72g超軽量。 軽快な携帯性を追求したレーザー距離計

GOLFZON Japan株式会社

GOLFZON Japan株式会社（本社：東京都、代表取締役：白榮吉）は、ゴルフ用レーザー距離計ブランド「CaddyTalk （キャディトーク）」より、超軽量72g設計の新型レーザー距離計「CaddyTalk minion2（ミニオン2）」を、応 援購入サービス「Makuake」にて先行販売開始したことをお知らせいたします。

「CaddyTalk minion2」は、“軽さ・機能性・デザイン性”を追求した新モデルです。 72g という圧倒的な軽量設計に加え、カートからでも距離測定が可能な「3 点間測定機能」、さらに自分好みに カスタマイズできるデザイン性を兼ね備え、ゴルファーの新しいラウンド体験を提案します。

◼ 72g。“持っていることを忘れる超軽量設計”

「CaddyTalk minion2」は、ポケットやベルト装着時の負担を極限 まで軽減するため、わずか72gの超軽量設計を実現しました。

従来モデル「minion」シリーズでも軽量性が評価されていましたが、 本モデルではさらなる軽量化を追求。 ラウンド中の快適なプレーをサポートします。

◼ “自分仕様”にできるカスタマイズ性

「CaddyTalk minion2」は、機能だけではなく“持つ楽しさ”にもこ だわったモデルです。 カラーやアクセサリーによるカスタマイズ性を備え、自分だけの レーザー距離計として楽しめる点も特徴です。

ゴルフギアとしての実用性に加え、ファッション性・所有感も追求しました。

◼ カートからでも測定できる「３点間測定」

本製品は、現在地と指定した2地点を基準に距離を算出する「3点間測定（キャディモード）」を搭載。 カートに乗ったままボールからピンまでの距離確認が可能となり、ブラインドホールや同伴者の距離確認など、 幅広いシーンで活用いただけます。

プレー進行の効率化と、より戦略的なコースマネジメントを実現します。

Makuakeにて先行販売中

「CaddyTalk minion2」は、応援購入サービス「Makuake」にて期間限定（6月29日まで）で先行販売中です。

一般販売予定価格27,500円（税込）に対し、Makuakeでは特別価格22,000円（税込）で提供しています。 専用ハードケース付きのセットも用意されています。

【Makuakeプロジェクトページ】 https://www.makuake.com/project/golfzon_minion2/

【製品ページ】 https://golfzon.jp/2026/05/25/minion2_makuake/

【製品概要】

商品名：CaddyTalk minion2

重量：約72g

カラー：シルバー、ブラック（2色展開）

主な機能：

・3点間測定（キャディモード）

・高低差対応測定

販売：Makuake先行販売

一般販売予定価格／発売時期：27,500円（税込）・専用ケース（別売）：2,750円（税込）

／2026年7月上旬予定