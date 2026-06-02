ティファール史上No.1（※1）の最強パワフルスチームで圧倒的なシワのばし！衣類スチーマー「ピュアフォース」新発売

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、2026年7月、ティファールより衣類スチーマー「ピュアフォース」を発売いたします。

ティファールの衣類スチーマーは、シワのばしの決め手である大量スチームが高く評価され、国内累計出荷台数が300万台を突破しました（※2）。今回発売する「ピュアフォース」は、ティファールの衣類スチーマーの中でもNo.1(※1)となる最強パワフルスチーム(25g／分※3)で、圧倒的なシワのばしを実現します。スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整できるため、薄手のシャツから厚手のセーターやコートまで、素材や生地の厚さに合わせてお手入れ可能です。

また、トリガーを素早く2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できる「トリガーロック機能」付きで、トリガーをひき続ける必要がないので、指や手の負担を軽減します。立ち上がりは約35秒と速いので、忙しい朝でもさっと取り出してすぐに使用することができます。水タンクは大容量の180mlでたっぷり使えるうえ、中身が見える設計のため残量も簡単に確認できます。さらに、パワフルスチームにより、シワのばしだけでなくウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制、脱臭までこれ一台で対応可能です。 (※4)

「ピュアフォース」は、毎日の身だしなみを、より快適でスマートに整える一台として活躍します。



※1 2026年6月 自社調べ ティファールの他衣類スチーマーと比較

※2 2026年6月時点

※3 使用条件によっても異なります。

※4 外部機関による試験によりスチームを当てた布表面において、除菌（試験は2種類の菌にて実施）、およびウイルス除去（試験は2種類のウイルスにて実施）、アレル物質の低減（試験は3種類のアレル物質で実施）を確認済み。脱臭の効果はスチームを当てる時間、繊維の種類、使用時の環境、ニオイなどの種類によって異なります。効果は使用条件等によっても異なります。

ピュアフォース

■品番：DT8732J0

■参考価格（税込み）＊：16,800円

■製品サイズ（W×D×H）： 約 118× 140 × 253 mm

■製品重量：約1,150g ■注水量：180mL

■スチーム量：平均25g/分 ※使用条件によっても異なります。

■定格消費電力：1400W ■電源： 100V / 50-60Hz ■コードの長さ： 約2.6m

■付属品： スチームボンネット

*本リリース記載の価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

「ピュアフォース」製品特長

1. ティファール史上No.１最強（※1）のパワフルスチーム

25g/分のパワフルスチームで圧倒的なシワのばしを実現します。パワフルスチームにより、シワのばしはもちろん、ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制、脱臭まで、これ一台で対応します。(※4)

※4 外部機関による試験によりスチームを当てた布表面において、除菌（試験は2種類の菌にて実施）、およびウイルス除去（試験は2種類のウイルスにて実施）、アレル物質の低減（試験は3種類のアレル物質で実施）を確認済み。脱臭の効果はスチームを当てる時間、繊維の種類、使用時の環境、ニオイなどの種類によって異なります。効果は使用条件等によっても異なります。

2. ５段階設定できるスチーム量

スチーム量はブーストモードを含む5段階で調整可能。薄手のシャツから厚手のセーターやコートまで、素材や生地の厚みに合わせて最適なケアが行えます。ブーストモードでは、瞬間的にスチーム量を約３倍に高めることができるので、頑固なシワのばしにも効果的です。さらに、トリガーロック機能付きで、トリガーを素早く2回ひくだけで約1分間スチームを連続噴射できるので、指や手の負担を軽減します。また、付属のスチームボンネットを使用すれば、シルクなど、デリケートな素材のスチームがけも可能です。

3. たっぷり使える大容量の水タンク

180mlの大容量水タンクを採用し、給水の手間を減らしてたっぷり連続使用が可能です。水タンクは本体から外して直接給水できるため、洗面台などでの補充もスムーズで便利です。また、タンクは中が見える設計のため、水の残量をいつでもひと目で確認できます。

4.その他の快適効果

パワフルスチームで衣類のシワを整えるだけでなく、ウイルス除去・除菌、花粉やダニの死骸などのアレル物質の抑制 、脱臭までこれ一台で可能に。（※4）日常の身だしなみケアを、より安心・快適にサポートします。

※4 外部機関による試験によりスチームを当てた布表面において、除菌（試験は2種類の菌にて実施）、およびウイルス除去（試験は2種類のウイルスにて実施）、アレル物質の低減（試験は3種類のアレル物質で実施）を確認済み。脱臭の効果はスチームを当てる時間、繊維の種類、使用時の環境、ニオイなどの種類によって異なります。効果は使用条件等によっても異なります。



詳細は衣類スチーマーのWEBサイトを参照ください。

https://www.t-fal.co.jp/irons-steamer/garment-steamer-1way/discovery-feature-sanitize/(https://www.t-fal.co.jp/irons-steamer/garment-steamer-1way/discovery-feature-sanitize/)

本製品の効果実証試験情報は2026年7月1日に公開予定です。

ティファール 衣類スチーマー ラインナップ

※使用条件によって異なります。

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

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