SB C&S、「2026 CrowdStrike JAPAC Growth Partner of the Year Award」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、クラウドストライクが開催した「2026 JAPACパートナーシンポジウム」において、「2026 CrowdStrike JAPAC Growth Partner of the Year Award」を受賞しました。本賞は、AIネイティブな「CrowdStrike Falcon(R)︎プラットフォーム」の導入拡大と、日本市場におけるビジネス拡大への貢献が評価されたものです。

「JAPACパートナーシンポジウム」は、クラウドストライクの販売パートナー、ディストリビューター、サービスプロバイダー、およびテクノロジーアライアンスパートナーが一堂に会し、お客さまへの提供価値の向上とクラウドストライクビジネスの拡大を目的として開催されるイベントです。

「CrowdStrike JAPAC Partner Awards」は、クラウドストライクのソリューション提供範囲の拡大、エンタープライズレベルのサイバーセキュリティへのアクセス向上、ならびに進化する脅威環境に対応したセキュリティ体制のモダナイズに貢献したパートナー企業を表彰するものです。SB C&Sは、2024年2月1日にクラウドストライクとディストリビューター契約を締結し、「CrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム」の取り扱いを開始しました。国内ディストリビューターとして、全国約1万5,000社の販売パートナーと共に展開を推進してきました。また、2025年にはAWS Designated Seller of Record（DSOR）の認定取得を受け、AWS Marketplaceを通した「CrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム」の提供を開始するなど、お客さまの利便性向上と導入機会の拡大に取り組んできました。今後もSB C&Sは、クラウドストライクおよび販売パートナーとの連携を強化し、お客さまのサイバーセキュリティ対策の高度化に貢献します。

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