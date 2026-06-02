サンワダイレクト 2026年「大決算祭」イベント開催の予告！

サンワサプライ株式会社

パソコン・スマホ周辺機器メーカー サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』 では 6/4（木）の10時より「大決算祭」を開始いたします。

2026年の「大決算祭」は、超お買い得大決算SALE、先着700個限定のお楽しみ福袋、SNSプレゼントキャンペーンなどイベント盛り沢山で実施いたします。

いつも『サンワダイレクト』をご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひおトクな体験をお楽しみください。

＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞

URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html

開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで

【目玉イベント！大決算SALE】

マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、

なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！

【数量限定！大決算祭福袋】

マウスやガジェットポーチ、電源タップなど魅力的なアイテムが10点も詰まった福袋を、

なんと驚きの5,000円でご提供！先着700個限定の超お買い得福袋をぜひお見逃しなくゲットしてください！

【今だけの大チャンス！エントリーで全額キャッシュバックキャンペーン】

大決算祭期間中、1回のご注文で10,000円以上ご購入＆エントリーで、

抽選で商品代金が全額戻ってくるかも！？

さらに、参加者全員に500円オフクーポンをプレゼント！

欲しかった商品をお得に手に入れるなら今がチャンス。ご注文後のメールから、忘れずにエントリーください！

【サンワダイレクト×黄金糖 Xコラボキャンペーン】

『サンワ×黄金わくわくセット』が当たる！

フォロー＆リポストで参加できるXコラボプレゼントキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

1.サンワダイレクトと黄金糖のX公式アカウントをフォロー

サンワダイレクト https://x.com/sanwadirect

黄金糖 https://x.com/ogontoh_jp

2.該当のキャンペーン投稿をリポスト

3.「欲しいスピーカーのカラー」とコメントすると、当選確率がアップ！

＜賞品＞

サンワ×黄金わくわくセット ３名様

＜開催期間＞

6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで

【Instagramプレゼントキャンペーン】

『3WAYハンディファン』が当たる！

フォロー＆いいね！で参加できるInstagramプレゼントキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

1.サンワダイレクトのInstagram公式アカウントをフォロー

(https://www.instagram.com/sanwadirect/)

2.該当のキャンペーン投稿にいいね

3.欲しい色をコメントすると、当選確率がアップ！

＜賞品＞

3WAYハンディファン 合計2名様

・ブルー（400-TOY049BL） 1名様

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL

・ホワイト（400-TOY049W） 1名様

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049W

＜開催期間＞

6/4(木) 12:00 ～ 6/18(木)23：59まで

【Blueskyプレゼントキャンペーン】

『USBポート付き電源タップ』が当たる！

フォロー＆リポストで参加できるBlueskyプレゼントキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

1.サンワダイレクトの公式Blueskyアカウントをフォロー

(https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social)

2.該当のキャンペーン投稿をリポスト

3.「欲しい」とコメントすると、当選確率がアップ！

＜賞品＞

USBポート付き電源タップ １名様

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP092BK

【Threadsプレゼントキャンペーン】

『シンプルトートバッグ』が当たる！

フォロー＆リポストで参加できるThreadsプレゼントキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

1.サンワダイレクトの公式Threadsアカウントをフォロー

(https://www.threads.com/@sanwadirect)

2.該当のキャンペーン投稿をリポスト

3.「使ってみたい」とコメントすると、当選確率がアップ！

＜賞品＞

シンプルトートバッグ １名様

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-BAG188BR

【TikTokプレゼントキャンペーン】

『半固体電池採用ベルトファン』が当たる！

フォロー＆リポストで参加できるTikTokプレゼントキャンペーンを開催します。

＜参加方法＞

1.サンワダイレクトの公式TikTokアカウントをフォロー

(https://www.tiktok.com/@sanwadirect)

2.該当のキャンペーン投稿をリポスト

＜賞品＞

半固体電池採用ベルトファン 1名様

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/FAN-USB2BK

＜2026年「大決算祭」 予告イベント会場はこちら＞

URL：https://direct.sanwa.co.jp/contents/campaign/closing_thanks/before.html

開催期間：2026年6月4日（木）10:00 から 2026年6月18日（木） 18:00 まで

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★直販サイト『サンワダイレクト』 （本店）

https://direct.sanwa.co.jp

★サンワダイレクト X（旧Twitter）

https://x.com/sanwadirect

★サンワダイレクト Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect/

★サンワダイレクト Bluesky

https://bsky.app/profile/sanwadirect.bsky.social

★サンワダイレクト LINE@アカウント

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★サンワダイレクト YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。