サンワダイレクト 2026年「大決算祭」イベント開催の予告！

写真拡大 (全8枚)

サンワサプライ株式会社

パソコン・スマホ周辺機器メーカー サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』 では 6/4（木）の10時より「大決算祭」を開始いたします。




2026年の「大決算祭」は、超お買い得大決算SALE、先着700個限定のお楽しみ福袋、SNSプレゼントキャンペーンなどイベント盛り沢山で実施いたします。


いつも『サンワダイレクト』をご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひおトクな体験をお楽しみください。


＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞


URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html


開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで




【目玉イベント！大決算SALE】


マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、


なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！


【数量限定！大決算祭福袋】


マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、


なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！




【今だけの大チャンス！エントリーで全額キャッシュバックキャンペーン】


大決算祭期間中、1回のご注文で10,000円以上ご購入＆エントリーで、


抽選で商品代金が全額戻ってくるかも！？


さらに、参加者全員に500円オフクーポンをプレゼント！


欲しかった商品をお得に手に入れるなら今がチャンス。ご注文後のメールから、忘れずにエントリーください！




【サンワダイレクト×黄金糖　Xコラボキャンペーン】


『サンワ×黄金わくわくセット』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるXコラボプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトと黄金糖のX公式アカウントをフォロー


　サンワダイレクト　 https://x.com/sanwadirect


　黄金糖　 https://x.com/ogontoh_jp


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


3.「欲しいスピーカーのカラー」とコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


サンワ×黄金わくわくセット　３名様


＜開催期間＞


6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで


【Instagramプレゼントキャンペーン】


『3WAYハンディファン』が当たる！


フォロー＆いいね！で参加できるInstagramプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトのInstagram公式アカウントをフォロー


　(https://www.instagram.com/sanwadirect/)


2.該当のキャンペーン投稿にいいね


3.欲しい色をコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


3WAYハンディファン　合計2名様


・ブルー（400-TOY049BL）　1名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL


・ホワイト（400-TOY049W）　1名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049W


＜開催期間＞


6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで


【Blueskyプレゼントキャンペーン】


『USBポート付き電源タップ』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるBlueskyプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式Blueskyアカウントをフォロー


　(https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social)


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


3.「欲しい」とコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


USBポート付き電源タップ　１名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP092BK


【Threadsプレゼントキャンペーン】


『シンプルトートバッグ』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるThreadsプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式Threadsアカウントをフォロー


　(https://www.threads.com/@sanwadirect)


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


3.「使ってみたい」とコメントすると、当選確率がアップ！


＜賞品＞


シンプルトートバッグ　１名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG188BR


【TikTokプレゼントキャンペーン】


『半固体電池採用ベルトファン』が当たる！


フォロー＆リポストで参加できるTikTokプレゼントキャンペーンを開催します。




＜参加方法＞


1.サンワダイレクトの公式TikTokアカウントをフォロー


　(https://www.tiktok.com/@sanwadirect)


2.該当のキャンペーン投稿をリポスト


＜賞品＞


半固体電池採用ベルトファン　1名様


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/FAN-USB2BK



＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞


URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html


開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで




-------------------------------------------------------------------------


★直販サイト『サンワダイレクト』 （本店）


https://direct.sanwa.co.jp


★サンワダイレクト X（旧Twitter）


https://x.com/sanwadirect


★サンワダイレクト Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect/


★サンワダイレクト Bluesky


https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social


★サンワダイレクト LINE@アカウント


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/line_at/associate.html


★サンワダイレクト YouTube公式チャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect


-------------------------------------------------------------------------



サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立　　：昭和26年(1951年)
本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店　　：東京都品川区南大井６-５-８
展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階
　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL　　 ：086-223-5680
FAX　　 ：086-223-5123
E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。