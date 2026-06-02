サブスクリプション事業とは？顧客に価値を届け続ける仕組みを学ぶ講座動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R7A56_NnKwM ]

インサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、顧客に価値を提供し続けるサブスクリプション事業の構築法を学ぶ講座「サブスクリプション事業概論」のサマリー動画を公開しました。

サブスクリプション事業の全体像から、価値提供、顧客獲得、関係構築、顧客維持まで、事業成長に必要な考え方を実務に結びつけて学べる講座です。

顧客ライフサイクルに沿ったKPI設定と管理の方法や、顧客視点を徹底的に追求する仕組みづくりを理解し、サブスクリプション事業成功の要点を体系的に身につけることができます。

サブスクリプション事業を運営する経営者や事業リーダー、担当者、新たに事業立ち上げを目指す方に役立つ内容です。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

「サブスクリプション事業概論」講座の概要

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/311

サブスクリプション事業を成功させる秘訣は、「こんなことに困っている」という顧客の問題点を解決したり、「こんなことをしたい」という顧客のニーズに応えることです。問題点の解決やニーズの充足が顧客にとって明確な価値を提供することにつながります。

本コースでは、実際にサブスクリプションサービスの責任者として事業を拡大した経験を持つ講師が、「顧客に価値を提供し続けるサブスクリプション事業構築」について多角的にお伝えします。具体的には、サブスクリプション事業の全体像（ビジネスモデルが拡大した背景、現況、定義、メリット、デメリット）、加えて事業成長につながるKPIの設定と管理の方法を「価値提供」「顧客獲得」「関係構築」「顧客維持」という顧客ライフサイクルのステップに合わせて具体的に解説し、最後に、顧客視点を徹底的に追求する仕組みづくりとして「ビジョン設定」の考え方、実現するためのポイントをお伝えします。コース視聴後は、サブスクリプション事業について体系的に理解でき、ビジネス成功に向けての勘所を押さえることができるでしょう。

サブスクリプション事業を運営する経営者や事業リーダー、担当者、サブスクリプション事業を新たに立ち上げたい経営者、新規事業リーダーなど、サブスクリプション事業分野に関わる多くの方にご視聴いただきたいコースです。

【コース構成】

EP1：なぜサブスクリプションが注目されているのか

・自己紹介

・急成長するサブスクモデル

・サブスクが世の中に変革をもたらす



EP2：サブスクリプションの本質とメリット・デメリット

・サブスクの本質と「定番レシピ」

・メリット・デメリットを把握せよ ー顧客視点ー

・メリット・デメリットを把握せよ ー企業視点ー



EP3：サービス統計とサブスクリプションが提供する価値

・サービスの訴求力をあげるカギ

・便益・料金設定が全てを決める

・すべての“顧客接点”をケアせよ



EP4：顧客ライフサイクル管理とKPI

・カギを握る「顧客生涯価値」

・顧客体験評価指標を掘り下げよ

・KPI設定が成功に導く



EP5：顧客ライフサイクル管理 ‐ 価値提供と顧客獲得 -

・顧客ライフサイクル管理 -価値提供ー

・顧客ライフサイクル管理 -顧客獲得ー

・「真実の瞬間」を見逃すな



EP6：顧客ライフサイクル管理 ‐ 関係構築 -

・顧客獲得直後のエンゲージメントがカギ

・“価値の定量化”で成否が分かる

・“アドボケイト”を創出せよ



EP7：顧客ライフサイクル管理 ‐ 顧客維持 -

・顧客ライフサイクル管理 -顧客維持ー

・ウィンバック -顧客再獲得に繋げるー



EP8：顧客視点を徹底的に追求する仕組み作り

・成功の指針となるビジョン設定

・6つの視点からビジョンを設定せよ

・“顧客視点”がカギを握る



EP9：今後のサブスクリプションの可能性

・サブスクは様々な問題を解決する

・視聴者へのラストメッセージ

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/311

紣川 謙（かせがわ けん）

元 Amazon Japan バイスプレジデント プライム総括事業本部長

現 株式会社CustomerPerspective 代表取締役

株式会社CustomerPerspective（2018年10月1日創業）代表取締役としてデジタル戦略、マーケティング、新規事業・サービス開発など様々な分野で現在活躍中。前職はアマゾンジャパン（2007年11月～2018年9月）にてデジタルマーケティング及びAmazonプライムの事業責任者を歴任。

《実戦適用力（実戦の数）》シリーズとは

海外事業で課題に直面した時に頼りに出来る引き出しの数は多ければ多いほど良いです。そのためには自分自身の経験にだけ頼ってはいけません。

自分自身の経験だけに頼ると実戦に適用出来るケース（PDCAの数）が限定されてしまい、経験が蓄積されるまで長い時間を要します。

グローバル人材として最短でレベルアップするには、前任者・先輩・他社実例談などから擬似体験し、引き出しの数を増やすことが有効です。

INSIGHT ACADEMYでは、海外ビジネスでの実戦経験の豊富な講師陣によるリアルな経験談や、

海外赴任にまつわる各専門家からのアドバイスといった充実のラインナップにより、実戦適用力の強化を目指します。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language