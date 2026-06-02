出荷本数世界No.1*スタイラスペンメーカー「Metapen」Microsoft Surface用新ラインナップ2種を販売

株式会社アースリボーン

株式会社アースリボーン（本社：東京都中央区、代表取締役：光岡 晴馬）は、スタイラスペン業界で2014年の会社設立以来10年以上の実績を持つ出荷台数世界No.1*メーカー「Metapen（メタペン）」より、Microsoft Surface用モデル「M1」「M2」の国内販売を開始いたします。

■ デジタル時代の「書く・描く」を再定義する

Metapenは、「Color outside the lines | あなたらしく、自由に描こう。 」をミッションに掲げ、世界有数のOEM実績を誇るスタイラスペン専門ブランドです。デジタル化が進む教育・ビジネス・クリエイティブの現場において、「軽量設計」や「紙のような書き心地」を実現することで、長時間の作業でも疲れにくく、直感的な創造を支援することを目指しています。

Metapen M1

■ 製品ラインナップと主な特徴

Type-C急速充電＆最大300時間駆動

USB Type-C急速充電に対応。約40分でフル充電、最大約300時間使用可能。充電1分で約15時間、5分で約80時間作業できる高効率設計。乾電池不要で経済的かつスマートに使えます。



1024段階筆圧感知＆自然な書き心地

繊細な筆圧検知で、思い通りの表現が可能。1024段階の筆圧により、メモからイラストまで滑らかで正確な描写を実現。遅延が少なく、スムーズな操作性を提供します。



パームリジェクション機能搭載

手のひらを画面に置いたまま快適に筆記。誤操作を防ぎ、紙に書くような自然な使い心地を実現。長時間の作業でも集中力を維持できます。



改良型円錐ペン先＆転がりにくいボディ設計

耐久性と操作性を高めた最新デザイン。従来の管状ペン先より摩耗しにくく、画面を傷つけにくい設計。流線型の一体型ボディは転がりにくく、握りやすい形状です。



右クリック＆消しゴムボタン搭載

作業効率を高めるショートカット機能。上部ボタンは右クリック、下部ボタンは消しゴム機能を搭載。マウス操作に近い直感的な編集が可能です。



磁気吸着対応＆持ち運びに便利

対応Surfaceへマグネットで吸着可能。収納や持ち運びがスムーズ。紛失防止にも配慮した設計です。

※Surface Pro 8/9、Surface Laptop Studioを除く



MPP規格1.51に対応＆幅広い互換性

Microsoft Surfaceシリーズを中心に幅広く対応。MPP1.51対応でBluetooth不要。Surface Pro、Surface Go、Surface Laptopなど主要モデルに対応し、すぐに使用可能です。

Metapen M2

4096段階筆圧＆傾き検知対応

MPP2.0対応、4096段階の高精度筆圧検知を搭載。±55°の傾き検知で陰影や線幅を自然に表現可能。プロレベルの描写精度を実現します。

Type-C高速充電＆最大100時間駆動

約1時間でフル充電、最大100時間使用可能。充電1分で約5時間、5分で約24時間使用できます。乾電池不要で経済的かつ環境配慮設計です。

ホバーモード対応

ペン先が約5mm以内に近づくとカーソル表示。画面に触れる前に位置確認ができ、精密作業に最適です。



右クリック＆テール消しゴム搭載

上部ボタンは右クリック、テール部分は直感的な消しゴム機能。マウス感覚で効率的な編集操作が可能です。

パームリジェクション＆自然な操作性

手のひらを置いたまま筆記可能。誤操作を防ぎ、紙に近い書き心地を実現します。長時間の作業でも集中力を維持できます。

磁気吸着＆転がりにくいボディ設計

対応Surfaceへマグネットで吸着可能。合理化された一体型デザインで転がりにくく、携帯性も向上。紛失防止にも配慮した設計です。

※Surface Pro 8/9、Surface Laptop Studioを除く



MPP規格2.0に対応＆幅広い互換性

Microsoft Surfaceシリーズを中心に幅広く対応。MPP2.0対応でBluetooth不要。Surface Pro、Surface Go、Surface Laptopなど主要モデルに対応し、すぐに使用可能です。

Metapen M1

■ Metapen Mシリーズ販売情報

販売価格：4,980円（税込）

店頭販路：ビックカメラ / ヨドバシカメラ

※一部店舗を除く※順次拡大予定

オンライン販路：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/mibro/su420001/) / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mibro/su420001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img) / Amazon



Metapen M2

販売価格：5,080円（税込）

店頭販路：ビックカメラ / ヨドバシカメラ

※一部店舗を除く※順次拡大予定

オンライン販路：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/mibro/su420002/) / Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mibro/su420002.html) / Amazon

■ 製品仕様比較表■ 「Metapen」について

Metapenは、「Color outside the lines | あなたらしく、自由に描こう。 」をミッションに掲げ、スタイラスペン専門メーカーとして2014年の会社設立以来10年以上の歴史の中で、300件以上の特許技術を取得しています。全世界累計2,000万本出荷*のMetapen は、アーティストやイラストレーターから学生、その他の教育環境まで、多様なユーザーにご使用いただいています。主要タブレットシリーズへの互換性対応により、iPadやSurfaceを始めとする多くのユーザーに選ばれています。Metapenは、製品アップデートにおいて「お客様の声に基づいたスピーディーな開発」の哲学のもと、圧力感度の強化やファームウェアの継続的改善を行っています。近年では、アジア市場での販売基盤を強化しながら、世界中のデジタルクリエイターへ拡大しています。



*出荷台数世界No.1スタイラスペンブランド：自社調べによるOEM含む出荷台数。

*全世界累計2,000万台販売：自社調べによるOEM含む出荷台数。

*Surface、Surface Pro、Surface Book、Surface Go、Surface Studio、Microsoft Pen Protocolは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

*本製品は、特定無線設備の技術基準適合認定を受けており、使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。

■ 株式会社アースリボーンについて

当社は2015年の設立以来、正規販売代理店としてスマートウォッチ「Amazfit」、スマートグラス「MEIZU」、ロボット掃除機「MOVA」、イヤホン「1MORE」、プロジェクター「Yaber」など、最先端ガジェットブランドを幅広く取り扱っています。

「世界中の優れたブランドを発掘し、日本市場に最適な形で提供する。」

この理念のもと、消費者とブランドをつなぐ架け橋として、豊かなライフスタイルの創造に取り組んでいます。

社名「アースリボーン（Earth Reborn）」には、地球全体の調和を願う想いが込められています。私たちはグローバル企業として、社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。