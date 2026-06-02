NordVPN、迷惑電話対策機能を全世界のiPhoneユーザー向けに提供開始

Nordvpn S.A.

サイバーセキュリティ企業NordVPNは、世界中のiPhoneユーザー向けに迷惑電話対策(https://nordvpn.com/ja/features/call-protection/)を展開しています。この新機能は、ユーザーが電話に出る前に詐欺の可能性がある通話を見分け、回避できるよう設計されています。リアルタイムで警告が表示され、ユーザーは詐欺師より一歩先を行くことができます。

グローバル・アンチスキャム・アライアンス(https://gasa.org/)の新しい調査によると、42か国の消費者は過去1年間で約4,420億ドルを詐欺によって失っており、世界の成人の57%がその期間に詐欺被害を経験したと報告されています。

「Android向けの詐欺通話対策だけでは不十分であり、iPhoneユーザーにも同等の防御が必要です」とNordVPN(https://nordvpn.com/ja/)のプロダクトディレクター、Domininkas Virbickas氏は述べています。「私たちの役割は、どこにいても、どのデバイスを使っていても、人々が確かな防御手段を持てるようにすることです。」

プライバシーとコントロールを手元に

NordVPNの迷惑電話対策機能は、着信に出る前に潜在的な詐欺の可能性を通知し、ユーザーに警戒を促します。これにより、ユーザーはソーシャルエンジニアリング攻撃やフィッシング、その他の金銭的損失や個人情報の盗難につながる詐欺の被害に遭いにくくなります。

この機能はプライバシー重視の設計で、通話内容には一切アクセスせず、通話パターンやメタデータをもとに詐欺の可能性を検出します。通話のプライバシーは守られ、VPN接続を有効にしていなくてもバックグラウンドで静かに動作します。

設定も簡単で、NordVPNのiPhoneアプリを開き、「製品」タブから「迷惑電話対策」を選び、機能をオンにするだけです。その後、必要なiPhone設定の更新手順が案内されます。設定完了後は、VPNを使用していない場合でもバックグラウンドでリアルタイムの詐欺警告が提供されます。



NORDVPNについて

NordVPNは、世界中の何百万人ものインターネットユーザーに選ばれている、世界で最も先進的なVPNサービスプロバイダーです。専用IP、ダブルVPN、Onion Over VPNサーバーなどの機能を提供し、トラッキングを一切行わずにオンラインのプライバシーを強化します。NordVPNの主な機能の一つである脅威対策Pro(TM)は、悪質なウェブサイト、トラッカー、広告をブロックし、ダウンロードしたファイルにマルウェアが含まれていないかスキャンするツールです。ユーザーフレンドリーな設計で知られるNordVPNは、市場でも屈指の価格設定でサービスを提供しており、世界129カ国、178の拠点をカバーしています。詳細については、nordvpn.comをご覧ください。