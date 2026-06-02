KDDIアジャイル開発センター、ベトナムのVietlink社を子会社化。DX推進・AI活用を加速する開発体制をより推進力のあるものに。

KDDIアジャイル開発センター株式会社

KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 / CEO：木暮 圭一、以下 KAG）は、ベトナムを拠点とするソフトウェア開発企業 Vietlink Solutions Joint Stock Company（本社：ベトナム ホーチミン市、以下 Vietlink）の株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

本子会社化により、KAGが培ってきたアジャイル開発の知見と、Vietlinkの高度な技術力を融合させ、生成AI時代に即した次世代のシステム開発・DX支援体制を強化してまいります。

■背景

昨今、あらゆる分野においてデジタルトランスフォーメーション（DX）が進み、生成AIが当たり前のものとなる中で、ビジネスを推進するプロダクト開発スピードと技術的な柔軟性はかつてないほど求められるようになりました。

KAGとVietlinkはこれまで数年にわたり、パートナーとしてKDDIの多様なプロジェクトで協働し、強固な信頼関係を築いてまいりました。今回のグループ参画により、両社の関係を単なる「発注・受注」の関係から、国境を越えた「One Team」へと進化させます。

これにより、ベトナムの豊富なエンジニアリソースと最先端テクノロジーへの適応力を直接取り込み、AIによる開発プロセスの自動化や、AIを組み込んだプロダクト開発を垂直立ち上げすることで、お客様のビジネス変革をよりスピーディーに牽引することを目指します。

■本提携により創出する価値

本グループ化によって、KAGの持つ「アジャイルのマインドセットと顧客理解」に、Vietlinkの「高度な実装スキルと最新技術への適応力」をかけ合わせることで、概念実証（PoC）から大規模なシステム実装、運用までを一気通貫でサポートします。

「AIインテグレーション」の加速

最新の生成AI技術を開発プロセスに組み込み、コード生成の自動化や品質管理の高度化を実現。従来よりも速い開発スピードで市場投入までの時間短縮を実現します。

「One Team」によるシームレスな開発

日本とベトナムのエンジニアが同一のアジャイルなプロセス・文化・ツールを共有し、オフショア開発の壁を感じさせない共創体制を構築します。

グローバルな技術リソースの確保

ベトナムの優秀なエンジニア層を直接確保することで、国内のIT人材不足をカバーし、大規模・高難度なプロジェクトへの柔軟な対応を可能にします。

スピード感がありスケーラブルな開発力の提供

プロダクトライフサイクルに合わせチーム規模を柔軟に調整。スピード感とムダのない開発チームの提供を実現します。

■本提携の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115171/table/44_1_ed9d1228a9ca1b474201c384197ae0bb.jpg?v=202606020151 ]

■各社代表コメント

◯KDDIアジャイル開発センター株式会社代表取締役社長 CEO 木暮 圭一

このたび、長年のパートナーとしてKDDIの多様な案件で極めて高い品質と実績を積み重ねてきたVietlink社を、KAGの一員として迎えられることを大変心強く思います。

これまでの強固な信頼関係を土台に、Vietlink社が誇る確かな技術力・完遂力と、当社が培ってきたアジャイルの知見、そして最先端のテクノロジーを深く融合させることで、『AIインテグレーション』を核とした開発体制をさらに強化します。

そして日本とベトナムが真の『One Team』となり、単なるシステム開発に留まらず、ビジネスの根幹から変革を促すパートナーシップを実現し、AI時代のスピード感に即した、AIによる開発プロセスの自動化や、生成AIを組み込んだ革新的な価値提供を加速させていきます。両社のシナジーにより、お客様のDXをより高い次元で牽引し、共に未来を切り拓いていくことを確信しています。

◯Vietlink Solutions Joint Stock Company Co-CEO 竹川 英樹

このたび、VietlinkのCo-CEOに就任いたしました竹川です。

私はこれまで、Vietlink社のタン会長や堀江Co-CEO、そしてホーチミンの現場で戦うメンバーと国境を越えて苦楽を共にしてきました。彼らの技術に対する真摯な姿勢と、精鋭チームだからこそ実現できる圧倒的な機動力を誰よりも近くで見てきた一人として、今回のグループ参画がもたらす可能性に大きな高揚感を感じています。

ベトナム市場の若く、新しいテクノロジーを驚異的なスピードで吸収する熱量は、私たちの開発現場に劇的な進化をもたらすと確信しています。私の使命は、この圧倒的なエネルギーを日本のチームと密接に結びつけ、国境の壁を感じさせない「一つのチーム」として共創の形を築き上げることです。

日本を主軸に、アジア、そして世界へと価値を広げていける組織へ。お客様のDXを真の成功へと導く最高のパートナーを目指し、この新しい仲間たちと共に全力で邁進してまいります。

写真左より：KDDI Vietnam Deputy General Director 井本 英一 氏、Vietlink Co-CEO 堀江 裕隆、Vietlink Co-CEO 竹川 英樹、KDDI Vietnam General Director 澤井 彰久 氏、Vietlink Chairman Nguyen Trung Thanh、KAG 代表取締役社長/CEO 木暮 圭一、KAG 取締役/VPoE 岡澤 克暢、Vietlink COO 宮川 剛大、KAG アライアンススペシャリスト 白石 哲也

■KDDIグループの新たなDX推進力として目指す姿

KAGとVietlinkは、KDDIおよびKDDIアイレットグループにおける「AIインテグレーション」の牽引役として、グループ全体のDX推進にも貢献してまいります。特に生成AI領域においては、日本国内のニーズを即座にベトナムの精鋭開発チームと共有し、AIによるコーディング支援などを活用したスピード感のある開発を実現します。このグローバルな共創体制を活かして、KDDIグループのDX推進力となり、お客様に今まで以上のスピードと品質で革新的な価値を提供し続けます。

KDDIグループ各社からのコメント

◯KDDI株式会社 執行役員/ビジネスグロース事業本部 本部長 木村 隆 氏

Vietlink社がKDDIグループの一員として加わることは、我々のグローバル戦略を推し進める上で極めて重要なステップと位置付けています。

現在、KDDIは日本国内のみならず、AIインテグレーションやサイバーセキュリティといった次世代の成長を牽引する領域において、世界中のお客様を支援する「プロフェッショナル集団」への変革を加速させています。 高度な技術力と機動力を持つVietlinkがグループ各社と密に連携することで、我々のソリューション実行力は更なる高みへと進化します。

今後、グローバル展開を技術面から支える中核として、共に圧倒的な付加価値を社会へ届けていくことを強く期待しています。

◯KDDIアイレット株式会社 代表取締役社長 高木 秀悟 氏

Vietlink社のKDDIアイレットグループ入りを心より歓迎いたします。Vietlink社は長年、KDDI案件において高い品質と実績を積み重ねてきた、極めて信頼できるパートナーです。

今回の参画により、KDDIアイレットで推進するgaipackを中心とした『AIインテグレーション』はさらなる進化を遂げ、圧倒的なスピード感と品質を両立した価値提供が可能になり、また多様な子会社を擁するKDDIアイレットグループのシナジーを最大化し、お客様のDXを真の成功へと導く、革新的なパートナーシップを築いていくことを期待しております。

写真左より：Vietlink COO 宮川 剛大、Vietlink Co-CEO 竹川 英樹、KDDI ビジネスグロース事業本部 グロース事業推進本部 AIインテグレーション事業推進部 部長 北条 裕樹 氏、KDDI 執行役員/ビジネスグロース事業本部長 木村隆 氏、Vietlink Chairman Nguyen Trung Thanh、Vietlink Co-CEO 堀江 裕隆、KAG 代表取締役社長/CEO 木暮 圭一

写真左より：FLYWHEEL 代表取締役CEO 横山 直人氏、KDDI ウェブコミュニケーションズ 代表取締役社長 石井 健太郎 氏、Vietlink COO 宮川 剛大、KAG 代表取締役社長/CEO 木暮 圭一、Vietlink Co-CEO 竹川 英樹、Vietlink Chairman Nguyen Trung Thanh、KDDIアイレット株式会社 代表取締役社長 高木 秀悟 氏、Vietlink Co-CEO 堀江 裕隆 氏、Scrum Inc.Japan 代表取締役社長 田原 裕宣 氏、ELYZA 代表取締役 曽根岡 侑也 氏

KAGとVietlinkは、国や地域の枠組みを超えた柔軟な開発体制を通じて、AI時代の新しい価値創出を実現するパートナーシップを体現してまいります。両社が一体となることで生まれる新たな推進力にぜひご期待ください。

■KDDIアジャイル開発センターの概要

主な事業内容：アジャイル開発事業及び保守事業

設立年月日：2022年5月12日

本店所在地：東京都港区高輪二丁目21番1号

代表取締役社長 / CEO：木暮 圭一

コーポレートサイト：https://kddi-agile.com

■Vietlink Solutions Joint Stock Companyの概要

主な事業内容：ソフトウェア開発事業及び保守事業

設立年月日：2014年10月6日

本店所在地：2F, Central Park 2 Building, 117-119-121 Nguyen Du St,

Ben Thanh Ward, HCM City

Co-CEO：竹川 英樹

コーポレートサイト：https://vietlink.jp

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

KDDIアジャイル開発センター株式会社

担当：豊嶋（E-mail：pr@kddi-agile.com）