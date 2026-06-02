PingCAP、7月開催のAIとGoogle Cloudの最新トレンドを学ぶイベント「Google Cloud Next Tokyo」に協賛

PingCAP株式会社

PingCAP株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Eric Han、以下 PingCAP) は、2026年7月30～31日の2日間に渡り開催されるAIとGoogle Cloudの最新トレンドを学ぶイベント「Google Cloud Next Tokyo」にシルバースポンサーとして協賛します。本イベントは、AIを活用してビジネスの未来を共創する、革新的なアイデアが集う場です。業界の垣根を越えてリーダーたちと繋がり、新たな可能性を広げるネットワークを構築することができます。

開催概要

名称：Google Cloud Next Tokyo

日時：2026年7月30日 (木) ～ 31日 (金)

会場：東京ビッグサイト 南展示棟・会議棟

主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

参加費：無料 (事前登録制)

URL：https://goo.gle/NxT26_pt084

登録コード：NxT26_pt084

セッション概要

セッション日時：2026年7月31日 (金) 15:00～15:30

会場：Room 11

セッション名：AIエージェントの記憶を支えるメモリ実装のベストプラクティス

セッション内容：

AIは「チャット」から「自律型エージェント」へと進化し、データベースの主役は人間からエージェントへと移り変わっています。このパラダイムシフトにおいて、鍵となるのが「長期記憶」の実装です。100万規模の論理DBを運用する最先端事例を元に、コスト効率と知能を両立する「エージェント・ネイティブ」なメモリ基盤の構築法を公開します。

PingCAP株式会社

TiDB X Evangelist 関口 匡稔

[プロフィール]

金融系SIerにてDBA・アーキテクト・プロジェクトマネージャーとして主にスクラッチ開発案件に従事した後、複数の外資系DBベンダーにてソリューションアーキテクトを歴任。2022年よりPingCAP株式会社にてTiDB/NewSQLの普及・導入支援に従事し、テクノロジーエバンジェリストとして活動。TiUG、Serverless Meetupなど国内外の技術イベントに多数登壇。共著書に『わかばちゃんとつくって、壊して、直して学ぶNewSQL入門』(翔泳社) がある。

※本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。】

TiDBについて

分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)(https://pingcap.co.jp/tidb/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=gcnt2026)」は、ゲーム業界、金融、決済サービス、Eコマース、コンテンツサービス、通信、製造、流通、メディアなど多種多様な業界でのミッションクリティカルなシステムへの導入が進み、全世界で4,000社以上の企業に採用されています。TiDBは、従来のリレーショナルデータベースと同様にSQLを使用してデータにアクセスすることができ、分散型のアーキテクチャにより水平方向の拡張性、強力な一貫性、MySQLとの互換性を備えた高い可用性、さらに列指向ストレージによる高性能な分析処理により、多様化するデータ処理ニーズに応えます。新アーキテクチャ「TiDB X」の採用により、ベクトル検索も含めたマルチモデルをサポートする次世代基盤へ進化しています。高いスケーラビリティとコスト効率に加え、大量のオンデマンドクエリを高並列で処理するAIエージェントのワークロードに対応することが可能です。

PingCAPについて

PingCAPは、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスプロバイダーとして2015年に設立され、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供することにコミットしています。PingCAPの社名は、ネットワークの疎通を確認するために使用されるコマンド「Ping」とCAP定理の「CAP」の2つの単語を組み合わせています。3つのうち2つを選ばなければならないとされるCAP定理のC (Consistency - 一貫性)、A (Availability - 可用性)、P (Partition Tolerance - ネットワーク分断への耐性) ですが、この3つの全てに接続したい (Ping) という思いが込められています。PingCAPの詳細については https://pingcap.co.jp(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=gcnt2026) をご覧ください。

会社概要

会社名：PingCAP株式会社

所在地：東京都千代田区大手町2丁目6番4号 TOKYOTORCH 常盤橋タワー 9F

代表者：Eric Han (エリック・ハン)

設立：2021年3月15日

URL：https://pingcap.co.jp/(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=gcnt2026)

事業内容：分散型NewSQLデータベース「TiDB」を主力とした、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供