月末までしっかりと維持されます。

例えば…

GOLVI GOLF LOUNGE年間会員様は、ご契約日から翌年の12月末まで自動的に、

「VIPメンバー」としてお迎えいたします。

上質なゴルフライフをさらに豊かにする、メンバー限定の割引サービスをご用意いたしました。

ステータスが上がるほど、お買い物がさらにスマートに、お得になります。

※GOLFコンペとイベント関連費用、セール品、備品・送料等など一部対象外です。

── スマートな実績連携で、もっと便利に

オンラインでのお買い物やイベントの決済など、あなたのすべてのアクションが未来のステータスへと繋がります。

・サイト内のお買い物は自動蓄積 Shopify（年会員・イベント）および hacomono(レッスンチケット決済）でのご購入分が累計購入実績にカウントされます。

・マイページでいつでも確認、現在の累計購入実績や現在のランクは、新設された「GOLVI MEMBERSHIP」のマイページからいつでもリアルタイムにチェック可能です。

▼ 「GOLVI MEMBERSHIP」公式WEBサイト

https://golvimembership.com/

✦ GOLVIが提供する“その先の価値”

私たちGOLVIは、ゴルフを単なるスポーツではなく、

人と人をつなぎ、人生を豊かにするコミュニケーション文化だと考えています。

だからこそ、メンバーの皆さまには、

・上質なイベント体験

・プレミアムなコミュニティ

・ここでしか得られない出会い

・特別な優待とサービス

をお届けしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ・ご相談窓口】

運営会社：株式会社ビヨンドプロパティーズ

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目16-21 銀座木挽ビル8階

TEL：03-6264-2717

Mail：info@byd-p.com

※今後の限定イベントや特別優待情報も、順次公開予定です。

※本規約のサービス内容および会員システムは、予告なく変更・改定または廃止をする場合があります。あらかじめご了承ください。