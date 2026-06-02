povoの対象トッピング購入者向けにコインチェック主催のビットコイン付与キャンペーンを実施

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、2026年6月2日から、コインチェック株式会社(以下、コインチェック)が、povoの対象トッピングを購入いただいたお客さまを対象にビットコイン(BTC)を付与する「トッピング購入＆口座開設キャンペーン」(以下、本キャンペーン)を開始します。

コインチェックが主催する本キャンペーンは、povoの対象トッピングの購入に加え、コインチェックの口座開設を行ったお客さまに対し、特典として2,500円相当のビットコインを付与します。

povo2.0は、通信サービスの枠を超えた付加価値の提供を通じて、お客さまに新しい体験をお届けしてまいります。

■特典について

対象トッピングの購入後、povoから送付されるメールに記載のURLからコインチェックの口座を開設した方に、2,500円相当のビットコインを付与

対象トッピングはこちら(https://povo.jp/campaign/detail/coincheck_2026_06/)

■キャンペーン参加方法について

1. 2026年6月2日0:00から2026年7月31日23:59までの期間中に、povoで対象トッピング※を購入

※「データトッピング」「コンテンツトッピング(コラボトッピング)」「お試しトッピング」に含まれるトッピング

2. 対象トッピングの購入後、povoから送付されるメールに記載のURLから、2026年8月31日23:59までにコインチェックの口座を開設

3. 上記1.および2.を満たした方へ、条件達成月の翌月末までにビットコイン2,500円相当をコインチェックの口座へ付与

※本キャンペーンの主催はコインチェックです。

※対象のトッピング購入者に対して、povoから電子メールによりメールマガジン・広告等を配信することができるものとします。

※本キャンペーンの内容は景品表示法等の法令に基づき変更となる可能性があります。

※口座開設にはコインチェック所定の審査があります。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。