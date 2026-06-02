サンワダイレクト 2026年「大決算祭」イベント開催の予告！
パソコン・スマホ周辺機器メーカー サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』 では 6/4（木）の10時より「大決算祭」を開始いたします。
2026年の「大決算祭」は、超お買い得大決算SALE、先着700個限定のお楽しみ福袋、SNSプレゼントキャンペーンなどイベント盛り沢山で実施いたします。
いつも『サンワダイレクト』をご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひおトクな体験をお楽しみください。
＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞
URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html
開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで
【目玉イベント！大決算SALE】
マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、
なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！
【数量限定！大決算祭福袋】
マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、
なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！
【今だけの大チャンス！エントリーで全額キャッシュバックキャンペーン】
大決算祭期間中、1回のご注文で10,000円以上ご購入＆エントリーで、
抽選で商品代金が全額戻ってくるかも！？
さらに、参加者全員に500円オフクーポンをプレゼント！
欲しかった商品をお得に手に入れるなら今がチャンス。ご注文後のメールから、忘れずにエントリーください！
【サンワダイレクト×黄金糖 Xコラボキャンペーン】
『サンワ×黄金わくわくセット』が当たる！
フォロー＆リポストで参加できるXコラボプレゼントキャンペーンを開催します。
＜参加方法＞
1.サンワダイレクトと黄金糖のX公式アカウントをフォロー
サンワダイレクト https://x.com/sanwadirect
黄金糖 https://x.com/ogontoh_jp
2.該当のキャンペーン投稿をリポスト
3.「欲しいスピーカーのカラー」とコメントすると、当選確率がアップ！
＜賞品＞
サンワ×黄金わくわくセット ３名様
＜開催期間＞
6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで
【Instagramプレゼントキャンペーン】
『3WAYハンディファン』が当たる！
フォロー＆いいね！で参加できるInstagramプレゼントキャンペーンを開催します。
＜参加方法＞
1.サンワダイレクトのInstagram公式アカウントをフォロー
(https://www.instagram.com/sanwadirect/)
2.該当のキャンペーン投稿にいいね
3.欲しい色をコメントすると、当選確率がアップ！
＜賞品＞
3WAYハンディファン 合計2名様
・ブルー（400-TOY049BL） 1名様
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL
・ホワイト（400-TOY049W） 1名様
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049W
＜開催期間＞
6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで
【Blueskyプレゼントキャンペーン】
『USBポート付き電源タップ』が当たる！
フォロー＆リポストで参加できるBlueskyプレゼントキャンペーンを開催します。
＜参加方法＞
1.サンワダイレクトの公式Blueskyアカウントをフォロー
(https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social)
2.該当のキャンペーン投稿をリポスト
3.「欲しい」とコメントすると、当選確率がアップ！
＜賞品＞
USBポート付き電源タップ １名様
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP092BK
【Threadsプレゼントキャンペーン】
『シンプルトートバッグ』が当たる！
フォロー＆リポストで参加できるThreadsプレゼントキャンペーンを開催します。
＜参加方法＞
1.サンワダイレクトの公式Threadsアカウントをフォロー
(https://www.threads.com/@sanwadirect)
2.該当のキャンペーン投稿をリポスト
3.「使ってみたい」とコメントすると、当選確率がアップ！
＜賞品＞
シンプルトートバッグ １名様
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG188BR
【TikTokプレゼントキャンペーン】
『半固体電池採用ベルトファン』が当たる！
フォロー＆リポストで参加できるTikTokプレゼントキャンペーンを開催します。
＜参加方法＞
1.サンワダイレクトの公式TikTokアカウントをフォロー
(https://www.tiktok.com/@sanwadirect)
2.該当のキャンペーン投稿をリポスト
＜賞品＞
半固体電池採用ベルトファン 1名様
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/FAN-USB2BK
＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞
URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html
開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで
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★直販サイト『サンワダイレクト』 （本店）
https://direct.sanwa.co.jp
★サンワダイレクト X（旧Twitter）
https://x.com/sanwadirect
★サンワダイレクト Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect/
★サンワダイレクト Bluesky
https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social
★サンワダイレクト LINE@アカウント
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/line_at/associate.html
★サンワダイレクト YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。